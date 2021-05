Geografie-Olympiade Sie stampft mit 19 Jahren in Istanbul eine neue Tourismusattraktion aus dem Boden Die Gymnasiastin spricht von ihren Erlebnissen, der überzeugenden «Fieldwork»-Arbeit und dem unerwarteten Sieg. Janine Walthert 25.05.2021, 19.00 Uhr

Laurence Kamber im Geografie-Zimmer der Alten Kantonsschule. Bild: Britta Gut

(Aarau, 18. Mai 2021)

Sie konnte es kaum fassen: Die 19-jährige Laurence Kamber erfuhr am 15. Mai bei einer online durchgeführten Rangverkündigung von ihrem Sieg an der schweizerischen Geografie-Olympiade. Sie setzte sich gegen 17 andere Kandidatinnen und Kandidaten durch und erreichte die beste Gesamtleistung.

Neben Geografie interessiert sich die Villnacherin noch für vieles mehr: Sie fährt zwei- bis dreimal in der Woche Kajak und im Winter Ski oder macht Geocaching – auch GPS-Schnitzeljagd genannt –, eine Art Schatzsuche mit Koordinaten.

Schon ihre Grosseltern besuchten die Alte Kantonsschule in Aarau. «Es war fast vorherbestimmt. Zusätzlich sprach mich das NAWIMAT-Programm an», sagt Laurence Kamber. Ihr Akzentfach NAWIMAT gewichtet die Naturwissenschaften. Zusätzlich konnte sie so ein zweiwöchiges Betriebspraktikum beim Paul-Scherrer-Institut im Labor für Atmosphärenchemie absolvieren. Ihr Schwerpunktfach ist Biologie und Chemie.

Als Ergänzungsfach wählte sie für das vierte Schuljahr Geografie. Laurence Kamber sagt:

«Dort will ich mein Wissen noch erweitern.»

Als Freifach besucht sie den Spanisch- sowie Italienischkurs und Französisch-Konversation. Früher nahm Kamber noch Lateinunterricht. «Die Sprachen gehen leider in meinem Akzentfach etwas unter. Ich finde es schön, wenn mit Leuten gesprochen werden kann, und besuche deshalb diese Freifächer.»

Nach dem Sieg an der Geografie-Olympiade steht die Villnacherin lässig neben dem grossen Globus und posiert für die Fotografin. «Das kam unerwartet», sagt die Gymnasiastin an der Alten Kantonsschule Aarau im dritten Jahr. «Noch immer fühlt es sich für mich unrealistisch an.» Doch von vorne.

Ein Antrieb für gute Arbeit

Für Laurence Kambers NAWIMAT-Klasse war es Pflicht, bei der Geografie-Olympiade mitzumachen. «Unsere Geografie-Lehrerin hat uns da angemeldet. Mir blieben noch zwei Wochen für die Vorbereitung auf den ersten Test», sagt junge Frau lachend. Doch sie gab sich Mühe: Vor allem, da sie das Sommerlager für die Finalistinnen und Finalisten reizte, gerne wollte sie dabei sein.

Für die erste Prüfung Mitte April im Homeschooling schaute die Villnacherin alte Prüfungen an, büffelte Vokabular – Fachbegriffe, welche am Wettbewerb auf Englisch vorkommen könnte – und bereitete sich auf die verschiedenen Themengebiete vor. Das alles machte sie neben dem normalen Unterricht. Etwas aufgeregt war Laurence Kamber schon, doch sie sagt:

«Ich konnte nichts verlieren. Ein Versuch war es allemal wert.»

Die Multiple-Choice-Prüfung sei nichts Grosses gewesen. Rund 960 Schülerinnen und Schüler nahmen an der Olympiade teil. «Der Fragetypus kannte ich schon aus den alten Prüfungen der Olympiade, die zu Übungszwecken bereitgestellt wurden», sagt Kamber. «Nach vier Wochen bekam ich plötzlich ein E-Mail. Darin stand, dass ich unter den besten 18 bin und ins Finale komme.»

Sommerlager im Schweizer Nationalpark

Im Sommer 2020 durften die 18 Finalistinnen und Finalisten an einem Vorbereitungslager des Geoinformationsunternehmens Esri teilnehmen. Dieses fand in Zernez beim Schweizer Nationalpark statt. Dort wurden die Schülerinnen und Schüler auf den Test vorbereitet, machten eine Übung für die «Fieldwork»-Arbeit – bei welcher eine Fläche beplant werden muss – und einen Ausflug im Nationalpark.

Das Lager hinterliess auf Laurence Kamber grossen Eindruck. Vor allem aber die «Fieldwork»-Aufgabe. Laurence Kamber sagt:

«Noch einmal wurde mir die Komplexität und Vielfältigkeit der Geografie bewusst.»

Viele Faktoren spielen eine Rolle – alle müssten berücksichtigt werden. So etwa wird auf die Natur, gleichzeitig auch auf die Menschen geachtet.

Auch das Finale fand online statt

Das Finale war zuerst im Herbst 2020 an der Kantonsschule Solothurn geplant. Dieses wurde dann aber kurzfristig in den März dieses Jahres verschoben und sollte online stattfinden. «Wir mussten flexibel sein», sagt die 19-Jährige.

Laurence Kamber bereitete sich mehrere Wochen auf das Finale vor. Dabei wurde sie von zwei Geografie-Lehrerinnen unterstützt. Ausserdem lieh sie Bücher im Medienzentrum der Alten Kantonsschule aus. Kamber sagt:

«Zusätzlich hatte ich das Wissen aus dem Sommerlager: Dort bekamen wir ein Geocoaching – lernten, wie wir uns richtig auf das Finale vorbereiten.»

Der Test wurde in drei verschiedene Teile aufgeteilt und am 27. März online durchgeführt. Die Finalteilnehmenden lösten eine schriftliche und eine multimediale Aufgabe. Für die längere dritte «Fieldwork»-Aufgabe hatten die Finalistinnen und Finalisten anschliessend noch zwei Wochen Zeit: Sie mussten eine Fläche an der Istanbuler Küste beplanen, massstabsgerecht aufzeichnen und diesen in einem englischen Essay begründen.

Während dieser Zeit recherchierte die Villnacherin viel und versuchte in ihrer Freizeit neben dem Schulalltag und in den kurzen Pausen, alles Mögliche über die Stadt Istanbul und ihre Küste herauszufinden. «Das war spannend», sagt die 19-Jährige. «Ich arbeitete wie eine Raumplanerin und versuchte, für alle eine gute Lösung zu finden.»

Es sollte eine Touristenattraktion werden

Auf einem aufgeschütteten Stück Land an der Istanbuler Küste sollte etwas Spezielles entstehen. «Auf die kleinsten Details musste geachtet werden. Ich versuchte, Probleme und Gefahren aufzuzeigen und diese zu lösen», sagt Kamber. Es sollte auf reale Gebäude Acht gegeben werden.

So etwa wollte Laurence Kamber durch das Gestalten eines touristischen Hotspots den Verlust der Meersicht und der natürlichen Kühlung durch die Meerluft der Hotels wettmachen. Dieser besteht aus mehreren kleinen Seen mit Bootsverleih, Cafés und Shops, einem Wellnessbereich und noch vielem mehr. Laurence Kamber dachte sogar an einen Bootssteg, von dem aus der örtlichen Regatta zugesehen werden kann.

Was auf der Karte ins Auge sticht: ein sternförmiges Gebäude mit Glasfassade, halb im Meerwasser. Die fünf Zacken sind überdacht, der mittlere Teil nicht. «Das Gebäude soll auffallen – so wie die Elbphilharmonie in Hamburg –, eine Kulturstätte und ein kleines Wahrzeichen werden», sagt Laurence Kamber.

Ihr «Fieldwork» überzeugte die Jury

Im Vordergrund stand für die Villnacherin, das Tourismuszentrum in der kleinen Innenstadt zu entlasten und möglichst etwas für alle zu tun. Sie sagt:

«Ich wollte ein Erholungsgebiet für Flanierende schaffen – für Touristinnen und Touristen wie auch Einwohnende.»

Laurence Kamber hätte allen Finalistinnen und Finalisten zugetraut, die Geografie-Olympiade zu gewinnen. «Doch dass ich es sein werde, habe ich nicht gedacht», sagt sie. Besonders überzeugend für die Jury war Kambers Lösung für die «Fieldwork»-Aufgabe.

«Ich versuchte, so viel wie möglich in den Text zu packen. Doch nach dem Test konnte niemand der Finalistinnen und Finalisten die Arbeit der anderen einschätzen», fügt die 19-Jährige an.

Teilnahme an der internationalen Olympiade aus dem Tessin

Beim Gedanken an das Lager in Zernez erhellt sich Kambers Gesicht. «In dieser Zeit habe ich tolle Freundschaften geknüpft und schöne Erfahrungen gesammelt. Natürlich habe ich auch vieles gelernt», sagt sie und fügt an:

«Doch meine Highlights waren die Exkursionen im Schweizer Nationalpark.»

Für die Geografie-Olympiade im Jahr 2021 hat sich Laurence Kamber bereits wieder angemeldet. Sie erhofft sich ein weiteres schönes Erlebnis und vor Ort durchgeführte Anlässe.

Die vier Goldmedaillen-Gewinnerinnen und -Gewinner gehen im August für eine Woche nach Minusio im Tessin und nehmen gemeinsam an der internationalen Geografie-Olympiade teil. «Von dort werden wir online die Prüfungen von der Eröffnungs- bis Schlusszeremonie verfolgen und unser Bestes geben», sagt Laurence Kamber. Doch ihr geht es nicht um die Medaille. Die 19-Jährige sagt:

«Für mich zählt das Erlebnis. Trotzdem werde ich alles geben.»

Nach der abgeschlossenen Matura möchte Laurence Kamber Umweltnaturwissenschaften studieren, hat aber noch keine spezifischen Berufsvorstellungen. «Vielleicht mache ich auch ein Zwischenjahr oder erkunde etwas die Welt», schliesst die Villnacherin.