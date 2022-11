Am Freitag ist die Einwohnergemeindeversammlung in Habsburg

Habsburg Sanierung der Heizungsanlagen und eine neue Photovoltaikanlage: Die Kosten belaufen sich auf über 285'000 Franken Am 18. November findet im Mehrzweckraum in Habsburg die Einwohnergemeindeversammlung statt. Dabei wird nebst dem Budget 2023 über drei Kreditbegehren abgestimmt. Noah Merz 16.11.2022, 05.00 Uhr

Im Gemeindehaus in Habsburg bereitet der Gemeinderat seine drei Kreditbegehren für die Einwohnergemeindeversammlung vor. Sandra Ardizzone

Diesen Freitag findet in der Gemeinde Habsburg die Einwohnerversammlung statt. Dabei liegen der Stimmbevölkerung drei Kreditbegehren vor. Demnach sollen die 1998 installierten Ölheizungen in der Schule und im Gemeindehaus ersetzt werden. Eine grosse Rolle in den Überlegungen des Gemeinderats spielte dabei die Photovoltaikanlage (PV-Anlage) des Vereins Naturstrom Habsburg auf dem Schulhausdach.

Dazu erhalten die in jüngster Zeit verändernden Voraussetzungen im Energiesektor ein höheres Gewicht. Somit sei es richtig, die bestehenden Ölheizungen zu hinterfragen und zu versuchen, alternative Energiemöglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Zudem hätten sich die Ölpreise fast verdoppelt, schreibt der Gemeinderat in der Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung.

PV-Anlagen fallen günstiger aus

Nebst der Erhöhung des Ölpreises rechnet die IB Brugg AG im Jahr 2023 für die Strompreise mit einem Kostenzuwachs von rund 18 Prozent. Daher schlägt der Gemeinderat vor, die beiden Heizungen durch Wärmepumpenanlagen zu ersetzen sowie die PV-Anlage des Vereins Naturstrom Habsburg zu erwerben.

In der Schule Habsburg soll die Ölheizung durch eine Wärmepumpenanlage ersetzt werden. Sandra Ardizzone

Die Projektierung zur Inbetriebnahme einer Wärmepumpenanlage im Schulhaus umfasst einen Wärmepumpenboiler, reichlich Wärmespeicherkapazität und die verbundenen Handwerkerkosten. Durch das Einsetzen einer neuen Wärmepumpenanlage erhält die Gemeinde im Vergleich zu einer neuen Ölheizung kantonale Förderbeiträge von einmalig 6142 Franken. Die Kosten der Gesamtinstallation belaufen sich auf über 150'000 Franken, schreibt die Gemeinde Habsburg in ihrer Einladung.

Ausserdem soll die bestehende Ölheizung im Gemeindehaus durch eine Wärmepumpenanlage ersetzt werden. Dafür wachsen die Ausgaben auf 70'000 Franken an. Dadurch bekommt die Gemeinde weitere kantonale Förderbeiträge von einmalig 4870 Franken.

Der Verein Naturstrom Habsburg stellt die Photovoltaikanlage zum Erwerb zur Verfügung. Sandra Ardizzone

Nachdem die Gemeindeversammlung 2017 den Kredit von 95’000 Franken zur Erstellung einer PV-Anlage auf dem Schulhausdach abgelehnt hatte, wurde im selben Jahr die Anlage durch den neu gegründeten Verein Naturstrom Habsburg trotzdem erstellt. Zurzeit wird diese mit Gewinn betrieben. «Dadurch schaffte der Verein die Grundlage, dass die Einwohnergemeinde heute eine gut funktionierende PV-Anlage zu einem günstigen Preis erwerben kann», teil der Gemeinderat mit.

Derweil sieht der Gemeinderat vor, die Darlehen und 21 Mitgliederbeiträge des Vereins zurückzuzahlen. Der Verkaufspreis der PV-Anlage beträgt 60’250 Franken. Zusätzlich durch die Notariats- und Grundbuchgebühren liegt der Stimmbevölkerung dazu ein Kreditantrag für 65'000 Franken vor.

Der Steuerfuss bleibt bei 82 Prozent

Das Budget 2023 wird mit einem unveränderten Steuerfuss von 82 Prozent gerechnet. Als Grundlage für die Erarbeitung des Budgets dienen die Rechnung 2021, das Budget 2022 sowie die Prognose der Rechnung 2022. Auch Einfluss nehmen die Anträge der an der Budgetierung beteiligten Verwaltungsabteilungen und die Vorgaben der übergeordneten Stellen.

Neu steigt für das Jahr 2023 der geplante Personalaufwand von Lehrpersonen um 33'000 Franken. Grund dafür sind die höheren Vollzeitstellen und die Lohnsummenentwicklung. Der Gemeinderat schreibt:

«Die Steuerkraft von Habsburg mit 4756 Franken fällt um 1879 Franken höher aus als der kantonale Mittelwert mit 2877 Franken.»

Das Nettovermögen beträgt Ende Jahr 2023 voraussichtlich rund 5230 Franken pro Kopf. Der Gesamtnettoaufwand im Voranschlag summiert sich auf 1’646’000 Franken. Das Ergebnis der Erfolgsrechnung ist ausgeglichen.

Die Einwohnergemeindeversammlung findet am 18. November um 20.15 Uhr in der Schule Habsburg statt.