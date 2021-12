In Lupfig wurde das Budget abgelehnt

Gemeindeversammlung Zum zweiten Mal heisst es in Lupfig «Nein» zum Budget mit Steuerfuss von 110 Prozent Auch die ausserordentliche Gemeindeversammlung in Lupfig hat das Budget mit einem Steuerfuss von 110 Prozent abgelehnt. Jetzt wird «Aarau» der Gemeinde einen Steuerfuss verordnen. Louis Probst Jetzt kommentieren 19.12.2021, 05.00 Uhr

Auch beim zweiten Mal ist das Budget abgelehnt worden. Sandra Ardizzone

«Man muss dem Gemeinderat ein Kränzli winden, dass er das Budget so nochmals vorlegt», meinte in der Diskussion eine Dame aus der Versammlung. «Das finde ich noch mutig.» Allerdings sollte sich – so viel sei vorweggenommen – der Mut nicht auszahlen.

Jedenfalls legte der Gemeinderat in Lupfig der ausserordentlichen Gemeindeversammlung, zu der Gemeindeammann Richard Plüss 151 von 2158 Stimmberechtigten begrüssen konnte, jenes Budget nochmals vor, das die Gemeindeversammlung am 12. November zurückgewiesen hatte. Damals war mit 98 gegen 50 Stimmen ein Rückweisungsantrag gutgeheissen worden, der «ein neues Budget mit einem tieferen Steuerfuss» forderte und zudem Aufschluss darüber verlangte, «mit welcher Strategie der Gemeinderat künftig neue Steuererträge generieren möchte».

Ein Einnahmen-, nicht ein Ausgabenproblem

«Es kann nicht überraschen, dass Gemeinderat und Finanzkommission sich entschieden haben, bei ihrem Antrag zu bleiben», erklärte Vizeammann und Finanzvorsteher Roland Bodenmann. Und:

«Es ist der einzige und richtige Entscheid, um zu einem ausgeglichenen Budget zu kommen.»

Zur Strategie des Gemeinderats verwies er auf die Legislaturziele und betonte: «Der Gemeinderat hat im Rahmen des Möglichen viel bewegt.»

Roland Bodenmann erinnerte an das finanzpolitische Rating des Kantons, das Lupfig im hinteren Mittelfeld sieht. «Es besteht finanzpolitischer Handlungsbedarf», stellte er fest. Weil weniger als zehn Prozent der Ausgaben durch die Gemeinde selber bestimmt werden könnten, habe sich der Gemeinderat zum «zugegeben schweren Schritt» entschlossen, den Steuerfuss um 14% auf 110% anzuheben. «Es sind nicht hausgemachte Probleme, die diesen Schritt erfordern», betonte er. «Lupfig hat ein Einnahmen-, nicht ein Ausgabenproblem.»

Zur Entwicklung des Fiskalertrags wies er darauf hin, dass dieser im Wesentlichen durch die Steuern der natürlichen Personen erbracht werde. Der Ertrag an Aktiensteuern schwanke beträchtlich und werde durch die Steuerreform zusätzlich unter Druck kommen. Roland Bodenmann:

«Die Reform wird uns härter treffen als andere Gemeinden.»

Er wies auch darauf hin, dass Lupfig wegen des hohen Pro-Kopf-Steuerertrags einen Beitrag in den Finanz- und Lastenausgleich abführen muss, der gegenwärtig 11 Steuerprozenten entspricht.

«Man hat eine Chance verpasst»

In der Versammlung – die Beteiligung war praktisch genau gleich gross wie am 12. November – fand der Antrag des Gemeinderats erwartungsgemäss geteilte Aufnahme. «Wir müssen das schlucken, so weh das tut», meinte ein Votant. Und:

«Wenn aber die Regierung über den Steuerfuss entscheidet, haben wir die Zwei am Rücken.»

Auch Kritik wurde laut. Eher verhaltenen Applaus gab es für den Einwand, dass ein Steuerfuss von 110% den Standort nicht attraktiver machen würde. Stärker war der Applaus für das Statement jenes Stimmbürgers, der seinerzeit den Rückweisungsantrag gestellt hatte: «Wir haben vom Gemeinderat nichts Neues gehört», stellte dieser fest. «Der Auftrag an den Gemeinderat war klar. Ich respektiere die Arbeit des Gemeinderats. Aber was er präsentiert, ist respektlos. Das macht mich traurig. Man hat eine Chance verpasst.»

Was bringt die Ansiedlung von Industrie?

Der Mechanismus des Finanz- und Lastenausgleichs liess die Frage laut werden, ob denn «mehr Industrie gleich mehr Geld in den Lastenausgleich» bedeuten würde. Das führte zu einer kleinen Grundsatzdiskussion über Standortentwicklung. Dem Einwand aus der Versammlung: «Es bringt nichts, wenn man Industrie ansiedelt. Weshalb siedelt man denn welche an? Wo zeigt sich der Nutzen?», hielt Gemeindeammann Plüss entgegen, dass Lupfig «auf jeden Fall» von der Ansiedlung von Industrie und damit von Arbeitsplätzen profitiere.

Nach rund anderthalbstündiger Diskussion wurde das Budget mit einem Steuerfuss von 110% mit 88 gegen 61 Stimmen, bei 2 Enthaltungen, abgelehnt. Damit ist jetzt «Aarau» am Zug.

