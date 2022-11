Schinznacher Verwaltung soll mehr Stellenpensen bekommen

Stellen sollen aufgestockt werden: Warum Schinznach seine Verwaltung ausbauen will – und was das kostet

Am 25. November findet die Einwohnergemeindeversammlung in der Aula des Schulhauses Feldschen in Schinznach-Dorf statt. Traktandiert ist im Rahmen der neun Geschäfte sowohl das Budget 2023 als auch die Genehmigung von drei Krediten in der Gesamthöhe von 435’000 Franken.