Hausen 55 Jahre im Registrierkassengeschäft: Schon als Bub hat Max Brotschi gerne «gknüblet» 80. Geburtstag, diamantene Hochzeit und 55 Jahre Registrierkassen: Für Max Brotschi aus Hausen ist 2021 ein denkwürdiges Jahr. Er sagt, warum er jeden Morgen mit Freude aufsteht und warum es ihm gefällt, wenn es nicht mehr so streng ist. Louis Probst 15.05.2021, 05.00 Uhr

«Es ist unglaublich, wie sich die Technik entwickelt hat», sagt Max Brotschi in seiner Werkstatt für Registrierkassen. Bild: Chris Iseli (10. Mai 2021)

«Das waren noch Zeiten», sinniert Max Brotschi und zeigt auf ein Bild an der Wand in seiner Werkstatt für Registrierkassen – seiner «Bude», wie er sie nennt. «Dieses Bild ist 25 Jahre alt. Die Zeit läuft wie gestört. Die Leute sagen oft zu mir: Ja, Herr Brotschi, jetzt werden Sie dann wohl bald pensioniert. Ich entgegne dann jeweils: Ja, zum zweiten Mal.»

Im April konnte Max Brotschi seinen 80. Geburtstag feiern. Noch steht er jeden Tag in seiner mit Registrierkassen und Ersatzteilen vollgestopften Werkstatt. «Für heute hat sich eine Kundin aus dem Bündnerland angemeldet», sagt er bei der Begrüssung. «Die hat am Telefon beinahe geweint wegen ihrer Registrierkasse. Die Kasse funktioniert nicht mehr. Sie bringt sie heute.» Kurze Zeit später steht eine Frau – mit Registrierkasse – in der Werkstatt. Es ist die Freundin der Kassenbesitzerin aus dem Bündnerland.

Einst als Metzger und als Chauffeur gearbeitet

Die Registrierkassen spielen im Leben des Max Brotschi eine wichtige Rolle. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Er ist auf dem Bauernbetrieb im Ober­aargau aufgewachsen, den seine Eltern bewirtschaftet haben. Das Leben auf dem Bauernhof hat ihn geprägt. Brotschi erklärt:

«Ich stehe noch heute jeden Tag um Fünf auf – so hat man etwas vom Tag.»

Er erzählt von der Land­wirtschaft, wie er sie als Bub und Jugendlicher erlebt hat. Vom «z’ Acher fahre» – dem Pflügen mit Pferden – oder von der Getreideernte mit dem von Pferden gezogenen Bindemäher und den zu «Puppen» aufgestellten Getreidegarben.

Als junger Mann ist Max Brotschi in die Region Brugg gekommen. 1961 heiratete er seine Ilse. Inzwischen hat das Paar drei Grosskinder und vier Urgrosskinder. Am 23. September wird die diamantene Hochzeit gefeiert. Neugierig streckt während des Gesprächs der dreijährige Mathis den Kopf in die Werkstatt und strahlt seinen Urgrossvater an.

Zur Registrierkasse ist Max Brotschi per Zufall gekommen. Bild: zvg

Als Metzger arbeitete Max Brotschi in der damaligen Metzgerei der Landwirtschaftlichen Genossenschaft Brugg, später bei der Metzgerei Früh in Brugg, dann als Chauffeur beim Papiergrosshändler Mühlebach und bei einem Aushubunternehmen. Und als Chauffeur ist er sozusagen auf die Registrierkasse gekommen.

«Zusammen mit einem Kollegen hatte ich einen Trax auf eine Baustelle gebracht», erzählt er. «In der Kaffeepause ist mir in einer Zeitung ein Inserat aufgefallen. Da stand: Gesucht: Ein Mann, der durch die Wand geht.» Hinter dem Inserat stand eine grosse Büromaschinen-Firma, die Aussendienstler suchte. Max Brotschi:

«Ich habe mich gemeldet und dem Inhaber der Firma gesagt: Das wäre etwas für mich. Einer meiner Kollegen hat zwar gemeint: Das machst Du höchstens zwei oder drei Monate. Jetzt sind es 55 Jahre geworden.»

Durch seine Begabung, auf Leute zuzugehen, konnte sich Max Brotschi sehr schnell im Aussendienst erfolgreich etablieren. «Ich habe viele Kunden gewonnen und grosse Umsätze gemacht», stellt er fest. «Man muss aber für seine Kunden da sein.» Bei den Kontakten kam ihm nicht zuletzt auch sein Flair für die Technik zustatten. «Ich habe ja schon als Bub gerne ‹gknüblet›», verrät er. «Vor allem an den vielen Uhren meines Grossvaters. Bei den Kunden hiess es oft: Endlich kommt jemand, der die Kaffeemaschine wieder zum Laufen bringt oder das Messer der Aufschnitt­maschine schleifen kann.»

Nach dem Hinschied seines Chefs – «er war wie ein Vater zu mir» – wagte Max Brotschi den Schritt in die Selbstständigkeit. Bereut hat er das offensichtlich nicht. «Ich möchte jedenfalls die Kassen nicht zählen, die ich verkauft habe», meint er.

17-mal Schweizer Meister im Wettfischen gewesen

Inzwischen hat sich auch das Registrierkassengeschäft gewandelt. «Die Elektronik – und neuerdings die Coronapandemie – machen sich bemerkbar», so Max Brotschi. «Viele kleine Geschäfte verschwinden. Heute hat zudem alles superelektronische Kassen. Die gehen nie kaputt. Aber ich bin zufrieden. Mir gefällt es, wenn es jetzt nicht mehr so streng ist. Aber es gibt Tage, da läuft das Telefon heiss. Zu Hause sitzen, Daumen drehen und die Frau ärgern? Nein. Mir gefällt meine Arbeit.»

Den Schritt in die Selbstständigkeit hat Max Brotschi nicht bereut. «Zu Hause sitzen, Daumen drehen und die Frau ärgern? Nein. Mir gefällt meine Arbeit.». Bild: zvg

Jammern ist definitiv nicht die Sache von Max Brotschi. Im Gespräch kommt immer wieder seine positive Einstellung und so etwas wie ein freundliches Staunen über die Entwicklungen im weitesten Sinne zum Ausdruck – gewissermassen ein Blick zurück, aber ohne Groll. «Ich stehe jeden Morgen mit Freude auf», sagt er. Und:

«Man muss sich mit dem abfinden, was man nicht ändern kann. Es spielt auch keine Rolle, was man macht. Was man macht, das sollte man aber gerne machen und Freude daran haben.»

Eine grosse Leidenschaft von Max Brotschi ist das Fischen. «Das Schönste am Fischen ist, wenn drei neben einem stehen und nichts fangen», meint er und schmunzelt. Ob er dabei an die vielen Wettfischen denkt, bei denen er erfolgreich war. «Ich bin 17-mal Schweizer Meister im Wett­fischen gewesen», verrät er. «Das ist zwar alles vorbei. Aber ich fische immer noch.»

«Heute hat alles superelektronische Kassen. Die gehen nie kaputt», sagt Max Brotschi. Bild: Chris Iseli (10. Mai 2021)

Während des Gesprächs hat Max Brotschi die Kasse aus dem Bündnerland einer ersten Inspektion unterzogen. «Es ist nicht bloss das Farbband», diagnostiziert er. «Der kleine Riemen beim Papiertransport ist gerissen. Solche Riemchen habe ich noch. Und das Programm der Kasse ist total abgestürzt. Das kann ich wieder neu programmieren. Das ist eine gute Maschine. Das war mein Lieblingsmodell. Sie hat damals knapp 4000 Franken gekostet. Heute gibt es Registrierkassen für 950 Franken. Auch die sind gut. Es ist unglaublich, wie sich die Technik entwickelt hat.» Der Kasse aus dem Bündnerland respektive ihrer Besitzerin, jedenfalls kann Max Brotschi helfen.