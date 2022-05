Brugger Drohnengruppe beim ersten Grosseinsatz in Spreitenbach

Grossbrand Spreitenbach So hat die Brugger Drohnengruppe ihren ersten Ernstfall bestritten Beim Grossbrand in Spreitenbach sind zwei von vier Drohnen der Feuerwehr Brugg zum Einsatz gekommen. Das hat bei ehemaligen Kommandanten Erinnerungen an frühere Einsätze geweckt. Claudia Meier Jetzt kommentieren 31.05.2022, 18.39 Uhr

Mit diesem Wärmebild verschaffte sich die Einsatzleitung einen Überblick über den Grossbrand mit starkem Rauch im Industriegebiet in Spreitenbach. zvg/Feuerwehr Brugg

Der Brand im Industriegebiet in Spreitenbach am späten Sonntagnachmittag führte zu einem Grossaufgebot von über 200 Feuerwehrleuten. Kommandant Daniel Wiederkehr von der Feuerwehr Spreitenbach-Killwangen erzählte am Montag: «Es war eine Drohne mit Wärmebildkamera im Einsatz, um noch vorhandene Glutnester zu entdecken.»

Damit meinte Wiederkehr die Drohnengruppe der Feuerwehr Brugg, die zum ersten Mal bei einem Brand zum Einsatz kam, um die Schadenslage aus der Luft zu prüfen. Sie wurde am Sonntagabend um 20.19 Uhr nach Spreitenbach aufgeboten und stand gemäss Feuerwehr-Website viereinhalb Stunden im Einsatz.

Aufnahme und Wärmebild auf Bildschirm übertragen

Mit acht Feuerwehrleuten (AdF), zwei Fahrzeugen und zwei Drohnen rückte die Brugger Feuerwehr nach Spreitenbach aus. «Während der Anfahrt wurde die Drohne mit der Wärmebildkamera bereits vorbereitet.

Die Drohnenbilder der Brugger wurden in Spreitenbach direkt auf den Bildschirm beim Einsatzleiter gestreamt. Zvg/Feuerwehr Brugg

Am Einsatzort angekommen, wurden wir eingewiesen und konnten unseren Standort direkt neben der Einsatzleitung einnehmen», heisst es im Einsatzbericht. Dann verschafften sich die Drohnenpiloten kurz einen Überblick, nahmen die nötigen Einstellungen vor und legten los.

«Die Drohne wurde gestartet und das Bild inklusive Wärmebild direkt auf den Bildschirm des Einsatzleiters ge­streamt», hält Michelle Würsten, stellvertretende Drohnen-Chefin, im Bericht fest. Und:

«Die Einsatzleitung konnte sich so direkt einen Überblick verschaffen und Anweisungen an die AdF an der Front geben.»

Es habe sich gezeigt, dass gerade bei solchen Ereignissen Drohnen von grossem Nutzen sind, lautet das Fazit der Feuerwehr Brugg, die aus diesem ersten Einsatz wichtige Erkenntnisse und einsatzrelevante Punkte mitnimmt. Dass die Brugger ­Institution über eine Drohne mit einer Wärmebildkamera verfügt, ist einer Zusammenarbeit mit der Regionalpolizei Brugg zu verdanken.

Philipp Strähl ist Stabsoffizier bei der Stützpunktfeuerwehr Brugg. Alex Spichale

Die beiden Institutionen beschafften sich im vergangenen Herbst vier Drohnen und teilten sich die Kosten, wie Philipp Strähl, Stabsoffizier der Feuerwehr Brugg, auf Nachfrage der AZ erklärt. Dabei handle es sich um zwei kleinere Übungsdrohnen, eine Drohne mit einem Superzoom, die aber nur bei Tageslicht einsetzbar ist, und eben die Drohne mit der Wärmebildkamera.

Die separate Alarmgruppe wurde im Mai eingerichtet

Die Brugger Drohnengruppe hat laut Stabsoffizier zum Jahresauftakt mit dem Ausbildungsprogramm begonnen. Der Einsatz am Sonntag ersetzte quasi die dritte Übung. «Seit Mai haben wir eine separate Alarmierung für die Drohnengruppe, die aus zwölf Personen besteht», fährt Philipp Strähl fort. Von den zwölf Personen, die am Sonntagabend aufgeboten wurden, rückten zehn ein, was in diesem Fall zu viel war. Deshalb blieben zwei Personen in Brugg zurück.

So präsentierte sich der Schadensplatz in Spreitenbach am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr. zvg/Feuerwehr Brugg

«Von solchen Möglichkeiten hätte ich vor 15 Jahren nur geträumt», kommentiert der frühere Brugger Feuerwehrkommandant Roland Leupi einen entsprechenden Eintrag auf Facebook.

Leupis Vorgänger Marcel ­Biland erinnert sich noch gut, wie die Feuerwehr den Spreitenbachern schon einmal helfen konnte, als 1996 beim Grosseinsatz im Industriegebiet der Löschschaum knapp wurde. Die Brugger hielten auf einem Wechsellader einen ganzen Container voll Schaum bereit.

