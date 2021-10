Habsburg: "Belindas Loch" wird nicht gänzlich erhalten bleiben

Habsburg «Belindas Loch» wird doch nicht gänzlich erhalten werden können Die Arbeiten an der Grube, in die Kuh Belinda stürzte, haben begonnen. Warum die Dauer der Arbeiten kaum abschätzbar ist und wahrscheinlich bald weitere Stollen entdeckt werden. Carla Honold 27.10.2021, 05.00 Uhr

Nach dem Sturz von Kuh Belinda wurde das Gewölbe im Habsburger Untergrund entdeckt.

Pro Natura / Philipp Schuppli

Die Bauarbeiten an «Belindas Loch» in Habsburg konnten laut Johannes Jenny von Pro Natura Aargau wie geplant Ende September beginnen. Der provisorische Deckel auf dem Erdolch, in das Kuh Belinda vor mehr als vier Jahren fiel, sei bereits weg. «Auch die Abhumusierung ist erfolgt und das Loch wurde mit einem Baustellenzaun gesichert», so Jenny zum Fortschritt der beauftragten Baufirma Birchmeier aus Döttingen an der Unteren Lättenstrasse.