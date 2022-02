Gynäkologie: Kantonsspital Baden erweitert Angebot in Brugg

Gesundheitswesen Kantonsspital Baden erweitert sein Angebot: Neu gibt es in Brugg eine Gynäkologie-Sprechstunde Aufgrund einer Unterversorgung in der Region Brugg erweitert das KSB sein Angebot. An zwei Tagen pro Woche wird es Gynäkologie-Sprechstunden geben. 16.02.2022, 09.22 Uhr

Das Kantonsspital Baden hat sein Angebot am Standort Brugg erweitert. Seit dieser Woche bietet Franziska Lanz im Haus der Medizin im Gesundheitszentrum Brugg eine Gynäkologie- und Geburtshilfe-Sprechstunde an. Dies teilt das KSB in einem Schreiben mit.

Das Haus der Medizin beim Gesundheitszentrum Brugg. Michael Hunziker

Das Spital ist in Brugg bereits mit Angeboten in den Fachbereichen Chirurgie, Radiologie, Rheumatologie, Nephrologie/Dialyse, Onkologie und Urologie vertreten.

Neu in Brugg: Die Gynäkologin Franziska Lenz. zvg

Der Bedarf an gynäkologischen Dienstleistungen sei vorhanden, sagt Martin Heubner, Direktor des Departementes Frauen und Kinder am KSB. Die Region Brugg sei in diesem Bereich unterversorgt. Daher sei das Kantonsspital Baden überzeugt, dass Frauen das neue Angebot in der Region schätzen werden. Wie das KSB weiter mitteilt, wird Franziska Lenz an zwei Tagen pro Woche in Brugg tätig sein und Frauen «in allen Abschnitten ihres Lebens» betreuen. (az)