Novica Vidić möchte für die SVP in den Gemeinderat Windisch

Gemeinderatswahlen Windisch SVP-Kandidat: «Der Tunnel sollte möglichst bis zur Südwestumfahrung verlängert werden» Er meldete sich bei der Ortspartei an, um etwa beim Flyerverteilen zu helfen: Nun kandidiert Novica Vidic an der Seite von Parteikollegin und der bisherigen Gemeindepräsidentin Heidi Ammon für einen Sitz in der Windischer Exekutive. Wie der gebürtige Bündner zur Ortspartei kam. Claudia Meier 11.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

SVP-Gemeinderatskandidat Novica Vidic wohnt seit 2016 in Windisch. Bild: Sandra Ardizzone

(6. September 2021)

Mit 34 Jahren ist Novica Vidic der jüngste der acht Gemeinderatskandidierenden in Windisch. Wie SP-Kandidat Reto Candinas hat der Betriebswirtschafter einen ausgeprägten Bündnerdialekt. Der SVPler ist in Thusis geboren und in Samedan aufgewachsen.

Im Kindergarten sowie in den ersten beiden Primarschulklassen erfolgte der Unterricht auf Rätoromanisch, danach wurde Deutsch zu seiner Hauptsprache. Beim Fototermin in der Baumallee unweit des Windischer Jugendtreffs erzählt er lachend:

«Rätoromanisch war meine erste Fremdsprache.»

Werde er nach seiner Herkunft gefragt, nenne er der Einfachheit halber Ex-Jugoslawien, sagt Novica Vidic. Wenn es jemand genauer wissen wolle, erwähne er Bosnien-Herzegowina. Von dort sind seine Grosseltern in den 1970er-Jahren ins Engadin eingewandert.

Nach dem Studium an der Universität St.Gallen verdiente Novica Vidic sich den Oberleutnant bei der Schweizer Armee ab und leistete Einsätze im Rahmen der Friedensmission der Schweiz im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina. Dort lernte er zuvor auch seine spätere Ehefrau kennen.

Die Streitkultur bei der SVP gefällt dem Kandidaten

Um beruflich möglichst flexibel zu sein, suchte sich das junge Paar einen zentralen Wohnsitz in der Schweiz, von wo man gut bis nach Basel, Luzern oder Zürich pendeln kann. Novica Vidic sagt:

«Seit 2016 wohnen wir in Windisch, wir kannten hier zu Beginn niemanden.»

Seit fünf Monaten vervollständigt Sohn Aleksej das Familienglück. Seine erste Anstellung in der Region fand Novica Vidic am Kantonsspital Baden. Inzwischen bietet er für eine internationale Firma als Berater IT-Lösungen im Gesundheitswesen an.

Es waren nationale Vorlagen, die den Neuzuzüger, der früher eher mit der FDP sympathisiert hatte, Anfang 2018 bewogen, der SVP Windisch beizutreten: die Masseneinwanderungs-Initiative und die Selbstbestimmungs-Initiative. Novica Vidic tat das, was sich jede politische Partei wünscht. Er setzte sich an den Computer und füllte auf der Website der Ortspartei das Kontaktformular aus und gab an, dass er Mitglied werden möchte.

Fabian Schütz ist Präsident der SVP Windisch.

Bild: Alex Spichale

SVP-Parteipräsident Fabian Schütz meldete sich umgehend und Novica Vidic fühlte sich von Anfang an gut aufgehoben und willkommen. «Ich war positiv überrascht. Die FDP empfand ich eher schwammig. Bei der SVP wird gestritten. Man geht auf Gegenargumente ein, das gefällt mir», betont der 34-Jährige, der auch schon bei Fraktionssitzungen dabei war.

Bei dieser Gelegenheit wurde er in die derzeit wichtigsten Themen der Gemeinde eingeführt wie Neubau der Schulanlage Dohlenzelg, Gesamtverkehrsprojekt Oase und Budgetdiskussionen. Und er lernte SVP-Gemeindepräsidentin Heidi Ammon kennen.

Seit zwei Jahren ist er Mitglied des Wahlbüros

Nie hätte er damit gerechnet, dass ihn die Partei so schnell zum Gemeinderatskandidaten nominiert. Novica Vidic betont: «Ich wollte in der Ortspartei einfach einen Beitrag leisten. Dabei dachte ich zuerst ans Flyerverteilen und Plakataufhängen.»

Seit zwei Jahren ist er Mitglied des Wahlbüros. Im Hinblick auf die Gesamterneuerungswahlen wurde er vom Parteivorstand angefragt, ob er für den Einwohnerrat und für den Gemeinderat kandidieren möchte.

Der frischgebackene Vater unterhielt sich mit seiner Frau und vergewisserte sich, ob die Partei hinter ihm steht. Auf keinen Fall wollte er parteiinterne Kämpfe. Und so hat sich die SVP für das Zweierticket Heidi Ammon und Novica Vidic entschieden.

Der 34-Jährige ist sich bewusst, dass es für ihn schwierig ist, einen Gemeinderatssitz zu holen, weil er aufgrund der Windischer Mehrheitsverhältnisse nicht in der «richtigen Partei» sei. Die einstimmige Nomination durch die SVP versteht er aber als Auftrag und nimmt diese Herausforderung gerne an.

Zu seiner Motivation für das Exekutivamt sagt Novica Vidic:

«Ich will nicht, dass immer mehr Aufgaben inklusive Finanzierung an die Gemeinden übertragen werden.»

Steuererhöhungen würden jeweils schnell diskutiert, Steuersenkungen jedoch nicht. Deshalb gelte es stets genau hinzuschauen, wie die bestehenden Mittel eingesetzt werden und ob es allenfalls wirklich mehr Geld braucht.

Als Beispiel nennt der SVPler die Fachstelle Integration der Gemeinde: «Auch zu uns ist eine Person gekommen und hat uns informiert, was ich gut fand, aber noch nicht bedeutet, dass die Fachstelle aufgestockt werden soll.» Wichtiger ist für den Betriebswirtschafter jeweils herauszufinden, ob Ziele richtig definiert sind und erreicht werden.

Er scheut sich nicht, unbequeme Fragen zu stellen

Als weiteres Thema erwähnt er häusliche Gewalt. Er wolle das Problem nicht verharmlosen und kenne Beispiele aus Zürich. Doch auch hier müsse man berücksichtigen, dass der Kanton schon einiges dagegen unternehme, und deshalb sorgfältig abwägen, ob die Gemeinde zusätzlich aktiv werden soll. Novica Vidic scheut sich nicht, auch unbequeme Fragen zu stellen. So könne man offen diskutieren und möglichst gute Lösungen suchen.

Für den Rundgang, den der Quartierverein Klosterzelg-Reutenen für die Gemeinderatskandidierenden organisiert hatte, ist Novica Vidic extra von den Ferien in Bosnien-Herzegowina nach Windisch zurückgekehrt. Rückblickend sagt er:

«Ich fand den Anlass super und habe viel Neues über das Quartier erfahren.»

Beim Oase-Projekt müsse er sich noch richtig einlesen, räumt Novica Vidic ein. Nach Gesprächen mit langjährigen Quartierbewohnern unterstütze er das Anliegen, dass der Tunnel möglichst bis zur Südwestumfahrung verlängert werde sollte. Grundsätzlich gelte es zu prüfen, ob das machbar und finanzierbar sei.

Am Wahlwochenende wird Novica Vidic als Stimmenzähler die ganze Zeit in den Ausstand treten. Sollte der 34-Jährige in den Gemeinderat gewählt werden, hat er keine Präferenz für ein Ressort. «Ich bin ein einfacher Mensch und kann in jeder Aufgabe etwas Reizvolles entdecken», sagt er.

Mit seiner noch kleinen Familie möchte Vidic längerfristig in Windisch bleiben und im Idealfall dereinst von der Mietwohnung in ein Einfamilienhaus umziehen.