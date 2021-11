Lupfig: Stimmvolk weist Budget mit Steuerfusserhöhung zurück

Gemeindeversammlung Stimmvolk will nichts von Steuerfusserhöhung von 96 auf 110 Prozent wissen: Budget zurückgewiesen Nach eineinhalb Stunden war der Fall klar: Der Gemeinderat muss nochmals über die Bücher und den Stimmberechtigten ein neues Budget für das kommende Jahr unterbreiten. Alle anderen Anträge wurden an der Gmeind fast diskussionslos gutgeheissen. Claudia Meier 12.11.2021, 23.11 Uhr

Die Gemeinde Lupfig hat letztes Jahr den Steuerfuss um 4% erhöht und dieses Jahr hat der Gemeinderat eine Erhöhung von 14% beantragt. Sandra Ardizzone

Von den insgesamt 2146 Stimmberechtigten waren am Freitagabend 157 an der Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Breite in Lupfig anwesend.