Grosses Interview Von Bözen nach Baden – Pfarrer Peter Lüscher hört vorzeitig auf: «Verkauft eure Seelen nicht, um keinen Preis» Karin Pfister 27.03.2021, 05.00 Uhr

Pfarrer Peter Lüscher verlässt im Herbst 2021 Bözen und zieht nach Baden. Bild: Karin Pfister

Es war seine erste, einzige und letzte Stelle als Pfarrer. Nach 26 Jahren verlässt Peter Lüscher Bözen Ende September. Der Rücktritt ist ein Vorzeitiger. «Es ging lange gut, aber jetzt geht es nicht mehr», sagt Peter Lüscher über seine Multiple-Sklerose-Erkrankung.

Wie geht es Ihnen?

Peter Lüscher: Sehr gut.

Wann haben Sie zum Glauben gefunden?

Ich kann kein festes Datum nennen. Ich wurde reformiert erzogen. Meine Familie würde ich als nüchtern religiös bezeichnen. Wir gingen in die Sonntagsschule und ab und zu in die Kirche. Während meiner Zeit als Lehrer habe ich mit den Schülern ein Weihnachtsspiel eingeübt. In einem Gedicht wurde von Hirten erzählt, die den Weg zum Stall gingen. Mich hat diese Textstelle und der Inhalt «Hirten gehen zum Stall» fasziniert.

Vier Fragen an Pfarrer Peter Lüscher. Karin Pfister

Warum sind Sie Pfarrer geworden?

Eigentlich wollte ich nach dem Studium und meiner Doktorarbeit zum Thema «Praktische Theologie – Statusverlust von Pfarrerinnen und Pfarrern» Richtung Forschung gehen. Ich träumte von einer akademischen Stelle an einer Universität. Als meine Frau schwanger wurde, suchte ich dann aber nach einer sicheren Stelle. Damals herrschte im Gegensatz zu heute keine Pfarrerknappheit. Ich habe mich in der ganzen Schweiz auf Stelleninserate beworben und viele Absagen bekommen.

Erinnern Sie sich an ihren ersten Besuch in Bözen?

Ich erinnere mich, dass ich auf der Karte nach einem Bahnhof gesucht und keinen gefunden habe. Dass es ein Dorf ohne Bahnhof gab, erschien mir damals befremdlich. Ich bin dann mit dem Postauto nach Bözen gefahren. Das Ländliche hat mir gefallen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich so lange bleibe. Ich war jung, mich zog es in die Welt hinaus und ich dachte, dass die Stelle in Bözen einfach die erste von vielen Stellen sei.

Die reformierte Dorfkirche in Bözen. Bild: Claudia Meier

Was war ihr schönstes Erlebnis während der 26 Jahre?

Ich finde die jetzige Lebensphase am Schönsten. Das innerliche Hamsterrad ist weg, ich geniesse die Gelassenheit des Alters.

Und das traurigste?

Das kann ich nicht sagen. Ich bin dankbar, dass ich von Schicksalsschlägen verschont geblieben bin.

Was suchen die Gläubigen in der Kirche?

Die Menschen suchen Antworten. In der Gemeinschaft sind sie mit ihren Lebensfragen nicht alleine.

Zur Person Bild: Karin Pfister Pfarrer Peter Lüscher Peter Lüscher ist 1959 geboren und in Wettingen als jüngstes von sechs Geschwistern aufgewachsen. Er war ein Nachzügler. Sein Vater hat bei der damaligen PTT als «Telefönler» gearbeitet. Peter Lüscher liess sich in Wettingen und in Zofingen zum Lehrer ausbilden und entschied sich dann für ein Theologie-Studium in Zürich. Zusammen mit seiner Frau Ursi und Baby Anna kam er am 1. September 1995 nach Bözen. Die Kinder Anna und Matthias sind inzwischen erwachsen.

Wie hat sich die Kirchgemeinde in den vergangenen 20 Jahren verändert?

Sie ist säkulärer, weltlicher geworden. Aber es werden schon immer weniger Menschen, die aktiv am Kirchenleben teilnehmen.

Welchen Stellenwert werden die Kirche und der Glauben in 50 Jahren haben?

Die Landeskirche wie man sie heute kennt, wird es nicht mehr geben. Der Glauben und die Kirche werden bleiben; aber in anderer Form.

Wie definieren Sie Gott?

Ich definiere ihn gar nicht. Ich bin mir sicher, dass ich ihm viele Fragen stellen kann. Gott bedeutet mir alles. Ich kann mir meine Existenz ohne ihn nicht vorstellen.

Peter Lüscher mit seinen Krücken vor der reformierten Kirche in Bözen. Bild: Karin Pfister

Wie hat sich die MS-Diagnose auf ihr Leben ausgewirkt?

Als ich beim Laufen immer wieder eingeknickt bin, habe ich gespürt, dass etwas nicht stimmt. Das war im Jahre 2000. Die Diagnose selber war nur im ersten Moment ein «kleiner Schock». Ich bin Gott dankbar, dass ich trotz der Krankheit weiter in meinem Beruf bleiben konnte und dass die MS mein Gedächtnis und meine Sprache nicht beeinträchtigt. Ich sage immer, als Pfarrer braucht man keine Beine. Wäre ich Landwirt oder Busfahrer gewesen, hätte ich nicht weiterarbeiten können. Ich wusste damals auch nicht, wie sich die Krankheit entwickeln wird und heute weiss ich, dass es viele Jahre lang gut ging. Ich bin mit einem hellblauen Auge davongekommen.

Haben Sie mit Gott gehadert?

Nein. Ich dachte, wenn nicht ich, wer dann. Ich bin sehr froh, dass es mich und nicht meine Frau oder meine Kinder getroffen hat.

Sie konnten diese Krankheit einfach so annehmen?

Ich glaube schon. Kürzlich habe ich erfahren, dass ein Freund von mir schwer erkrankt ist. Da bin ich ins Hadern gekommen. In solchen Fällen stehe ich dann auch erschüttert da und sage: Wir müssen Gott dann eines Tages nach dem Warum fragen.

Wie haben Sie die Coronazeit erlebt?

Ich hatte 20 Jahre Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Ich sitze ja sowieso meistens im Sessel, weil ich nicht mehr so beweglich bin. Für mich hat sich nichts geändert.

Mit welchen Sorgen sind die Menschen in den vergangenen Monaten zu Ihnen gekommen?

Die Vereinsamung hat enorm zugenommen. Viele haben gar nichts deswegen gesagt; aber man hat den Menschen angemerkt, dass sie sich einsam fühlen.

Was nehmen Sie mit aus Bözen?

Eine tiefe Dankbarkeit für die Zeit, die ich mit den Menschen hier habe verbringen dürfen.

Was machen Sie in Zukunft?

Wir werden nach Baden ziehen. Was ich dort machen werde, weiss ich noch nicht. Ich habe keine unerfüllten Träume, die ich mir nach meiner Pensionierung erfüllen möchte. Ich habe es so gut hier in Bözen und ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas gibt, das danach besser sein könnte.

Haben Sie Ängste?

Nein. Es kommt, wie es kommt. Bis jetzt ist immer alles gut gekommen, der Rest ist Dessert. Ich kann sagen, dass Gott bei mir vieles gut gemacht hat.

Welches ist Ihre liebste Bibelstelle?

«Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?», aus Matthäus 16:26. Das Zitat sagt, dass das Seelenheil das Wichtigste überhaupt ist. Dieser Meinung bin ich auch.

Was möchten Sie den Menschen noch sagen?

Verkauft eure Seele nicht. Um keinen Preis. Bleibt euch treu.