Habsburg: Pro Natura startet mit Bauarbeiten an "Belindas Loch"

Habsburg Als die Kuh plötzlich verschwand: So will Pro Natura das Mysterium um «Belindas Loch» endlich klären 2017 sorgte eine Rinderrettungsaktion für Aufsehen, denn damals wurden unterirdische Gewölbe entdeckt. Am Montag, 20. September, erhielt die Naturschutzorganisation nun die Baufreigabe für das Loch. Was die Aushubarbeiten zu Tage fördern sollen und wie es mit dem Loch weitergeht. Carla Honold 22.09.2021, 05.00 Uhr

Der Ursprung und Zweck der Gewölbe im Habsburger Untergrund sollen geklärt werden.

Pro Natura / Philipp Schuppli

Es sind mehr als vier Jahre verstrichen seit dem Sturz des Habsburger Rinds Belinda in das Loch an der Unteren Lättenstrasse. Nach der spektakulären Rettungsaktion und der Entdeckung der Gewölbe, die kunstvoll in den Untergrund gemeisselt worden waren, ging das Rätseln um den Ursprung von «Belindas Loch» los.