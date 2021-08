Windisch: Isabelle Bechtel will linke Mehrheit im Gemeinderat

Gemeinderatswahlen Windisch Kandidatin der Grünen: «Ich setze mich für eine linke Mehrheit im Gemeinderat ein» Schulpflegepräsidentin Isabelle Bechtel will in der Windischer Exekutive Umwelt-, Bildungs- und Sozialthemen stärken. Sie sagt, warum sie – trotz gegenteiliger Absicht – zur Gesamterneuerungswahl antritt und bisher keiner Partei beigetreten ist. Claudia Meier 27.08.2021, 05.00 Uhr

Kandidatin Isabelle Bechtel lebt seit vier Jahren mit Mann und zwei Söhnen im Klosterzelg-Quartier. Bild: Alex Spichale

(20. August 2021)

Isabelle Bechtel ist Schulpflegepräsidentin. Vergangene Woche stand sie erstmals auf dem Pausenplatz der Heilpädagogischen Sonderschule (HPS) Windisch. Sie nahm mit dem Velo an einem Rundgang mit anschliessender Fragerunde vor Publikum teil. Der Quartierverein Klosterzelg-Reutenen hatte alle Gemeinderatskandidierenden dazu eingeladen.

Vereinsmitglied und SP-Einwohnerrat Fredy Bolt erklärte an ausgewählten Orten wie Centurion Tower und Kabelwerkhalle, mit welchen Herausforderungen das Quartier in den nächsten Jahrzehnten konfrontiert sein wird. Die anschliessende Fragerunde moderierte Michèle George von der Arbeitsgruppe Quartierentwicklung.

Irritiert zeigt sich Bechtel, dass in naher Zukunft nur wenige Meter vom HPS-Pausenplatz entfernt – zwischen Bahnlinie und Hochspannungsleitung – der Anschluss vom Brugger Oase-Ast an die soeben fertiggestellte Südwestumfahrung erfolgen soll. Die 46-Jährige sagt:

«Für das Wohnquartier wäre das ein einschneidender Schritt.»

Sie stellt das Gesamtverkehrsprojekt Ostaargau (Oase) grundsätzlich in Frage. Die Mutter von zwei Söhnen (acht- und elfjährig) ist mit ihrer Familie vor vier Jahren in ein umgebautes Einfamilienhaus im Klosterzelg-Quartier gezogen.

Sie ist überzeugt, dass es autoarmes oder -freies Wohnen braucht

«Ein Argument, um nach Windisch zu ziehen, war für mich ganz klar die Nähe zum Brugger Bahnhof und das ÖV-Angebot, mit dem ich die meisten Orte in der Schweiz innert kurzer Zeit erreichen kann», sagte die von den Grünen portierte Gemeinderatskandidatin im Café Mikado. Isabelle Bechtel ist überzeugt, dass es neue Mobilitätskonzepte wie autoarmes oder -freies Wohnen braucht. Und:

«Anders können wir gar nicht weitermachen.»

Die Geschäftsführerin der SRG Aargau Solothurn wuchs in Birr auf. Ihr Vater war Dorfzahnarzt. Nach längeren Aufenthalten im Tessin, wo sie in Lugano Kommunikationswissenschaften studierte, sowie in Zürich und Baden kehrte sie wieder in die Region zurück. Als sie vor gut zwei Jahren von der SP für die Schulpflege portiert wurde und die Wahl mit einem sehr guten Resultat schaffte, wusste Isabelle Bechtel noch nicht, mit wie vielen Problemen die Schule Windisch zu kämpfen hatte.

Hinweis auf das Schulhaus Reutenen in Windisch. Bild: Severin Bigler

Kurz darauf wurde sie Präsidentin. Sie setzte alles daran, der Schule wieder ein stabiles Fundament zu geben. Nach aussen wirkt es, als sei Ruhe eingekehrt. Die Schulleitungen konnten sich wieder auf ihre Aufgaben konzentrieren.

Damit verbunden war, dass die Schulpflegemehrheit zwei Mitgliedern die Ressorts entzog. Worauf die Ressortlosen sich beim Kanton erfolgreich gegen den Aufgabenentzug wehrten. Daraus entwickelte sich hinter den Kulissen ein Rechtsstreit. Denn die Schulpflege legte im vergangenen November Beschwerde gegen den Entscheid des Kantons ein.

Wie auch immer das Seilziehen um Aufgaben und Entschädigungen unter den fünf Schulpflegemitgliedern ausgehen wird, Ende Jahr werden alle Schulpflegen im Aargau abgeschafft und das Bildungsressort im Gemeinderat gestärkt.

Bei der SP war sie als Kandidatin überzählig

Isabelle Bechtel sagte sich schon früh, dass sie nicht für den Gemeinderat kandidieren würde. Von der SP wurde die Parteilose immer wieder auf das Exekutivamt angesprochen. So lange, bis sie ihre Meinung änderte. Doch je näher die Nomination kam, umso mehr Interessierte machte die SP in den eigenen Reihen aus.

Neben dem bisherigen Bruno Graf stellten sich die Parteimitglieder Monica Treichler und Reto Candinas als Kandidierende zur Verfügung. Der neu gegründeten Grünen-Ortspartei Windisch kam es gelegen, dass Isabelle Bechtel bei der SP überzählig war. Zur Motivation, sich von den Grünen portieren zu lassen, sagt die 46-Jährige:

«Ich erachte es als eine Art Pflicht, sich zum Wohl der Gesellschaft zu engagieren, wenn man die Kapazität dafür hat.»

Es sei ihr ein grosses Anliegen, Umwelt-, Bildungs- und Sozialthemen im Gemeinderat zu stärken. Deshalb setze sie sich für eine linke Mehrheit im Gemeinderat ein, hält Bechtel fest.

Aktuell teilen sich FDP (2), SP (2) und SVP (1) die fünf Sitze im Gemeinderat Windisch. Nur Bruno Graf (SP) und SVP-Gemeindepräsidentin Heidi Ammon stellen sich der Wiederwahl. Mit insgesamt acht Kandidierenden ist die Ausgangslage so spannend wie schon lange nicht mehr in Windisch. Je nach Wahlausgang könnten die Frauen in der nächsten Amtsperiode in der Exekutive die Mehrheit stellen.

Ihre Standpunkte kann sie auch resolut vertreten

Isabelle Bechtel kann sich mit den Kernanliegen der Grünen und SP gut identifizieren. Neben ausgeklügelten Mobilitätskonzepten sind ihr auch andere Umweltthemen wichtig. Zudem sieht Bechtel in einer engeren Zusammenarbeit mit der Stadt Brugg grosses Potenzial, gerade auch im Hinblick auf die Arealentwicklung rund um den Bahnhof Brugg.

Auf einen Parteibeitritt verzichtete Isabelle Bechtel bisher, weil sie sich nicht als Gruppenmensch bezeichnet. Sie könne zwar gut mit anderen zusammenarbeiten, will aber nicht für alles innerhalb einer Partei Rechenschaft ablegen müssen. Die Kandidatin der Grünen gilt als hartnäckig und engagiert.

Im Garten ihres Einfamilienhauses kann sich Isabelle Bechtel gut erholen. Bild: Alex Spichale

Obwohl sie ein toleranter Mensch sei, könne sie resolut ihre Standpunkte vertreten, sagt sie am grossen Holztisch in ihrem offenen Wohnzimmer. Im Gesamtgemeinderat sei ihr eine transparente Zusammenarbeit wichtig. Das habe sie auch stets so gehandhabt, wenn sie als Schulpflegepräsidentin bei der Exekutive eingeladen war. Heikle Punkte anzusprechen, macht Isabelle Bechtel nichts aus. Sie sagt:

«Wenn ich seriös arbeite und mein Bestes gebe, muss ich auch nichts vertuschen.»

Mühe hat sie mit Leuten, die in einer Position arbeiten, die sie nicht ernst nehmen.

Sollte sie in den Gemeinderat gewählt werden, wäre sie mit dem Bildungsressort schon vertraut. Isabelle Bechtel könnte sich aber auch vorstellen, sich in ein komplett neues Thema einzuarbeiten.

Wie lange sie in der Exekutive bleiben würde, hänge auch vom Umfeld ab. Um alles unter einen Hut zu bringen, würde sie der Familie zuliebe versuchen, ihr 60-Prozent-Arbeitspensum bei der SRG zu reduzieren.