Habsburg: Dieses Trio hat Start-up-Firma Glühweinwerk verkauft

Habsburg Dieses Jungunternehmen hat sein Glühweinwerk verkauft – die Nachfrage ist zu gross Drei Gewürzmischungen von hoher Qualität, wunderschöne Geschenkpackungen und professionelles Marketing: Das war das Erfolgsrezept der Start-up-Firma aus Habsburg. An wen das Gründungstrio das Geschäft übergeben hat und wie es nun weitergeht. Claudia Meier 11.08.2022, 05.00 Uhr

Das Gründungsteam von gluehweinwerk.ch (von links): Vivienne Widmer, Mirko Hess und Aurel Hess. zvg

Was vor vier Jahren mit einer spontanen Idee in einem Swimmingpool auf der Insel Bali in Indonesien begann, hat das junge Unternehmen aus Habsburg nun in neue Hände weitergegeben. Die Brüder Mirko und Aurel Hess sowie Vivienne Widmer haben ihr Start-up gluehweinwerk.ch vor wenigen Monaten an Manuel Aeschbacher aus Rotkreuz verkauft. Die Familie Aeschbacher freue sich, das bestens etablierte Start-up in die Zukunft führen zu dürfen, heisst es auf der Firmenseite in den sozialen Medien.

Für das Gründungsteam war es ein logischer, aber kein einfacher Schritt. Vivienne Widmer erklärt:

«Als wir 2018 starteten, studierten wir alle noch nebenbei.»

Der professionelle Aufbau der Firma war so erfolgreich, dass die Nachfrage nach den drei verschiedenen Glühwein-Gewürzmischungen und Geschenkpackungen stets zunahm.

10'000 Franken Preisgeld gewonnen

Obwohl bald ein Vertrag mit der Stiftung Faro bestand, die sich um das Konfektionieren der Produkte kümmerte, wurde die Arbeitslast für die Firmengründer nicht kleiner. Ende 2019 räumte das Jungunternehmen bei der Swiss Startup Challenge 10’000 Franken Preisgeld ab. Widmer erinnert sich: «Viele rieten uns, die Firma zu vergrössern und neue Produkte zu entwickeln.»

Beim Firmenstart: Mirko Hess besucht 2018 eine Plantage in Indonesien. zvg

Doch auch ohne ein neues Sommergetränk brach der Umsatz während der Coronapandemie nicht ein. Im Gegenteil: «Wir verkauften sehr viele Geschenkboxen für Kundschaft und Mitarbeitende an Firmen und auch von der Privatkundschaft und Wiederverkäufern war die Nachfrage nach den Säckli gross», fügt die 25-Jährige an.

Die drei Geschmacksrichtungen von Glühweinmix. Sandra Ardizzone

Der Erfolg führte dazu, dass das Start-up die Gewürze aus Zanzibar und nicht mehr aus Indonesien importierte. Dieser Schritt sei im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt, weil die Gewürzbauer auf Bali die benötigte Menge innert nützlicher Frist mit der Zeit nicht mehr garantieren konnten, so Widmer.

Ein Pilot hat die Firmenphilosophie verstanden

Um sich besser zu organisieren, waren Mirko Hess und Vivienne Widmer ab vergangenem Jahr je zu zwei Tagen bei Glühweinwerk angestellt. «Wir haben in dieser Zeit viel gelernt und immer wieder überlegt, wie es weitergehen könnte», erzählt die ehemalige Firmenmitinhaberin. Und:

«Mit unseren beliebten Produkten deckten wir eine Marktlücke ab und haben sehr viel Herzblut in die Aufbauarbeit investiert.»

Aufgeben war also keine Option.

Im November 2018 stellten sie ihren Glühwein beim Campus-Eisfeld in Windisch vor (von links): Vivienne Widmer, Mirko Hess und Aurel Hess. Sandra Ardizzone

Doch alle drei sind beruflich noch auf anderen Wegen unterwegs. Schweren Herzens entschieden sie sich deshalb Ende 2021, die Firma zu verkaufen. In Begleitung eines Experten schrieben sie das Glühweinwerk auf einer entsprechenden Plattform aus. Pilot Manuel Aeschbacher erhielt schliesslich den Zuschlag. Widmer berichtet:

«Manuel Aeschbacher ist ein sympathischer Mann. Er hat unsere Firmenphilosophie sehr gut verstanden und wird das Glühweinwerk mit seiner Familie weiterführen.»

Winzer Bruno Hartmann aus Remigen kann auch in Zukunft den Wein für die Geschenkboxen liefern.

Mirko Hess arbeitet in einem anderen Start-up

Das Gründungsteam wird die selbst entwickelten Glühweine künftig – wie die treue Kundschaft im Kanton Aargau – nur noch trinken. Vivienne Widmer arbeitet als Primarlehrerin an der Schule in Birrhard und studiert daneben noch Erziehungswissenschaften an der Universität Zürich.

Mirko Hess, 25-jährig, hat eine Vollzeitanstellung bei einem ETH-Start-up im Bereich Mitarbeiterversicherungen und sein 22-jähriger Bruder Aurel Hess hat für die Zeit nach dem Zivilschutz eine Praktikumsstelle als Grafikdesigner gefunden. Er wird während sechs Monaten in Paris leben und arbeiten.

An die bisherige Kundschaft gerichtet, sagt Vivienne Widmer: «Beim Glühweinwerk wird sich nicht viel ändern. Es steckt einfach ein anderes Gesicht dahinter.»

