Villigen: An der Gemeindeversammlung ging es um Tempo-30-Zonen

Gemeindeversammlung in Villigen Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h sorgte für Diskussionen An der Gemeindeversammlung am Donnerstag, 24. November, waren sich die Villigerinnen und Villiger beim Budget einig – anders sah es bei den Tempo-30-Zonen aus. Dazu hatten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger viele Ideen. Deborah Bläuer 25.11.2022, 13.00 Uhr

Die an der Gemeindeversammlung anwesenden Villigerinnen und Villiger sind mehrheitlich für eine Umfrage zur Einführung von Tempo-30-Zonen. Sandra Ardizzone

Die Gemeindeversammlung sei unproblematisch verlaufen, gab die Villiger Gemeindeschreiberin Sibylle Boss auf Anfrage der AZ Auskunft. Der Anlass fand am Donnerstagabend, 24. November, in der Trotte statt. Von den 1323 Stimmberechtigten waren 120 anwesend.

Zu reden gab das Traktandum 3. Aufgrund zweier Petitionen hatte sich die Exekutive mit Tempo-30-Zonen in Villigen befasst. Die eine Petition forderte die Einführung dieser im Quartier Obsteinen, die andere im Ortsteil Stilli. Im Rahmen einer Konsultativabstimmung beantragte der Gemeinderat deswegen, in der Bevölkerung eine Umfrage zu der Einführung von Tempo-30-Zonen zu lancieren. Für diese Umfrage sind im Budget 2023 10’000 Franken eingeplant.

Der Gemeinderat war früher dagegen

In der Diskussion an der Gemeindeversammlung zum Geschäft kamen verschiedene Ideen zur Sprache. So wurde vorgeschlagen, Tempo-30-Zonen nach Quartier aufzuteilen oder die erlaubte Höchstgeschwindigkeit im gesamten Ort auf 30 oder 40 km/h zu beschränkten. Geäussert wurde ausserdem die Möglichkeit, Tempo-30-Zonen bereits jetzt in den Ortsteilen, auf die sich die Petitionen bezogen, einzuführen.

Schon vor knapp zehn Jahren waren in Villigen Tempo-30-Zonen ein Thema. Damals wurde die Einführung derselben auf Empfehlung des Gemeinderats allerdings abgelehnt. Doch inzwischen haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert. Denn aufgrund eines Beschlusses des Bundesrats vom 24. August 2022 wird es den Behörden ab dem 1. Januar 2023 möglich sein, Tempo-30-Zonen auf nicht verkehrsorientierten Strassen ohne Gutachten einzurichten. Somit sind die Hürden für das Vorhaben gesunken.

An der Gemeindeversammlung in der Trotte gab es einige Wortmeldungen zum Traktandum 3. Alex Spichale

Die Stadt Lausanne habe es ja auch geschafft, Tempo-30-Zonen einzuführen. Also sollte es in Villigen ebenfalls möglich sein, äusserte sich ein Votant. Schlussendlich wurde der Antrag, eine Umfrage zu machen, mit 102 Ja- zu 11 Nein-Stimmen angenommen.

Der Steuerfuss verändert sich in Villigen nicht

Einstimmig genehmigt wurde das Budget 2023 mit einem unveränderten Steuerfuss von 87 Prozent. Die Revision des Wasserreglements nahmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ebenfalls einstimmig an. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle sieben Anträge, darunter auch einige Einbürgerungen, gutgeheissen wurden.

Am Schluss informierte der Gemeinderat noch über den aktuellen Stand des sich im Bau befindenden Reservoirs Cheestel. Nach der Versammlung, welche ungefähr 75 Minuten dauerte, wurden die Anwesenden mit einem Apéro verköstigt.