Habsburg: Dok-Filmer geht in Pension und plant erstes Kinoprojekt

Habsburg Dok-Filmer verabschiedet sich vom Fernsehen und peilt erstes Kinoprojekt an Erst kürzlich durfte Hanspeter Bäni erneut den Medienpreis Aargau/Solothurn entgegennehmen. Nun wird er pensioniert. Zusammen mit einem Freund aus dem Nachbardorf plant er eine Fernwanderung an die Nordsee. Der Fernsehjournalist spricht über Motivation, Vorbereitung und andere – überraschende – Projekte. Claudia Meier Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Hanspeter Bäni will 2022 von der Habsburg mit einem Freund zu Fuss Richtung Norddeutschland loslaufen. Mit seiner neuen Sony-Kamera wird der SRF-Dok-Filmer in Zukunft eigene Projekte realisieren. Alex Spichale

(2. September 2021)

Jahrelang hat Hanspeter Bäni unter anderem Menschen begleitet, die in unterschiedlicher Hinsicht aus dem System gefallen sind: Betrüger, straffällige Jugendliche, ein ehemaliges Heimkind mit Borderline-Störung oder minderjährige Flüchtlinge. Als Dokumentarfilmer hat er für das SRF über diese Persönlichkeiten ergreifende Beiträge realisiert, stets respektvoll und nahe an den Protagonisten. Bäni sagt:

«Ich hatte das grosse Glück, dass ich oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Meistens habe ich irrsinnige Freiheiten genossen. Dafür bin ich sehr dankbar.»

Anfang September durfte der Fernsehjournalist im Stadttheater Olten den 23. Medienpreis Aargau/Solothurn in der Kategorie TV/Video entgegennehmen. Für Hanspeter Bäni war es die fünfte Auszeichnung in dieser Kategorie. Prämiert wurde sein Beitrag «Michelle – Ein Leben auf der Achterbahn». Das Preisgeld teilt der Gewinner mit Protagonistin Michelle und Videoeditorin Sabrina Inderbitzi.

Sie wollen sich Gedanken über die verbleibende Lebenszeit machen

Bald fällt Hanspeter Bäni selbst aus einem System. «Die Arbeitswelt spuckt mich raus», sagt der bald 65-Jährige am Tisch vor seinem Zuhause in Habsburg. Da kommt einerseits Wehmut auf sowie andererseits eine Mischung aus Unbehagen und Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt mit einschneidenden Veränderungen. Der Vater eines erwachsenen Sohnes sagt:

«Als Rentner bricht nicht selten auch der soziale Status weg und die Frage stellt sich, wie man die gewonnene Freiheit mit Inhalt und Sinn füllen kann.»

Seine Ehefrau wird in drei Jahren pensioniert. Hanspeter Bäni nimmt diese Ausgangssituation zum Anlass für ein neues Filmprojekt.

Jürgen Podlass wohnt in Scherz.

Bild: Claudia Meier (12. August 2017)

Sein Ziel ist es, einen Dokumentarfilm fürs Kino zu realisieren. Die Drehzeit des Films fällt in die Zäsur zweier «Junior-Rentner», die viel erlebt haben, zurückblicken, im Idealfall den Moment geniessen und sich Gedanken über die verbleibende Lebenszeit machen. Für dieses Abenteuer plant Hanspeter Bäni, mit dem im August dieses Jahres pensionierten Sozialpädagogen Jürgen Podlass aus dem Nachbardorf Scherz zu Fuss loszuziehen. Ausgerüstet mit Zelt, Schlafsack, Kochutensilien sowie Filmequipment, Stativ und Notebook will das Duo drei bis vier Monate unterwegs sein. Zwischendurch sind Hotelübernachtungen vorgesehen.

Wägeli oder Maulesel als Transportmittel fürs Gepäck

Starten werden die beiden Rentner im Frühling 2022 am Fuss von Schloss Habsburg. Via Schwarzwald, Frankreich und Luxemburg möchten sie in die deutsche Stadt Cuxhaven (nordöstlich von Hamburg) wandern.

Von dort aus geht es dann mit der Fähre weiter, um nach insgesamt 1200 Kilometern auf der Insel Sylt den nördlichsten Punkt Deutschlands zu erreichen.

Für das Kinoprojekt arbeitet Hanspeter Bäni bereits mit dem Produktionsunternehmen Doklab zusammen. Gemeinsam sehen sie sich nach potenziellen Geldgebern um. Die Vorbereitungsarbeiten für dieses Abenteuer mit unbekanntem Ausgang sind angelaufen. Gesucht wird auch noch ein passendes Transportmittel für das Gepäck. Während Hanspeter Bäni eher etwas auf Rädern zum Ziehen sucht, könnte sich Jürgen Podlass auch einen Maulesel vorstellen.

Längere Wanderungen quer durch die Schweiz hat Hanspeter Bäni schon zweimal mit seinem Sohn Robin unternommen. Indem er seinem Sohn ein langes Messer übergab, konnte der Vater den Junior fürs Trekking begeistern. Und zwar so nachhaltig, dass Robin seinem Vater nun jeweils eine Wanderung zum Geburtstag schenkt.

Mit der Frau von Polo Hofer hat er Bilder ausgestellt

Die Malerei ist für Hanspeter Bäni eine weitere grosse Leidenschaft, die er wieder intensivieren möchte. Im Juli stellte er in Thun einige seiner Werke aus zusammen mit Alice Hofer, der Ehefrau des verstorbenen Musikers Polo Hofer. Die Laudatio hielt der Bestsellerautor Erich von Däniken, der in einem seiner letzten Bücher eines von Bänis Bilder verwendete.

Mit seinen Gemälden will Hanspeter Bäni ein Kinderbuch gestalten. Alex Spichale

(2. September 2021)

Bereits seit fünf Jahren arbeitet der Dok-Filmer an einem Kinderbuch, für das er nicht nur die Bilder malt, sondern auch die Geschichte schreibt. Im Kern geht es darum, wie man in noch so kleinen Dingen Wunder erkennen kann. Eine Passion, der Hanspeter Bäni sein Leben lang erfolgreich treu geblieben ist und ihm beruflich sowie privat viele unvergessliche Erlebnisse im In- und Ausland ermöglicht hat. Der bald 65-Jährige sagt mit einem Augenzwinkern:

«Bis mein Kinderbuch fertig ist, wird es wohl noch etwa drei Jahre dauern.»

Definitiv vom SRF-Publikum verabschieden wird sich Hanspeter Bäni am Donnerstagabend mit dem 90-minütigen Dok-Film «Schicksal einer Bergbauernfamilie». Während fast 20 Jahren dokumentierte er das Leben der Bergbauernfamilie Epp im Kanton Uri.

Schon im März 2010 wurde auf SRF ein zweiteiliger Film von Hanspeter Bäni über die Bergbauernfamilie Epp aus dem Kanton Uri ausgestrahlt.

Daniel Regli

(1. März 2010)

Der Film zeigt, wie eine neue Generation heranwächst und von Schicksalsschlägen immer wieder getroffen wird. Lange sah es danach aus, dass Bäni dieses Projekt nicht mehr fürs SRF abschliessen kann. Doch dann hat sich im Februar dieses Jahres eine Lösung ergeben und er durfte den Dok-Film fertigstellen. Zu seinem SRF-Schlusspunkt nach 21 Jahren sagt Hanspeter Bäni:

«Das Ende habe ich so gewählt, dass der Film im Kopf des Zuschauers weiterläuft.»

Fürs SRF dürfen Pensionierte nicht mehr arbeiten. Bänis Stelle wird nicht neu besetzt. Das SRF befindet sich in einem Transformationsprozess und muss sparen. Dok-Filme sollen laut SRF aber weiterhin einen hohen Stellenwert im Programmangebot haben.

Dok: Schicksal einer Bergbauernfamilie, Donnerstag, 21. Oktober, 20.05 Uhr, SRF 1.