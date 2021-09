Windisch: Conrad Gerhardt möchte für die FDP in den Gemeinderat

Gemeinderatswahlen Windisch FDP-Kandidat: «Zu den Aufgaben einer Gemeinde gehört es, Freiheiten zu bieten und alle einzubeziehen» Für die Ortspartei ist Conrad Gerhardt der Gemeinderatskandidat zweiter Wahl. Der 62-Jährige verfügt über viel Projekt- und Lebenserfahrung. Er sagt, wie er in seiner Wahlheimat wichtige soziale Weichen für die Zukunft stellen würde. Claudia Meier 09.09.2021, 05.00 Uhr

Gemeinderatskandidat Conrad Gerhardt begrüsst die Entwicklung auf dem Areal der Fachhochschule Nordwestschweiz in Windisch. Bild: Severin Bigler

(25. August 2021)

Als Conrad Gerhardt vor fast zwölf Jahren mit seiner Ehefrau und der gemeinsamen Tochter nach Windisch zog, stand der Fachhochschul-Campus noch nicht. Deshalb kommt der FDP-Gemeinderatskandidat beim Kaffee in der Campus Bar auch so schnell ins Schwärmen. «Die Gemeinde hat eine Riesenentwicklung hinter sich und an Attraktivität gewonnen. Das gilt nicht nur für das Campusareal, sondern auch für die Fehlmannmatte. Der Anblick der teilweise verwahrlosten alten Häuser zuvor empfand ich stets trostlos», sagt der 62-Jährige. Das pulsierende Leben an der Bildungsstätte gefällt ihm. Er findet es deshalb erstrebenswert, dass auch die neue Kantonsschule hier gebaut wird.

Der leitende Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht ist derzeit Vizepräsident des Einwohnerrats Windisch. Bild: Britta Gut

Für seine Ortspartei ist Conrad Gerhardt neben Gemeinderatskandidatin Anita Bruderer ein Kandidat zweiter Wahl. Bekanntlich wollte die FDP Windisch mit Philipp Umbricht in den Wahlkampf steigen. Doch SP-Regierungsrat Dieter Egli untersagte dem leitenden Oberstaatsanwalt Umbricht, am Wohnort der beiden für den Gemeinderat zu kandidieren. Das hatte zur Folge, dass Conrad Gerhardt von Ortsparteipräsident Bruno Kaufmann angefragt wurde, ob er sich für die Wahl zur Verfügung stellt.

Für den Organisationsberater und Hotelier kam diese Anfrage zum richtigen Zeitpunkt. Denn Gerhardt hatte mit seinem aktuellen Arbeitgeber gerade vereinbart, dass er per Ende Jahr aus der Geschäftsleitung austreten werde.

Er wollte sich für die Schulpflege Windisch zur Verfügung stellen

Derzeit arbeitet der FDP-Kandidat als Geschäftsleitungsmitglied und ist unter anderem zuständig für Um- und Neubauprojekte der acht Liegenschaften einer Stiftung, die eine Behinderteninstitution am Zürichsee betreibt. Er sagt:

«Ab dem neuen Jahr hätte ich gut Zeit für das Amt als Gemeinderat.»

Er habe auch zugesagt, um dem Aufbau eines Einparteiensystems in Windisch entgegenzuwirken. Damit spricht er auf die SP an, die sich mit einem Dreierticket an den Gemeinderatswahlen beteiligt. Später kam die Parteilose Isabelle Bechtel dazu, die von den Grünen portiert wurde.

Als Gerhardt vor zwei Jahren mitbekam, was an der Schule Windisch alles schiefläuft, hätte er sich auch für die Ersatzwahl in die Schulpflege zur Verfügung gestellt. Die FDP verzichtete auf Wunsch der Schulpflegepräsidentin Isabelle Bechtel aber auf eine Nomination. Vor etlichen Jahren engagierte sich der Vater einer 34- und zwölfjährigen Tochter als FDP-Vertreter in der Schulpflege der Stadt Zürich für das Schulhaus Aemtler.

Kaffee von der familieneigenen Finca in Kolumbien

Mehrere Jahre war Conrad Gerhardt als KMU-Berater in Lateinamerika tätig. Für die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) war er in der Projektarbeit engagiert, ebenso für die internationale Fairtrade Labelling Organisation mit Sitz in Bonn (D). Es ging um die Vorbereitung von Produzentenorganisationen auf die Fairtrade-Zertifizierung sowie den Aufbau von Exportorganisationen. Auf die Frage, ob er privat Fairtrade-Kaffee trinke, antwortet der FDPler: «Wir trinken den Kaffee von der familieneigenen Finca in Kolumbien, die drei Hektaren gross ist.» Und der ist nicht zertifiziert.

Die Kindheit und Schulzeit verbrachte Conrad Gerhardt in Würenlos. Als es darum ging, nach dem Auslandsaufenthalt ein Haus zu kaufen, wurde er an der Hauserstrasse in Windisch fündig. Inzwischen hat der Kanton vor der Liegenschaft eine Lärmschutzwand gebaut, was laut dem Gemeinderatskandidaten aber nicht viel bringt, da sie wegen Einsprachen noch nicht fertiggestellt werden konnte. Das Leben im Freien finde sowieso eher hinter dem Haus statt.

Die sieben kegelförmigen Plastiken auf dem Areal der Fachhochschule Nordwestschweiz von Künstler Herbert Distel wurden 1969/70 erstellt.

Bild: Severin Bigler

(10. April 2017)

Als Wahrzeichen von Windisch bezeichnet Conrad Gerhardt die «Tropfen»-Plastiken von Herbert Distel vor den Haller-Bauten an der Zürcherstrasse. «Die blieben mir in Erinnerung, wenn wir jeweils von Würenlos aus zu den Verwandten nach Basel fuhren», erzählt er und lacht. Später hatte er Kollegen, die an der HTL studierten.

Die Einflussnahme in Windisch soll erhalten bleiben

Auf die Frage nach der Zukunft für die Gemeinde zieht Conrad Gerhardt einen Vergleich zum bilateralen Weg, den die Schweiz mit der Europäischen Union gewählt hat. Der FDP-Politiker ist überzeugt, dass Windisch für Brugg zwar an Attraktivität gewonnen hat, sich aber auf seine eigenen Fähigkeiten konzentrieren und sich nicht von Brugg übernehmen lassen sollte. Er sagt:

«Natürlich müssen wir mit Brugg eng zusammenarbeiten, da die Gemeindegrenzen teilweise durch die Häuser in Bahnhofsnähe verlaufen und wir viele Gemeinsamkeiten haben.»

Aufgrund seiner Auslandserfahrung ist er jedoch kein Freund zentralistischer Demokratien. «Die Einflussnahme geht verloren. Brugg und Windisch haben eine gute Grösse. Für kleinere Gemeinden kann eine Fusion schon sinnvoll sein», hält der 62-Jährige fest.

Sollte er die Wahl in den Gemeinderat Windisch schaffen, kann er sich vorstellen, zwei Amtsperioden zu bleiben. «Dann wäre meine Tochter 20-jährig, was ideal ist», sagt Conrad Gerhardt. Interessieren würden ihn die Ressorts Bildung und Soziales, sagt der FDPler. Er würde diese Aufgaben jedoch niemandem streitig machen.

Bauprojekte wären auch reizvoll. Der Architekturwettbewerb, der für den Neubau der Zürcher Behinderteninstitution lanciert worden ist, sei von der Grössenordnung her mit dem Neubau der Schulanlage Dohlenzelg vergleichbar. «Ich bekam einen guten Einblick, wie man die Kosten im Griff hält», sagt Conrad Gerhardt.

Eine offene Auslegeordnung führt zu besseren Lösungen

Dass er der FDP beigetreten ist, hat damit zu tun, dass er sie als die offenste aller Parteien bezeichnet. Gerhardt wehrt sich gegen unnötige Regeln. Er ist überzeugt, dass durch den Einbezug aller Beteiligten und eine offene Auslegeordnung bessere Lösungen gefunden werden, als wenn man von Anfang an Einschränkungen setzt. Unter dem freiheitlichen Gedankengut versteht er das manchmal wilde und kreative Einbringen von eigenen Ideen und Gedanken von anderen. «Zu den Aufgaben einer Gemeinde gehört es, Freiheiten zu bieten und alle einzubeziehen», erklärt Gerhardt.

Als Beispiel erwähnt er den Verein Lernwerk in Vogelsang. Dort hat er Sozialbetriebe sowie Kooperationen mit dem lokalen Gewerbe und Handel realisiert. «Ebenfalls wurde die Gastronomie Wasserschloss als Projekt von mir aufgebaut», hält der Gemeinderatskandidat fest. Mit seinem liberalen Gedankengut würde er auch in Windisch gerne einen Beitrag leisten, die sozialen Weichen richtigzustellen.