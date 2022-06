Birr: Gemeindeversammlung stimmt über Wydenstrassen-Sanierung ab

Gemeindeversammlung 38-mal mehr Ertrag als gedacht: Birr stimmt über Rechnung 2021 ab – und eine Strassensanierung für knapp 500’000 Franken Am Freitag findet die Einwohnergemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Nidermatt statt. Unter anderem steht bei den sieben Traktanden die Erschliessung des künftigen Werkhofs Birrfeld im Fokus. Maja Reznicek 16.06.2022, 05.00 Uhr

Die Visualisierung zeigt den geplanten Werkhof Birrfeld, der primär in Holzbauweise erstellt wird. zvg

Im letzten August gab das Stimmvolk grünes Licht. Bis die neue Interkommunale Anstalt «Werkhof Birrfeld» (IKA), ein gemeinsames Projekt der Gemeinden Birr und Lupfig, steht, gibt es aber noch das ein oder andere Schlagloch auszubessern. Der Standort der IKA, so schreibt Birr in der Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung am 17. Juni, befindet sich im Gewerbegebiet «Bachtele», nördlich der Wydenstrasse auf Lupfiger Boden.