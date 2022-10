Zwei Brugger Parteien sehen Probleme bei Fusion mit Villnachern

Gemeindezusammenschluss «Vermögensdifferenz ist nicht tolerierbar»: Zwei Brugger Parteien sehen Probleme bei einer Fusion mit Villnachern An der Einwohnerratssitzung vom 28. Oktober in Brugg entscheiden die Mitglieder – in einem ersten Schritt – über einen Bruttokredit von 60'000 Franken für die Prüfung eines Gemeindezusammenschlusses und die Ausarbeitung eines Fusionsvertrags mit Villnachern. Eine Fraktion möchte, dass die Stadt auch bald mit Windisch flirtet. Claudia Meier Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Das Dorfzentrum von Villnachern könnte ab 1. Januar 2026 zum Perimeter der Einwohnergemeinde Brugg gehören. Claudia Meier

Zwei Jahre nach dem letzten Gemeindezusammenschluss mit Schinznach-Bad und einigen Vorabklärungen steht für Brugg eine weitere Fusionsrunde zur Diskussion: Denn der Stadtrat Brugg und der Gemeinderat Villnachern haben im Mai 2022 gemeinsam entschieden, die Prüfung eines Gemeindezusammenschlusses per 1. Januar 2026 voranzutreiben und den jeweiligen Legislativen diesen Herbst einen Projektierungskredit für die Ausarbeitung eines Fusionsvertrags zu unterbreiten. Ende September fand dazu ein gemeinsamer Infoanlass in der Turnhalle Villnachern statt.

Die Reaktionen in der Bevölkerung waren gemischt. Zum Teil wurde von einer Übernahme gesprochen. Unterschiedlich sind nicht nur die Einwohnerzahlen (Villnachern: 1700; Brugg: 13’000), sondern auch die gegenwärtigen Steuerfüsse von 97 Prozent in Brugg und 120 Prozent in Villnachern. Zur Frage nach dem künftigen Steuerfuss sagte Bruggs Vizeammann Leo Geissmann am Infoanlass: «Die Absicht ist klar: weiterhin 97 Prozent.»

Die Ortsbürgergemeinden würden vereint

Als besondere Herausforderungen gelten die Zukunft der Badi Villnachern und der Schule (vor allem der Oberstufe) sowie die Finanzen. In der Botschaft an den Brugger Einwohnerrat schreibt der Stadtrat Brugg zu den Rahmenbedingungen einer allfälligen Fusion:

«Mit Ausnahme der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde Villnachern sollen grundsätzlich die kommunalen Rechtsgrundlagen der Stadt Brugg übernommen werden.»

Zudem würden Behörden und Kommissionen von Villnachern aufgelöst. Im Jahr 2025 wählen die Stimmberechtigten von Brugg und Villnachern den fünfköpfigen Stadt- und den 50-köpfigen Einwohnerrat für die neue Amtsperiode. Auf die Bildung von Wahlkreisen würde verzichtet. Das heisst: Personen aus Villnachern wären nach der Fusion höchstens noch vereinzelt – wenn überhaupt – in der Exekutive oder Legislative vertreten.

Vorgesehen ist, die beiden Ortsbürgergemeinden zu vereinen. Die finanzielle Unterstützung von Villnacherer Vereinen durch die Gemeinde würde im bisherigen Mass weitergeführt.

Pensenerhöhungen und Raumbedarf bei der Stadtverwaltung sind zu prüfen

Im Rahmen der Projektierung müsste unter anderem vertieft geprüft werden, wie die aufgrund der Fusion notwendigen Pensenerhöhungen bei der Stadt Brugg aussehen und wie es um den zusätzlichen Raumbedarf auf der Verwaltung sowie für Maschinen und Material des Werkdienstes steht.

Das Gemeindehaus Villnachern ist auch Notfalltreffpunkt. Claudia Meier

Auswirkungen hätte die Fusion zudem auf das regionale Steueramt Bözberg-Riniken-Villnachern sowie auf die Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal. Geklärt werden müsste ausserdem die künftige Nutzung des Gemeindehauses Villnachern und eine mittel- bis langfristige Aufhebung der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Villnachern, verbunden mit einem Anschluss an die ARA Umiken beziehungsweise Wasserschloss.

Die SP möchte auch eine Fusion mit Windisch anstreben

Am 28. Oktober entscheidet der Einwohnerrat Brugg über den Bruttokredit von 60'000 Franken für die Ausarbeitung des Fusionsvertrags. Die SP-Fraktion hält dazu fest:

«Die Gemeinde Villnachern ist aufgrund mangelnder Ressourcen mit dem Wunsch nach einer Fusion an die Stadt Brugg herangetreten.»

Die SP findet, dass Brugg, wie vom Stadtrat beantragt, diesem Wunsch entsprechen sollte und die Fusionsabklärungen weitergetrieben werden. «Es ist uns aber wichtig zu betonen, dass aus strategischer Sicht möglichst bald auch eine Fusion mit Windisch anzustreben ist», ergänzt die Fraktion.

Ähnlich tönt es bei der Mitte-Fraktion: Sie ist einstimmig der Ansicht, dass eine Fusion mit einer weiteren Nachbargemeinde geprüft werden soll und wird dem beantragten Kredit zustimmen.

Aus Sicht der SVP hätte nur Villnachern einen Vorteil

Ziemlich kritisch sieht die EVP das Zusammengehen von Brugg und Villnachern. Die Fraktion schreibt in ihrem Bericht:

«Zum Beispiel steht der Schule Brugg heute bereits zu wenig Schulraum zur Verfügung.»

Die Schulraumplanung hinke der Entwicklung einige Jahre hinterher. Der Wechsel der Schülerinnen und Schüler in die Schule Brugg bringt laut der EVP die Kreisschule im Schenkenbergertal in grosse Bedrängnis. Deren Schülerzahl habe schon bei der Fusion von Brugg mit Schinznach-Bad gelitten.

Für die Brugger SVP-Fraktion ist die Situation gleich wie bei der Fusion mit Schinznach-Bad. Sie schreibt:

«Der einzige Vorteil einer allfälligen Fusion liegen allein bei Villnachern mit einem kurzfristig tieferen Steuerfuss.»

Demgegenüber stehe ein riesiger Demokratieverlust, wie ihn Schinznach-Bader in den letzten Jahren auch wahrgenommen haben, fährt die SVP fort. Was nicht zu tolerieren sei, sei die Vermögensdifferenz von 11’000 Franken pro Kopf, die zu Gunsten der Brugger sein müsse. «Entweder müssten die Villnacher Bürger diesen Teil einschiessen oder aber die Stadt Brugg zahlt diese zu viel bezahlten Steuern an ihre Bürger zurück», lauten die Vorschläge der SVP.

Die FDP, GLP und Grünen haben sich bisher nicht zum Kredit für die vertiefte Prüfung einer Fusion von Brugg und Villnachern geäussert.

Neuer Fusionsvertrag würde im 2024 zum Entscheid vorgelegt

In Villnachern sollte – nach einem Ja in Brugg – der Projektierungskredit von ebenfalls 60'000 Franken brutto (der Kanton übernimmt die Hälfte der Kosten) für die Wintergmeind vom 23. November auf der Traktandenliste stehen. Wenn beide Kommunen grünes Licht geben, soll die Projektleitung aus Stadt- und Gemeindeammann, den beiden Gemeindeschreibern sowie einer Vertretung des Kantons (Gemeindeabteilung) gebildet werden.

Roland König, Gemeindeammann von Villnachern, und Barbara Horlacher, Stadtammann Brugg, beteiligten sich am Infoanlass Ende September. Louis Probst

Zur Unterstützung der internen Projektleitung in fachlicher und methodischer Hinsicht, bei der Projekt- und Terminkoordination sowie bei der Erstellung von Berichten und des Fusionsvertrags soll eine externe Projektleitung verpflichtet werden. Weiter ist eine externe Kommunikationsunterstützung vorgesehen. Über den Fusionsvertrag sollen Einwohnerrat und Stimmvolk im ersten Halbjahr 2024 entscheiden.

