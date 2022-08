Habsburg: Historisches Gewölbe von Belindas Loch wird gerettet

Jetzt doch: Historisches Gewölbe von «Belindas Loch» wird gerettet – so könnte die mysteriöse Baute früher genutzt worden sein

Nach dem monatelangen Baustopp laufen die Arbeiten an der Grube, in die Kuh Belinda vor fünf Jahren fiel, wieder. Unterstützung bekommen die Verantwortlichen ab Oktober vom Forum 60 Plus.