Mülligen: Anspruchsvolle Projekte brauchen ausreichend Ressourcen

Gemeindeversammlung Anspruchsvolle Projekte brauchen ausreichend Ressourcen in Mülligen Die Pensen von Gemeindeschreiberin und Schulverwaltung sollen um je 20 Prozent erhöht werden in Mülligen. Michael Hunziker 24.06.2021, 05.00 Uhr

Geplant ist, das Pensum der Schulverwaltung – auf dem Bild das Schulhaus – auf 40 Prozent zu verdoppeln.

Sandra Ardizzone/Archiv AZ

Der Stellenplan der Verwaltung ist ein Thema an der Gemeindeversammlung in Mülligen am Freitagabend, konkret: die Erhöhung des Pensums der Gemeindeschreiberin um 20 Prozent, die Erhöhung des Pensums der Schulverwaltung um 20 Prozent sowie die Erstellung eines Stellenplafonds.