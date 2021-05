Gemeinderatswahlen

In Hausen gibt es neun offizielle Kandidierende für die fünf Sitze im Gemeinderat. Gewählt wird am 13. Juni. Die grosse Frage ist, wie sich die Wählerschaft in der Coronakrise ein umfassendes Bild von den Anwärtern machen kann. Die Zeit drängt und die Nervosität steigt.

Claudia Meier 08.05.2021, 05.00 Uhr