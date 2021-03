Grosses Interview Neuer AGV-Geschäftsleiter: «Einem normalen Banker würde man diesen Job nicht unbedingt geben» Urs Widmer aus Habsburg tritt am 1. April seine neue Stelle als Geschäftsleiter des Aargauischen Gewerbeverbands an. Dass der ehemalige Banker die Ausschreibung beachtete, war Zufall. Zwischen den beiden Jobs gönnte sich der dreifache Vater zum ersten Mal in seinem Leben eine Auszeit von drei Monaten und flog nach Thailand. Claudia Meier 31.03.2021, 05.00 Uhr

Urs Widmer, ehemaliger Banker, bäckt unter anderem gerne Pizza im hauseigenen Steinofen. Bild: Britta Gut

An seinem Wohnort Habsburg hat es sich Urs Widmer in den letzten Tagen gemütlich gemacht. Nachdem er sein bisheriges Berufsleben in der Finanzbranche verbracht hatte, wechselt er die Seite und wird ab 1. April neuer Geschäftsleiter des Aargauischen Gewerbeverbands (AGV).

Um sich optimal auf seine neuen Aufgaben vorzubereiten und Distanz zur Bankenwelt zu gewinnen, hat er sich in den vergangenen drei Monaten eine Auszeit gegönnt. Im Gespräch mit der AZ wirkt er deshalb tiefenentspannt.

Sie beenden die erste Auszeit seit 30 Jahren. Was haben Sie gemacht?

Urs Widmer: Mein Leben neu geregelt. Zuerst habe ich mich vom Alten gelöst.

Wie macht man das? Mit Yoga oder Meditation?

Mit Entsorgen. Aufräumen. Zu Hause hatte ich unglaublich viel Material angehäuft. Ich habe mein Leben digitalisiert. Zuerst habe ich mir einen Scanner gekauft und alle Dokumente, die ich hatte, eingescannt und sortiert.

Auch alle Fotos?

Ja, ich habe Anfang Januar während meiner 15-tägigen Quarantäne auf einer Thailandreise 50'000 Fotos sortiert und sauber archiviert. Das gab sehr viel zu tun, ich schöpfte diese 15 Tage voll aus. Dabei fiel mir gar nicht auf, dass ich die ganze Zeit im Hotelzimmer eingesperrt war.

Zur Person: Urs Widmer, ehemaliger Banker Der 53-jährige Urs Widmer lebt in Habsburg, ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Nach einer kaufmännischen Lehre absolvierte er die Höhere Fachprüfung im Bankgewerbe und bildete sich laufend weiter, wie zum Executive Master of Business Administration und Erwachsenenbildner. Zuletzt leitete er den Sektor Verkaufssupport einer grösseren Bank. Von 1998 bis 2008 war Urs Widmer im Gemeinderat von Habsburg, wovon seit 2002 als Gemeindeammann. Er engagierte sich im Militär als Major und in verschiedenen Vereinigungen als Vorstandsmitglied. Zudem ist er in Stiftungsräten aktiv, unter anderem als Vizepräsident und Ressortleiter Bau im Berufsbildungsheim Neuhof in Birr. Am 1. April tritt er beim Aargauischen Gewerbeverband (AGV) die Nachfolge von Geschäftsleiter Peter Fröhlich an, der pensioniert wird.

Sie durften das Zimmer nicht verlassen?

Nein, keine Chance. Wir würden das Isolation nennen. Die Mahlzeiten wurden dreimal pro Tag in Plastiksäckchen verpackt geliefert und der Abfall danach wieder abgeholt. In dieser Zeit musste ich auch zweimal einen Covid-19-PCR-Test machen lassen. Dafür war ich danach frei.

Gab es keine weiteren Einschränkungen?

Die gab es je nach Zone, die verschiedene Farben haben. Thailand macht das meiner Meinung nach besser als die Schweiz. Das Land setzt die Quarantänepflicht konsequent durch. In den grünen Zonen kann man sich mit Maske frei bewegen. Wenn man in ein Geschäft geht, wird die Körpertemperatur gemessen und man gibt einen Code ab, damit man weiss, wer im Geschäft war. In den orangen Zonen gelten gewisse zusätzliche Vorsichtsmassnahmen und die roten Zonen sind isoliert. Wer eine rote Zone verlässt, muss in Quarantäne. Damit schafft es Thailand, die Virusübertragungen gut einzugrenzen. Die Fallzahlen sind tief.

Waren Sie allein unterwegs?

Ja, nach der Quarantäne besuchte ich in Zentralthailand verschiedene Nationalpärke. Ich war in der Region Kanchanaburi und interessierte mich dafür, wie sie während des Zweiten Weltkriegs die Eisenbahn bauten. Die Provinz erhielt Bekanntheit durch den Film «Die Brücke am Kwai», die nahe der Provinzhauptstadt über den Fluss Mae Klong erstellt wurde. Das war wunderbar, ein Taxichauffeur führte mich herum. Ich war meistens allein, auch in den Hotels, und hatte weniger Kontakt zu Menschen, als wenn ich in der Schweiz geblieben wäre.

Was hat Ihnen diese Zeit gebracht?

Ich bin digital gut aufgestellt. Zu Hause habe ich zwei grosse Schränke geleert. So bin ich vom Bankenalltag heruntergefahren. Im Februar ging ich dann in der Schweiz Ski fahren und im März habe ich mich auf die neue Aufgabe vorbereitet sowie an ersten Sitzungen teilgenommen. Ich bin jetzt gut erholt und froh, wenn ich beim AGV loslegen kann.

Zu welchen Erkenntnissen sind Sie während der Auszeit gekommen?

Ich hätte mir eigentlich schon viel früher eine Auszeit nehmen sollen. Man bekommt eine gewisse Distanz zu den Engagements, was man im Alltag nie erreicht, wenn man nur zwei Wochen Ferien aneinander hat. So konnte ich auch gut reflektieren.

Sie hatten letztes Jahr ein Sabbatical vorgesehen, doch dann kamen die Coronakrise und die Vollintegration der Neuen Aargauer Bank in die Credit Suisse. Wann war Ihnen klar, dass Sie den Job wechseln?

Als der Arbeitgeber mir im September sagte, wie mein Job künftig aussehen soll. Der entsprach nicht mehr meinen Wünschen und auch nicht meinen Stärken. Positiv war hingegen, dass mir überhaupt ein neuer Job angeboten wurde. Das war nicht bei allen Angestellten der Fall.

Wie suchten Sie den neuen Job?

Ich war offen und überlegte mir, was ich in Zukunft machen möchte. Per Zufall stiess ich auf die AGV-Stellenausschreibung. Der Verband war kurz davor, sich zu entscheiden. Beim damaligen Präsidenten Kurt Schmid erkundigte ich mich, ob ich meine Bewerbung noch einreichen könnte, was dieser bejahte.

Und dann wurden Sie aus rund 80 Bewerbungen ausgewählt?

Ja, Anfang Oktober ging ich in die Vorstellungsrunden und wir haben uns gefunden. Es war reiner Zufall, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und die richtigen Leute kannte. Ohne die Umstrukturierung bei der Bank hätte ich das AGV-Inserat gar nicht beachtet. Manchmal braucht es solche Ereignisse, damit man sich überhaupt bewegt. Ich bin froh, musste ich mich damit auseinandersetzen. Diese Stelle entspricht meinen Stärken und dem Wunsch, etwas bewegen zu können. Vermutlich war mein Gesamtprofil ausschlaggebend, einem normalen Banker würde man diesen Job nicht unbedingt geben.

An der Wählerversammlung in Habsburg im Dezember 2008: Gemeindeammann Urs Widmer (links) und Friedensrichter Kurt O. Graf.

Bild: Walter Schwager

Was meinen Sie damit?

Als ehemaliger Gemeindeammann von Habsburg kann ich den politischen Teil, der beim AGV wichtig ist, gut abdecken. Ich habe ein grosses Netzwerk, das ich wieder aktivieren kann. Von Vorteil ist zudem, dass ich Berufsbildner war, KV-Branchenprüfungen abnahm, Wiedereinsteigerinnen für die Arbeitswelt fit machte und mich zum Erwachsenenbildner ausbilden liess. Ich kann also einige Anknüpfungspunkte liefern: Ausbildung ist ein weiterer wichtiger Bereich, den sich der AGV auf die Fahne geschrieben hat. Vermutlich hat meine Persönlichkeit die Gesamtbeurteilung positiv beeinflusst, was mich sehr freut.

Welche Rolle spielte die FDP-Parteizugehörigkeit?

Der bürgerliche Hintergrund ist wichtig, weil der AGV bürgerlich ist. So gesehen, war meine FDP-Mitgliedschaft sicher nicht hinderlich. Ich glaube nicht, dass der AGV einen linken Geschäftsleiter gewählt hätte.

Urs Widmer wohnt in Habsburg. Bild: Britta Gut

Was erwarten Sie von der neuen Stelle?

Als Geschäftsleiter setze ich die Vorgaben des Vorstands um. Ich erwarte viele Aktivitäten, in denen ich mich einbringen kann. Wir sind momentan in einer spannenden Zeit mit Covid-19 und ganz neuen Herausforderungen für die Gewerbetreibenden und KMU. Diese gilt es dereinst wieder in reguläre Formen zu bringen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Der ganze Technologieschub, den wir jetzt hatten, hat auch die KMU betroffen. Sie mussten sich innert kürzester Zeit neu organisieren. Man muss sich beispielsweise fragen, ob Gewerbeschauen und andere Anlässe wie der Neujahrsapéro künftig noch stattfinden sollen oder ob es nicht irgendetwas anderes gibt. Es wird spannend, solche Themen zu behandeln. Damit verbunden ist auch eine Überarbeitung der strategischen Ausrichtung ab 2022, was alle vier Jahre passiert. Ich freue mich darauf, hier mitarbeiten zu dürfen.

Das Aufgabenspektrum beim AGV ist aber viel breiter.

Ja, der AGV ist der grösste Wirtschaftsverband im Aargau mit etwa 70 lokalen Gewerbevereinen, 40 Berufsverbänden und rund 11'000 Mitgliedern. Das ist eine Macht. Was mir beim AGV in der Coronakrise sehr gut gefallen hat, ist, dass er sehr aktiv war. Er hat in der Covid-19-Diskussion Stellungnahmen abgegeben und Forderungen gestellt. Der AGV ist wirklich ein Vertreter der KMU, gibt mit der «Aargauer Wirtschaft» eine Zeitung heraus und organisiert die Aargauische Berufsschau.

Aargauische Berufsschau in Wettingen am 4. September 2019, mit Regierungsrat Alex Hürzeler und AGV-Präsident Kurt Schmid, rechts.

Bild: Alex Spichale

Davon profitieren die Jugendlichen?

Ja, ich habe mit meinen Kindern auch an diesen Berufsschauen teilgenommen und finde sie etwas vom Besten, was es in diesem Bereich gibt.

Was sind die Herausforderungen beim AGV?

Ich kann mich angesichts des schwierigen Umfelds nicht darauf verlassen, dass das, was in den letzten Jahren unter Peter Fröhlich sehr gut funktioniert hat, auch künftig noch problemlos laufen wird. Die Herausforderung ist, darauf zu reagieren und zu agieren. Wir müssen antizipieren, was die Gewerbetreibenden brauchen. In den Leitbildern des AGV heisst es, dass er sich für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen einsetzt. Dazu gehört ein starkes Berufsbildungssystem.

Die Covid-19-Krise hat hier bereits Spuren hinterlassen.

Wir haben einerseits Gewerbetreibende, die ihre Existenz verloren haben oder stark gefährdet sind, und andererseits solche, die zu den grossen Gewinnern dieser Krise gehören. Das unter einen Hut zu bringen, ist nicht ganz einfach.

Ist das duale Berufsbildungssystem gefährdet?

Dieses System mit den Berufslehren ist der Wettbewerbsvorteil der Schweiz und einmalig in Europa. Aufgrund der Krise und der Homeofficepflicht ist es schwierig geworden, Jugendliche für die Lehrstellen anzustellen und auszubilden. Hier brauchen wir möglicherweise neue Formen, beispielsweise mit einer Lernwerkstatt zu Beginn der Ausbildung. Einem Schulabgänger kann man nicht einfach das Notebook in die Hand drücken und sagen, dass man sich dann via Skype für die Arbeitsinstruktion melden werde.

Den Computer könnte der Schulabgänger bestimmt bedienen.

Klar, das wäre vermutlich nicht das Problem, aber die Einführung ins Arbeitsleben und in die Arbeitskultur ist schwieriger zu vermitteln. Das wird eine grosse Herausforderung. Für mich ist wichtig, dass das Gewerbe die Lehrstellen weiterhin zur Verfügung stellt. Wir müssen Lösungen finden. Schlecht wäre es zu versuchen, alle Abgänger der obligatorischen Schulen in Mittelschulen oder anderen Institutionen unterzubringen.

Unzählige KMU sind auf Berufsnachwuchs angewiesen. In den nächsten Jahren gehen viele Fachleute in Pension.

Das stimmt, aber es ist nicht einfach. Ich habe das erlebt bei meiner letzten Stelle auf der Bank. In der Pandemie mussten wir das Programm für die Lernenden sofort anpassen. Es ist wichtig, dass die Jugendlichen beschäftigt sind. Ich bin gespannt, wohin diese Reise führt.

Wie gross ist die AGV-Geschäftsstelle?

Es sind sechs Mitarbeitende.

Wird der Stellenantritt am 1. April im Homeoffice sein?

Nein, am ersten Tag gehe ich sicher nach Aarau. Inoffiziell habe ich schon vor wenigen Tagen angefangen und an Sitzungen vor Ort teilgenommen. Wir sprechen uns ab, wer wie viel im Homeoffice arbeiten wird. Technisch lässt sich das gut lösen. Wenn man die Covid-19-Regeln einhält, darf man sich auch treffen, was am Anfang für gewisse Kontakte sicher von Vorteil ist.

Haben Sie Ambitionen, sich in anderen Institutionen oder politisch zu engagieren?

Nein, im Moment nicht. Ich habe bewusst Engagements abgebaut in letzter Zeit und lebe nach dem Grundsatz: Konzentration der Kräfte. Dieser Stellenwechsel fordert mich zu Beginn genug. Ich will mich möglichst schnell und gut in dieses geschäftsleitende Mandat einleben, damit ich dem Verband schon bald etwas bringe.

Am Donnerstag geht es offiziell los.

Zum Glück, ich brenne darauf. Denn zu Hause gehe ich meiner Familie allmählich auf die Nerven, weil ich immer wieder Verbesserungsvorschläge habe (lacht).