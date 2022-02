Habsburger Maz Wegmüller hat den Young Scientist Award gewonnen

Habsburg Dieser 20-Jährige entwickelte eine Teslaspule, mit der man Musik machen kann – und gewinnt in Taiwan einen Award Am «Taiwan International Science Fair» wurde Maz Wegmüller für sein Forschungsprojekt – die Entwicklung einer audiomodulierten Teslaspule – gleich mehrfach ausgezeichnet. Trotzdem bot der internationale Wettbewerb dem Habsburger auch Enttäuschungen. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 03.02.2022, 18.39 Uhr

Schon vor zehn Jahren wollte Maz Wegmüller eine audiomodulierte Teslaspule bauen. zvg

Die Erfolgsgeschichte von Maz Wegmüller begann in einem Keller. Die Anfänge der Pandemie verschafften dem damaligen Schüler der Kanti Wettingen plötzlich viel mehr Freiraum. Wegmüller sagt mit einem Schmunzeln:

«Es war perfekt, ich musste nicht mehr zur Schule und war fast vier Monate im Lockdown.»

Diese Zeit nutzte er, um sich einen bereits seit zehn Jahren gehegten Traum zu erfüllen. Im Keller seines Elternhauses entwickelte der Habsburger seine eigene audiomodulierte Teslaspule. «Den Hochspannungstransformator, mit dem man Musik machen kann, wollte ich bauen, seitdem ich ihn das erste Mal gesehen habe.»

Für Technik begeisterte sich Wegmüller schon immer, besonders Computer faszinierten ihn. Mittlerweile ist der 20-Jährige im ersten Semester des Studiengangs Elektrotechnik und Informationstechnologie an der ETH Zürich. Dass er mit der selbst gebauten Teslaspule seine Maturaarbeit bestreiten und dann innerhalb eines Jahres sowohl nationale als internationale Preise gewinnen würde, «hat sich einfach ergeben». Trotzdem verlangte es von ihm vollen Einsatz.

«Ich habe erschreckend wenig von allem mitbekommen»

Denn für die Teilnahme am 55. Nationalen Wettbewerb von Schweizer Jugend forscht (SJF) musste Maz Wegmüller seine Maturaarbeit nochmals intensiv überarbeiten. Er erzählt: «Raphael Färber begleitete mich als Experte und zeigte mir, was man an der Spule noch verbessern kann. Ausserdem inspirierte er mich zur Entwicklung einer Messelektrode, die die Entladungsspannung ermittelt.»

Die Arbeit des 20-Jährigen wurde mehrfach ausgezeichnet. zvg

Der Einsatz zahlte sich aus: Im April gehörte die Arbeit des Habsburgers zu den 27 von insgesamt 95 Projekten, die von SFJ mit dem Prädikat «hervorragend» ausgezeichnet wurden. Ausserdem erhielt er als Sonderpreis das Eintrittsticket für einen internationalen Wettbewerb: den «Taiwan International Science Fair» (TISF).

Wegen der Pandemiesituation musste der sonst vor Ort stattfindende Forschungscontest virtuell durchgeführt werden. Für Wegmüller eine Enttäuschung. Im April habe es noch geheissen, Taiwan sei definitiv. Im Herbst kam dann die Absage.

Der Student sagt:

«Das war schon sehr schade, die Reise wäre ein Erlebnis gewesen. Eigentlich geht es ja auch darum, neue Leute und deren Fachgebiete kennen zu lernen.»

So verbrachte er die einwöchige Wettkampfphase wie seine zirka 200 Mitstreiterinnen und Mitstreiter – 150 aus Taiwan und 50 aus 25 Ländern der Welt – zu Hause vor dem Computer.

Zwar habe es mehrere Events mit Liveschaltungen gegeben und auch einen, bei dem man die anderen Teilnehmenden etwas kennen lernen konnte. Doch Wegmüller sagt rückblickend: «Ich habe erschreckend wenig von allem mitbekommen.» Dadurch, dass bereits der nationale Wettbewerb virtuell stattgefunden habe, habe er aber nicht viel erwartet.

Sein Preisgeld sind 50’000 Neuer Taiwan-Dollar

Der wichtigste Moment des TISF sei die 15-minütige Präsentation des Projekts gewesen. Wegen der Zeitverschiebung musste er die Arbeit um 2 Uhr morgens vor der Fachjury vorstellen. «Das war mega speziell, in diesem Onlinemeeting vor einem ganzen Raum voller Leute zu sein.»

Maz Wegmüller, Gewinner des Young Scientist Award. zvg

Ansonsten habe ihn der Wettbewerb nicht gross herausgefordert:

«Ich war schon durch die Teilnahme bei Schweizer Jugend forscht gut vorbereitet und musste das Projekt vor allem noch auf Englisch übersetzen.»

Die eigentliche Challenge sei es gewesen, die Arbeit zu realisieren und weiterzuentwickeln.

Ende Januar erfuhr Wegmüller dann, dass er als einziger ausländischer Teilnehmer nicht nur einen ersten Platz in seiner Kategorie ergattert hatte, sondern auch mit dem Sonderpreis Young Scientist Award – als erster Schweizer überhaupt – ausgezeichnet wurde.

Was das für ihn genau heisst, wusste Wegmüller lange nicht. Am Donnerstag informierten ihn die Veranstalter, dass der Award-Gewinner 50’000 Neuer Taiwan-Dollar, also etwa 1650 Franken, bekommt. Etwas «Schönes» damit leisten wird sich der 20-Jährige wohl nicht. «Das Projekt hat ziemlich viel gekostet», verrät Wegmüller.

Hyperloop und Satellitenbau: Bei ETH-Projekten würde er gerne mitwirken

Einen nächsten Wettbewerb hat Maz Wegmüller aktuell nicht im Auge. Momentan sei er vor allem mit dem Bachelor beschäftigt. Am Montag ist seine letzte Prüfung im ersten Semester. Es könnte gar die Finale im ganzen Studiengang sein. Denn grundsätzlich gefällt Wegmüller die Ausbildung, doch er erklärt:

«Ich weiss noch nicht, ob Elektrotechnik und Informationstechnologie das ist, was ich definitiv studieren möchte. Ich warte jetzt einmal die Ergebnisse der Prüfungen ab.»

Seine Leidenschaft liege klar beim lösungsorientierten Entwickeln und weniger bei der Theorie.

Gut vorstellen kann sich der 20-Jährige dahingegen, bei einem der diversen Projekte der ETH Zürich mitzuwirken. Stichwort: Hyperloop und Satellitenbau. «Ich brenne dafür, Sachen zu realisieren und neue Lösungsansätze zu finden.» Gerne würde er zukünftig eine eigene Geschäftsidee in die Tat umsetzen – und seine Erfolgsgeschichte weiterschreiben.

