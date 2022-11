Villigen: Abstimmung über Umfrage zu Tempo 30-Zonen

Gemeindeversammlung Dank Gesetzesänderung und Petitionen: Villigen stimmt über Umfrage zu Tempo-30-Zonen ab An der kommenden Gemeindeversammlung wird unter anderem das Thema 30er-Zonen behandelt. Der Gemeinderat sprach sich vor knapp zehn Jahren dagegen aus – doch inzwischen haben sich die Umstände geändert. Deborah Bläuer 08.11.2022, 05.00 Uhr

Für die Umfrage zu Tempo-30-Zonen sind im Budget der Gemeinde Villigen 10'000 Franken vorgesehen. Maja Reznicek

Nach bald zehn Jahren sind in Villigen Tempo-30-Zonen wieder akut. So ist auf der Traktandenliste der Gemeindeversammlung vom 24. November auch eine Konsultativabstimmung zu dem Thema aufgeführt.

Bereits im Juni 2013 führte der Gemeinderat eine Konsultativabstimmung über die Einführung von Tempo-30-Zonen durch. Er empfahl, darauf zu verzichten und nannte als Begründung unter anderem folgende Punkte: Schleichverkehr sei in Villigen nicht auszumachen, für die Einführung von Tempo-30-Zonen seien bauliche Massnahmen nötig und das Vorgehen sei mit Verkehrsgutachten, der Prüfung durch den Kanton etc. recht aufwendig. Nach längeren Diskussionen stimmten von den 139 anwesenden Stimmberechtigten schliesslich 82 Personen gegen das Vorhaben. 43 Personen waren dafür.

Verkehrsmessungen im Quartier Obsteinen und im Ortsteil Stilli

Aufgrund einer Petition des Aktionskomitees für die Einführung von Tempo-30-Zonen im Quartier Obsteinen befasste sich der Gemeinderat nun erneut mit dieser Thematik. Um die Verkehrssituation in besagtem Quartier gesamtheitlich beurteilen zu können, wurde die Metron Verkehrsplanung AG mit Verkehrsmessungen beauftragt, die sie vom 24. bis 30. April 2022 durchführte. Diese zeigten im Bereich Obsteinenweg Süd beispielsweise, dass die Geschwindigkeit von 39 km/h von 85 Prozent der Fahrzeuglenkenden nicht überschritten wurde.

Auf Wunsch von Anwohnerinnen und Anwohnern hat die Regionalpolizei im Ortsteil Stilli Verkehrsmessungen durchgeführt. Am 19. Oktober wurde beim Gemeinderat eine Petition zur Einführung von Tempo-30-Zonen in Stilli mit 115 Unterschriften eingereicht. Hier betrugen die Geschwindigkeiten, die von 85 Prozent der Fahrzeuglenkenden nicht überschritten wurden, 41 km/h (Dorfstrasse) und 38 km/h (Haldenstrasse).

Auch für Tempo-30-Zonen im Ortsteil Stilli ist eine Petition eingereicht worden. Michael Hunziker

Seit 2013 haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert: So beschloss der Bundesrat am 24. August 2022, dass die Behörden Tempo-30-Zonen auf nicht verkehrsorientierten Strassen ab dem 1. Januar 2023 neu auch ohne Gutachten einrichten können. Somit seien die Hürden gesunken, heisst es in der Einladung zur Gemeindeversammlung.

Der Gemeinderat beantrage deshalb den Stimmberechtigten, im Rahmen einer Konsultativabstimmung, bezüglich der Einführung von Tempo-30-Zonen eine Umfrage in der Bevölkerung zu lancieren. Damit könne geklärt werden, ob eine Mehrheit die Einführung von Tempo-30-Zonen in den Villiger Quartieren unterstützen würde. Für die Umfrage sind im Budget 2023 10’000 Franken vorgesehen.

In der Einladung heisst es:

«Mit der Einführung von Tempo-30-Zonen kann ein wertvoller Beitrag zur Attraktivität von Wohnquartieren geleistet werden.»

Folgende Punkte sprächen dafür: die Erhöhung der Lebensraum- und Wohnqualität, kürzere Anhaltewege, eine verringerte Verletzungsgefahr, eine reduzierte Lärmbelastung sowie kürzere Sichtweiten bei Grundstückszufahrten und an Knotenpunkten.

Wegen steigender Energiepreise soll Wassertarif nicht erhöht werden

Zusätzlich wird die Gemeindeversammlung Ende November über das Budget 2023 sowie die Revision des Wasserreglements abstimmen. Das Budget weist einen Umsatz von knapp 11,3 Millionen Franken (Vorjahr: 10,9 Millionen Franken) aus und einen unveränderten Steuerfuss von 87 Prozent. Das operative Ergebnis präsentiert sich mit -195'000 Franken negativ.

Das bestehende Wasserreglement stammt aus dem Jahr 2007 und entspricht laut Traktandenbericht in einigen Punkten nicht mehr dem übergeordneten Recht. Entsprechend hat die Wasser- und Abwasserkommission das Reglement überarbeitet. Eigentlich hatte der Gemeinderat vorgesehen, den Wassertarif von 1.20 auf 1.50 Franken/m3 zu erhöhen.

Wegen der steigenden Energiepreise will er jedoch vorerst darauf verzichten und die damit verbundene höhere Verschuldung bei der Spezialfinanzierung Wasserwerk in Kauf nehmen.

Gemeindeversammlung Donnerstag, 24. November, 20 Uhr, in der Trotte.