Grossbaustelle Südwestumfahrung Brugg ist ein Jahr früher fertig als ursprünglich geplant Mehrere Gruppen arbeiten an mehreren Orten gleichzeitig mit Hochdruck an der Südwestumfahrung Brugg. Projektleiter Marcel Voser führt über die Grossbaustelle und zeigt den – eindrücklichen – Baufortschritt. Michael Hunziker 02.06.2021, 05.00 Uhr

«Diese Baustelle macht Freude», sagt Projektleiter Marcel Voser, hier bei der Habsburgbrücke. Severin Bigler (26. Mai 2021)

Es rattert und dröhnt. Schweres Gerät kommt zum Einsatz: Bagger, Grossdumper und Lastwagen. Gefragt ist auch Muskelkraft: Dutzende Bauarbeiter in leuchtend oranger Kleidung sind an diesem wolkigen, windigen Nachmittag zugange.

Marcel Voser beobachtet die Szene, wechselt da und dort ein paar Worte. Der Projektleiter vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt hat allen Grund, zufrieden zu sein. Die Realisierung der Südwestumfahrung Brugg kommt zügig voran, kann rund ein Jahr früher abgeschlossen werden als ursprünglich geplant.

Die Habsburgbrücke wird saniert. Auffallend am Südast, der darunter durchführt, sind die Lärmschutz- und Stützwände. Severin Bigler

Die zuständige Unternehmung, die Implenia Schweiz AG, arbeite mit mehreren Gruppen an mehreren Orten gleichzeitig und verfüge über die nötigen Gerätschaften, nennt Voser den Grund für den Vorsprung im Terminplan. Der Koordinationsbedarf sei zwar eine Herausforderung, fügt er an, aber: «Alle machen mit.»

Damit weniger Verkehr durch das Zentrum rollt Verkehrliche Gesamtlösung Die Südwestumfahrung Brugg entlastet das Zentrum von Brugg-Windisch vom Durchgangsverkehr. Das Projekt besteht aus dem rund 1000 Meter langen Südast ab dem Autobahnzubringer in Hausen sowie dem rund 1500 Meter langen Westast Richtung Wildischachen bis zur Aarauerstrasse in Brugg. Ein Kernelement ist der neue Kreisel Unterwerkstrasse dazwischen, von dem die rund 550 Meter lange Querverbindungsstrasse durch das Indus­triegebiet zum Bahnübergang Hectronic und in die Aarauerstrasse führt. Die Kosten für den Strassenausbau inklusive Landerwerb sowie ökologische Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen sind auf rund 46,5 Mio. Franken veranschlagt. Das Aargauer Stimmvolk hiess das Bauvorhaben im Juni 2013 an der Urne deutlich gut. Zuvor hatte das Brugger Stimmvolk im September 2012 den Interessensbeitrag von 4,41 Mio. Franken genehmigt. Begonnen haben die Bauarbeiten im Mai 2019. Die Südwestumfahrung Brugg gehört zusammen mit dem Verkehrsmanagement Region Brugg sowie dem Regionalen Gesamtverkehrskonzept Ost­aargau (Oase) zu einer verkehrlichen Gesamtlösung, die etappiert umgesetzt werden soll. Die Südwestumfahrung Brugg ist die Voraussetzung dafür, dass die anderen Elemente überhaupt realisiert werden können, hält das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt fest. (mhu)

Voser nimmt sich rund anderthalb Stunden Zeit für eine Begehung, führt gut gelaunt über die Grossbaustelle, beantwortet bereitwillig die Fragen.

Beim ersten Zwischenhalt zeigt er den Anschluss Hausen ganz im Süden, wo der Südast der Südwestumfahrung die neue Brücke unterquert und über Auffahrrampen an die Hauserstrasse angeschlossen wird. Die Trasseearbeiten sind abgeschlossen, die Tätigkeiten an den Kunstbauten ebenfalls grösstenteils. Die Beläge sowie die Abdichtungen werden im Sommer folgen.

Der Aushub wird gleich auf der Baustelle aufbereitet

Von hier aus verläuft der Südast parallel zur Bahnlinie. Auffallend sind die Strassenführung unter dem Geländeniveau sowie die gut 4 Meter hohen Lärmschutz- und Stützwände auf der ganzen Länge. Verbaut wurden 1600 Tonnen Stahl, angefallen sind 230'000 Kubikmeter Aushub, nennt Voser die eindrücklichen Zahlen.

Das meiste Aushubmaterial werde gleich auf der Baustelle aufbereitet und wiederverwendet, erklärt der Projektleiter und deutet auf die Kieshaufen, die Dosieranlage und das Förderband auf dem angrenzenden Areal. Durch dieses Vorgehen sei es möglich, unnötige Transporte und Tausende Lastwagenfahrten zu vermeiden.

Zur Südwestumfahrung Brugg gehören unter anderem der Südast, der Westast sowie der Kreisel Unterwerkstrasse. zvg

Etwas weiter vorne wird aktuell die Habsburgbrücke saniert. Angebracht wurde ein Schutzgerüst, ersetzt werden der Belag und die Geländer. Wegen der engen Platzverhältnisse ist die Verbindung von Windisch nach Habsburg aus Sicherheitsgründen bis zu den Sommerferien für den Verkehr komplett gesperrt – wie schon im Sommer 2019.

Damals musste das Widerlager auf der Seite Habsburg freigelegt und abgebrochen werden, um Platz zu schaffen für den zweispurigen Südast unter der Brücke. Die Fussgänger erhielten eine Hilfsbrücke aus Stahl, das Postauto musste umgeleitet werden. Diese Brückensperrung sorgte zu Beginn auch für kritische Stimmen. «Zu unterschiedlichen Zeiten gab es unterschiedliche Bedürfnisse», stellt Voser fest. Und:

«Wir versuchten stets, die Anliegen entgegenzunehmen.»

Wert gelegt werde auf eine umfassende Information, auf den Austausch. Zwar stossen nicht alle Massnahmen auf Anhieb auf Verständnis, räumt der Projektleiter ein. Aber mit den Betroffenen – Anwohner, angrenzende Betriebe, Verkehrsteilnehmer – könne am Schluss jeweils ein gangbarer Weg gefunden werden.

Am Westast hat der Schlussspurt begonnen

Weitgehend abgeschlossen sind die Bauarbeiten am Kreisel Unterwerkstrasse, wo der Südast, der Westast sowie die neue Quartierverbindungsstrasse aufeinandertreffen. Auch im Gebiet Wildischachen – am anderen Ende der Südwestumfahrung – rollt bereits seit einiger Zeit der Verkehr über den neuen Kreisel Brugg West. Erstellt worden war dieser in einer ersten Bauphase zusammen mit der neuen Brücke über die Kantonsstrasse sowie dem Neuanschluss Industrie.

Vorangetrieben werden die Arbeiten am Westast entlang des Industriegebiets. Severin Bigler

Derzeit werden die Trasseearbeiten am Westast entlang des Industriegebiets forciert, bevor dann im Sommer die Bahnübergänge an der Aarauerstrasse umgebaut und gesperrt werden in Absprache mit den SBB. Voser spricht vom Schlussspurt. Vorgenommen werden Anpassungen an der Böschung sowie Bankettarbeiten.

Es entstehen ebenfalls Weiher und Kleinstrukturen, eingebaut werden Amphibienleitelemente. Künftig können die Amphibien und Kleintiere durch Durchlässe unter der neuen Strasse durchgeleitet werden. Zum Projekt Südwestumfahrung gehört nicht nur der Strassenbau, führt Voser aus. Bestandteile seien ebenfalls die ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen.

Schweres Gerät, wie dieser Grossdumper, kommt zum Einsatz. Severin Bigler

Solche sind überdies umgesetzt worden auf der Schacheninsel im Bereich der früheren Badi Umiken, wo die bestehenden Amphibienlaichgewässer ergänzt und erweitert wurden. Vorgenommen wurden weiter Waldrandaufwertungen am Bruggerberg. Involviert gewesen seien Fachleute, um zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen, sagt Voser. Die Aufwertung Süssbach Brugg, ergänzt er, stehe in den nächsten Wochen an, um die Bodenstruktur naturnah zu gestalten.

Ein grosser Vorteil sind die sicheren Bahnübergänge

Der offizielle Eröffnungsanlass für die Südwestumfahrung Brugg ist am Freitag, 1. Oktober, dieses Jahres vorgesehen. Abgeklärt wird noch, ob am Samstag, 2. Oktober, gewisse Aktivitäten für die Bevölkerung angeboten werden können. Nach der Inbetriebnahme werden dann nur noch einige Bepflanzungen – wie Bäume in den Kreiseln – erforderlich sein.

Beim neuen Kreisel Unterwerkstrasse treffen der Südast, der Westast sowie die neue Quartierverbindungsstrasse aufeinander. Severin Bigler

Mit der Südwestumfahrung erhalten die Verkehrsteilnehmer einen direkten Zugang zum Autobahnzubringer, ohne durch das Zentrum von Brugg-Windisch fahren zu müssen, hält Voser fest. Die engen Quartierstrassen – allen voran im Windischer Reutenenquartier – könnten vom Schleichverkehr entlastet werden. Ein weiterer grosser Vorteil seien die sicheren neuen Bahnübergänge samt Einspurstrecken auf der Aarauerstrasse.

Mit Grossbaustellen hat Voser Erfahrung. Der 43-jährige Bauingenieur war als Gesamtprojektleiter schon verantwortlich für die Sanierung des Badener Schulhausplatzes. «Die Stimmung ist sehr gut hier», sagt er zum Abschluss und fügt an:

«Alle sind gefordert. Aber alle sind auch motiviert, gemeinsam zum Ziel zu kommen. Diese Baustelle macht Freude.»