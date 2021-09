"Belindas Loch" ist speziell für Nagra - wie geht es der Kuh?

Habsburg «Belindas Loch» ist für die Nagra ein Spezialfall – so geht es Kuh Belinda vier Jahre nach dem Sturz Die nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle unterstützt die geplanten Bauarbeiten der Pro Natura mit 3000 Franken. Normalerweise spendet sie maximal 250 Franken an Projekte. Und: Belinda ist umgezogen und nicht mehr als Milchkuh im Einsatz. Carla Honold 25.09.2021, 05.00 Uhr

Die Kantonsarchäologie hofft, auf dem Grund des Lochs Artefakte zu finden. Diese sollen das Geheimnis lüften.

Pro Natura / Philipp Schuppli

Ende dieses Monats beginnen die Bauarbeiten an «Belindas Loch» in Habsburg (die AZ berichtete). Der Ursprung und der Zweck der menschgemachten Gewölbe im Untergrund sollen endlich geklärt werden. Landbesitzerin Pro Natura erhielt die Baufreigabe am 20. September.