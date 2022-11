Gemeindeversammlung in Mülligen: Es geht um die Feuerwehr

Gemeindeversammlung Die Feuerwehr Birmenstorf-Mülligen soll mit den Feuerwehren Gebenstorf-Turgi und Baden fusionieren An der Gemeindeversammlung am 25. November wird in Mülligen über einen Gemeindevertrag abgestimmt, der die Rahmenbedingungen der neuen Feuerwehrorganisation regelt. Auch steht die Bewilligung eines Zusatzkredits für die Sanierung der Mehrzweckhalle von 280'000 Franken auf der Traktandenliste. Deborah Bläuer 25.11.2022, 05.00 Uhr

Seit 2004 haben Mülligen und Birmenstorf eine gemeinsame Feuerwehr. Walter Schwager

In Mülligen geht es an der Gemeindeversammlung am 25. November um die Zukunft der Feuerwehr Birmenstorf-Mülligen. Denn diese will mit den Feuerwehren Gebenstorf-Turgi und Baden zusammenspannen.