Birrhard schliesst Rechnung 2021 mit Plus statt mit Minus

Gemeindeversammlung Birrhard schliesst Rechnung mit Plus statt mit Minus Am Freitag findet die Einwohnergemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle statt. Nur wenige Traktanden stehen zur Diskussion. Michael Hunziker 20.06.2022, 05.00 Uhr

Am Freitag lädt die Gemeinde zur Versammlung. Claudia Meier

Kurze Traktandenliste in Birrhard: Diesen Freitag, 24. Juni, entscheidet die Gemeindeversammlung über die Rechnung 2021. Diese schliesst mit einem Plus von rund 78'500 Franken ab. Budgetiert war ein Minus von rund 57'000 Franken. Die Coronapandemie habe sich erfreulicherweise weniger stark ausgewirkt als angenommen, stellt der Gemeinderat fest. Das bessere Ergebnis resultiere aus einem per Saldo tieferen Nettoaufwand sowie höheren Steuererträgen.

Corona habe, fährt die Behörde fort, auch im letzten Jahr den Alltag immer wieder stark eingeschränkt. «Beschränkungen und Lockerungen folgten in kurzen Zeitspannen. Alle Bereiche waren dadurch stark gefordert.» Anlässe hätten immer wieder abgesagt werden müssen, weil das Virus mit all seinen Varianten keine verlässliche Planung ermöglichte. An der Versammlung steht zudem die Genehmigung des Rechenschaftsberichts 2021 an.

Gemeindeversammlung Freitag, 24. Juni, 20 Uhr, Mehrzweckhalle.