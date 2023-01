Fachkräftemangel und Hochzeiten beim Schlossrestaurant Habsburg

Habsburg Nach mehreren Wechseln der Geschäftsführung – so geht es dem Schlossrestaurant heute Mit Brayan Agramonte ist auf der Habsburg Ruhe eingekehrt. Der Gastronom über die besondere Lage des Betriebs, die Fluch und Segen zugleich ist, den Fachkräftemangel und warum die Romantik trotzdem nicht zu kurz kommt. Deborah Bläuer Jetzt kommentieren 12.01.2023, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Brayan Agramonte ist der Chefkoch und Geschäftsführer des Schlossrestaurants. Mathias Förster

Auf einer Burg zu arbeiten, das können die wenigsten Leute von sich behaupten. Brayan Agramonte jedoch kann es. Seit 2015 ist er Chefkoch im Schlossrestaurant Habsburg und seit über fünf Jahren auch dessen Geschäftsführer. Es ist das einzige Restaurant, das dem Kanton gehört. Pächterin ist die Gruppe Aargauhotels.ch.

Gut kochen alleine reiche nicht für einen erfolgreichen Betrieb, findet Agramonte. Denn essen könne man heutzutage an vielen Orten gut, zudem brächten sich viele Leute selbst das Kochen auf einem hohen Niveau bei.

Deswegen sollen im Schlossrestaurant den Gästen zusätzlich Erlebnisse und Wohlfühlmomente geboten werden. Zum einen durch einen zuvorkommenden und aufmerksamen Service, zum anderen durch das historische Ambiente inklusive spektakulärer Aussicht. «Ein bisschen wie Ferien», beschreibt es der 34-Jährige.

Auf der Burg ist kein Tag wie der andere

Aber die herrschaftliche Lage auf dem Hügel bei Habsburg ist nicht nur ein Vorteil, sondern auch eine Herausforderung. Weil das Restaurant nicht gerade am Weg ist, wird ein Besuch meistens im Voraus geplant.

Und wenn schlechtes Wetter angekündigt sei, kämen weniger Leute, erklärt Agramonte. «Durch beständige, gute Qualität konnten wir aber insgesamt stabile Gästezahlen erreichen.»

Auf der anderen Seite könne es bei überraschendem Sonnenschein plötzlich zu einem grossen Andrang kommen. Dann gelte es schnell, zusätzliche Mitarbeitende aufzubieten.

An «zentraler Lage» ist das Schlossrestaurant nicht gerade. Dafür gibt es eine spektakuläre Aussicht. Mathias Förster

Doch stets flexibel sein zu müssen, ist es auch, was Brayan Agramonte an seiner Arbeit gefällt, dass «kein Tag wie der andere ist». Er ist froh, dass er dabei auf sein 13-köpfiges Team zählen kann, das «ähnlich denkt wie ich und dem es Freude macht, den Gästen Wohlfühlmomente bescheren zu können».

Einführung einer Viertagewoche wird geprüft

Es waren und sind bewegte Zeiten, in denen der Familienvater das Schlossrestaurant führt. Die Stichworte sind: Pandemie, Energiepreise und Fachkräftemangel. Doch Agramonte findet:

«Nur zu jammern, nützt nichts. Man muss auch etwas tun.»

So war das Restaurant beispielsweise heuer zum ersten Mal vom 25. Dezember bis und mit 10. Januar geschlossen, damit die Angestellten die Festtage geniessen konnten. Zudem prüfe man die Einführung einer Viertagewoche für das Personal, verrät der Geschäftsführer, dies sei allerdings relativ schwierig, denn die bisherigen Öffnungszeiten sollten beibehalten werden.

Vor rund drei Jahren wurde die Küche mit den dazugehörigen Nebenräumen saniert. Während der Pandemie war auch das Schlossrestaurant von Kurzarbeit betroffen, entlassen werden musste jedoch niemand.

Nach einer zweiwöchigen Pause über die Festtage ist das Schlossrestaurant seit dem 11. Januar wieder geöffnet. Cornelius Fischer

Angst um das Restaurant in der Habsburg muss man sowieso keine haben. «Wir stehen stabil da», sagt Agramonte. Apropos stabil: Nachdem innerhalb von vier Jahren drei verschiedene Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer die Leitung des Schlossrestaurants abgaben, kehrte 2017 mit Brayan Agramonte Ruhe ein.

Die Gründe für den mehrfachen Wechsel vor ihm, vermutet der Holziker darin, dass für die Gruppe Aargauhotels.ch, die seit 2014 die Pächterin des Restaurants ist, an diesem Standort zunächst alles neu war.

Es sei ein sehr herausfordernder Betrieb, ausserdem müssten sich Pächterin und Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer jeweils erst finden, was nicht ganz einfach sei. Aber jede und jeder seiner Vorgängerinnen und Vorgänger habe etwas verbessert und so habe man den Betrieb konstant optimiert.

Dominik Wyss, Verwaltungsrat von Aargauhotels.ch, ergänzt:

«Die Wechsel sind sicher auch aufgrund der hohen Anforderungen und der geforderten hohen Flexibilität erfolgt.»

Alles unter einen Hut zu bringen, sei nicht einfach. «Brayan macht dies sehr gut und mit viel Herzblut, Freude und Leidenschaft.»

Das Restaurant in der Habsburg gehört dem Kanton. Pächterin ist die Gruppe Aargauhotels.ch. Mathias Förster

Speisezimmer sind eine logistische Herausforderung

Im Innern zeigt sich ebenfalls, dass der Betrieb in der Burg nicht ganz einfach ist. Die auf drei Stockwerke verteilten Speisezimmer – fünf an der Zahl – sind für die Gäste zwar gemütlich, aber für das Team eine logistische Herausforderung und auch den Überblick zu behalten, ist so schwieriger.

Und weil die Burg denkmalgeschützt ist, konnte bisher, abgesehen von der Taverne, keiner der Räume rollstuhlgängig gemacht werden. Ein Plus der besonderen Lokalität ist hingegen, dass sie «Anlässe anzieht, die Freude machen», wie Brayan Agramonte erklärt – vom Ritteressen über das Seminar bis hin zur Familienfeier.

Am liebsten sind ihm allerdings Hochzeiten. «Ich bin ein Romantiker», sagt er. 30 bis 40 Hochzeitsfeiern gibt es jährlich auf Schloss Habsburg, was rund einen Drittel aller Anlässe hier ausmacht.

Am Tag des offenen Tors soll gezeigt werden, wie die Räume festlich eingedeckt aussehen. Cornelius Fischer

Ganz im Zeichen von Eheschliessungen steht die Burg auch am Tag des offenen Tors, der am Sonntag, 15. Januar, von 10 bis 17 Uhr stattfindet. Dann können Heiratswillige die verschiedenen Räumlichkeiten in der festlich herausgeputzten Burg besichtigen, sich beraten lassen und an diversen Ständen von Hochzeitsdienstleistenden Inspirationen für ihr grosses Fest sammeln.

Aber auch wer keine Hochzeit plane, sei an diesem Anlass willkommen, erklärt Brayan Agramonte. «So können die Leute sehen, wie das Restaurant geschmückt und eingedeckt aussieht und was es generell für Möglichkeiten gibt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen