Remigen Gemeindeversammlung: Es geht um 1,5 Millionen Franken

Gemeindeversammlung in Remigen Der Kindergarten soll für rund 1,5 Millionen Franken neu gebaut werden An der Wintergmeind am 30. November werden die Remiger Stimmbürgerinnen und Stimmbürger unter anderem über zwei Verpflichtungskredite entscheiden. Der Steuerfuss soll gleich bleiben – allerdings nicht mehr lange. Deborah Bläuer 29.11.2022, 05.00 Uhr

So soll der neue Kindergarten in Remigen aussehen. Das Gebäude wird zweistöckig sein. Screenshot: Einladung Gemeindeversammlung

An der Wintergmeind im Jahr 2019 hat die Stimmbevölkerung von Remigen einen Projektierungskredit über 50’000 Franken für den Um- oder Neubau des Kindergartens am Unteren Leeweg gutgeheissen. «Der energetische Zustand des mittlerweile 51-jährigen Kindergartens ist dringend sanierungsbedürftig und das veraltete Heizsystem muss ersetzt werden», heisst es in der Einladung zur bevorstehenden Gemeindeversammlung am 30. November in der Turnhalle. Ebenso entsprächen die räumlichen Verhältnisse nicht mehr den aktuellen schulischen Vorgaben.