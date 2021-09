Windisch: Monica Treichler (SP) kandidiert als Vizepräsidentin

Gemeinderatswahlen Windisch SP-Kandidatin: «Ich kann mir vorstellen, dass es Richtung Gemeindepräsidium geht» Monica Treichler ist die einzige Frau auf dem Dreierticket der SP. Obwohl sie erst seit vier Jahren in Windisch lebt, ist sie mit der Region bestens vertraut. Sie spricht über ihre Motivation für das Amt und sagt, wie sie sich die Zusammenarbeit mit Brugg künftig vorstellt. Claudia Meier Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Wird Monica Treichler bei den Gesamterneuerungswahlen in Windisch zur Gemeinderätin gewählt, kann man sie in den nächsten Jahren möglicherweise auch mal an einem öffentlichen Anlass singen hören. Denn die ausgebildete Primarlehrerin und heutige Schulleiterin an der Kreisschule Aarau-Buchs tritt in ihrer Freizeit ab und zu als Mezzosopranistin auf. Während ihrer Gymnasialzeit in Zürich, wo sie aufgewachsen ist, begann sie mit klassischen Gesangsstunden.

Die Kindheit und Jugendzeit in Zürich haben die 50-Jährige auch in politischer Hinsicht geprägt. Am Esstisch erzählt Treichler:

«Meine Eltern waren in der SP, mein Vater in der Schulpflege. Meiner Mutter wurde sogar ein Sitz im Stadtparlament angeboten, was sie aber ablehnte.»

Die Mutter von mittlerweile drei erwachsenen Kindern weiss aus eigener Erfahrung, dass es auch für politische Engagements das richtige Zeitfenster braucht. Ein solches sieht Monica Treichler jetzt für sich gekommen. Denn sie kandidiert für die SP nicht nur als Gemeinderätin, sondern auch als Vizepräsidentin.

Zuerst wurde sie für den Einwohnerrat angefragt, dann für den Gemeinderat

Bekanntlich treten die drei bisherigen Gemeinderatsmitglieder Rosi Magon (SP, Vizepräsidentin), Max Gasser (FDP) und Matthias Treier (FDP) nicht zur Wiederwahl an. Zuerst sei sie von SP-Fraktionspräsidentin Luzia Capanni für den Einwohnerrat angefragt worden, sagt Monica Treichler. Nach weiterführenden Gesprächen erhielt sie das Angebot, für den Gemeinderat kandidieren zu können. Treichler freut sich über das entgegengebrachte Vertrauen.

Die Zürcherin, die mit ihrem Ex-Mann in den Aargau gezogen war, kennt den Bezirk Brugg sehr gut. Nach privaten und beruflichen Stationen in Unterbözberg, Schinznach-Dorf (Ortsteil Wallbach), Villnachern und Scherz zog es sie zusammen mit ihrem Mann im September 2017 nach Windisch, wo die beiden inzwischen eine neue Eigentumswohnung gekauft haben. Sie sagt:

«Hier möchten wir alt werden. Unser Zuhause liegt zentral, ist rollstuhlgängig und mit dem ÖV gut erreichbar.»

Die jungen Enkelkinder ihres Mannes kommen oft zu Besuch, was die ausgebildete Lehrerin ebenso geniesst.

In Schinznach-Dorf war sie zwei Jahre lang Mitglied der Schulpflege

Monica Treichler weiss zudem, was es heisst, als Alleinerziehende die Familie zu managen und wie wichtig bezahlbare Betreuungsplätze sind. In Schinznach-Dorf war sie bis zum Wegzug während zweier Jahre Mitglied der Schulpflege. Seit sie in Windisch lebt, ist sie SP-Mitglied. «Für die Partei habe ich mich entschieden, weil mir soziale und ökologische Themen wichtig sind», sagt Treichler.

Sie ist in einem 80%-Pensum zuständig für die Führung der Schuleinheit Risiacher in Buchs, die Teil ist der grossen Kreisschule Aarau-Buchs. Wird Treichler in den Gemeinderat gewählt, würde sie das Pensum an der Schule um 10 bis 20% reduzieren. Das habe sie mit ihrem Arbeitgeber so besprochen, hält sie fest.

Jetzt, wo ihre Kinder im ganzen Kanton Aargau verstreut leben, hat Monica Treichler nicht nur grosse Lust auf Lokalpolitik, sondern auch zeitlich den nötigen Spielraum dazu. Dass sie zusätzlich als Vizepräsidentin kandidiert, hat sie sich reiflich überlegt. Sie sagt: «Ich kann mir vorstellen, dass es mal Richtung Gemeindepräsidium geht.» Die 50-Jährige würde es reizen, dereinst in die Fussstapfen von Heidi Ammon (SVP) zu treten, die vor acht Jahren an die Spitze der wachsenden Gemeinde gewählt wurde und erneut kandidiert.

Sie kann sich vorstellen, acht bis zwölf Jahre im Amt zu bleiben

Aufgrund ihres Werdegangs wäre Monica Treichler am Bildungsressort interessiert. Aber auch andere Bereiche interessieren die Kandidatin sehr. Als Beispiel erwähnt sie:

«Die Integration von jungen Familien in die Gesellschaft sowie die gute Vereinbarkeit von bezahlter Arbeit und Erziehungsarbeit liegen mir am Herzen. Ich weiss aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn keine Kita oder Tagesschule verfügbar ist.»

Für Familien mit tiefem Einkommen sei die Hürde besonders hoch. Von ihrem Job weiss Treichler, dass manche Kinder am Mittag allein sind. Im Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund findet sie es ausserdem zentral, die sprachlichen Barrieren möglichst tief zu halten.

Da mit der Abschaffung der Schulpflege per Ende 2021 das Bildungsressort im Gemeinderat gestärkt wird, ist es auch möglich, dass es vom Sozialen getrennt wird. Für beides ist aktuell Parteikollege Bruno Graf zuständig. Wie auch immer die Ressortverteilung in Windisch für die neue Amtsperiode ausfallen wird, Monica Treichler kann sich eine längerfristige Gemeinderatstätigkeit gut vorstellen. «Acht Jahre sicher, eventuell auch zwölf», sagt sie, ohne zu zögern.

Eine Frauenmehrheit im Gremium würde sie begrüssen

Zur Zukunft ihres Wohnorts mit 7738 Einwohnerinnen und Einwohnern ergänzt die SP-Kandidatin: «Ich bin nicht gegen Fusionen. Auch Zürich ist auf diese Weise gewachsen. Windisch sollte aber seinen Charakter bewahren und sich nicht von Brugg einverleiben lassen.» Treichler ist es wichtig, dass Windisch als Partner von Brugg auf gleicher Augenhöhe auftreten kann. Sie ergänzt:

«Windisch hat mehr zu bieten, als Brugg glaubt. Wir sind seit 2003 Energiestadt und nicht erst seit 2020 wie Brugg.»

Ob bei der Zusammenarbeit unter den Gemeinden oder zwischen Männern und Frauen: Gleichstellung ist für Monica Treichler in allen Bereichen zentral. «Im Gemeinderat würde ich auch eine Frauenmehrheit sehr begrüssen», sagt sie zum Kandidierendenfeld mit vier Männern und vier Frauen für fünf Sitze. Denn die Männer seien lange genug in der Mehrheit gewesen.

Sie engagiert sich im IG-Kernteam für eine neue Kantonsschule

Die SP-Kandidatin engagiert sich bereits im operativen Kernteam der IG Mittelschule Brugg-Windisch. Es geht um das Aufgleisen von Aktionen, um auf das Potenzial des Windischer Kanti-Standorts in unmittelbarer Nähe des Brugger Bahnhofs hinzuweisen.

Monica Treichler schätzt das wunderbare Naherholungsgebiet vor der Haustüre – ob mit dem Velo oder zu Fuss. Auch die Minigolfanlage ist nur wenige Schritte von der Wohnung entfernt. Für ihre Sologesangsauftritte übt sie manchmal zu Randstunden in der Schule in Buchs. Und wer weiss, in Zukunft vielleicht auch mal als Vizepräsidentin im Gemeindehaus Windisch.