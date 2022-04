Ehemaliger Dok-Filmer Hanspeter Bäni läuft zu Fuss bis Sylt

Habsburg Aufbruch zum Abenteuer: Ehemaliger Dok-Filmer wandert zum nördlichsten Punkt Deutschlands – und plant neues Projekt Hanspeter Bäni aus Habsburg bricht nächste Woche zu seinem Neurentner-Filmprojekt auf – nordwärts bis Sylt. Körperliche Probleme scheint er hinter sich gelassen zu haben. Claudia Meier Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Hanspeter Bäni aus Habsburg (Bild) startet mit Jürgen Podlass aus Scherz zu einer Fernwanderung nach Sylt. zvg

Am kommenden Mittwochmorgen geht es los: Beim geschichtsträchtigen Schloss Habsburg und fast vor seiner Haustüre startet der pensionierte Dok-Filmer Hanspeter Bäni zusammen mit seinem – ebenfalls pensionierten – Freund Jürgen Podlass aus Scherz zur Fernwanderung Richtung Sylt – dem nördlichsten Punkt in Deutschland.

Langsam steige die Nervosität, räumt Hanspeter Bäni am Freitagnachmittag am Telefon ein. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, die Knieprobleme und ein Bandscheibenvorfall praktisch auskuriert. Neben der körperlichen Leistung werde es auch eine Reise ins Innere werden, die Auseinandersetzung mit dem letzten Abschnitt, fügt Hanspeter Bäni an. Dabei spielen etwas Romantik, Abenteuerlust und die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, auch eine Rolle.

Der Krieg bewirkt die Änderung von Bänis Konzept

Der passionierte Dok-Filmer hat vor, von diesem Abenteuer ein Filmprojekt zu realisieren, dessen Arbeitstitel bis vor kurzem lautete «Silberhaare im Wind – Zwei Neurentner auf neuen Wegen». Inzwischen hat er sich vom ursprünglichen Konzept etwas distanziert. Bäni erklärt:

«Mit ein Grund ist der Krieg in der Ukraine, der so viel Leid erzeugt, sodass die Bewältigungsprobleme zweier aussortierter Männer aus dem Arbeitsleben marginal sind.»

Das Konzept für den Low-Budget-Film sei nun viel offner und werde auch andere Aspekte zulassen. Der ehemalige SRF-Angestellte ergänzt: «Ich werde versuchen, einen Film zu realisieren, der an die Magie des Lebens erinnern soll.» Das reiche von einem Sonnenaufgang bis hin zu Begegnungen mit Menschen wie Oliver Lazar. Der Professor für Medizin und Informatik schrieb den Bestseller «Jenseits von Materie» und sagte zu, an Bänis Filmprojekt teilzunehmen.

Filmausrüstung verlangte eine Spezialkonstruktion

Zurück nach Habsburg: Um seine Filmausrüstung sowie die persönlichen Utensilien auf der etwa 1300 Kilometer langen Fernwanderung möglichst bequem transportieren zu können, hat Hanspeter Bäni ein Wägeli gekauft, das mit einer Spezialkonstruktion der Marke Eigenbau optimiert wurde. Der wasserdichte Behälter ist primär für die Kamera, Akkus, Ladekabel und den Computer. Obendrauf kommt der Seesack mit Zelt, Matte und Stativ. Rund 30 Kilogramm wiegt das Gepäck, das mit einer Deichsel und – falls nötig – zusätzlich mit einer Hundeleine gezogen werden kann. Sozialpädagoge Jürgen Podlass, der während 20 Jahren als Wanderleiter auf Mallorca lebte und soziale Projekte realisierte, hat sich kurzfristig auch für ein Wägeli entschieden, das er ohne Aufbau mitnehmen wird.

Jürgen Podlass begleitet Hanspeter Bäni. Claudia Meier

Polo Hofers Witwe Alice hat einen Besuch angemeldet

Die erste Tagesetappe soll nicht allzu lang sein. Hanspeter Bäni spricht von 15 Kilometern. Angedacht sei, oberhalb von Gansingen zu zelten und am nächsten Tag bei Schwaderloch die Landesgrenze nach Deutschland zu überqueren. Das Neurentner-Duo will im Schwarzwald auf die Fernwanderroute E1 einbiegen und dieser ein grosses Stück folgen. Etwa jede dritte oder vierte Nacht wollen die Männer in einem Hotel oder Gästehaus übernachten, auch um die Akkus wieder zu laden.

Vorgesehen ist zudem, einzelne Etappen mit Gastwanderern zurückzulegen. So habe etwa Polo Hofers Witwe Alice gesagt, dass sie beim Treffen mit Oliver Lazar dabei sein wolle, so Bäni.

Ob aus dem Low-Budget-Projekt je ein Kinofilm entsteht, weiss heute niemand. «Wir tun so, als ob wir 20-Jährige sind, wissen aber nicht, ob es unsere Körper mitmachen», sagt Bäni.

