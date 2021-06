In Hausen wurden vier neue Gemeidneräte gewählt

Gemeinderatswahlen Grosse Freude und Enttäuschung über das politische Erdbeben in Hausen Vier Neue schaffen den Sprung in den Gemeinderat Hausen – Eugen Bless ist als Ammann abgewählt. Claudia Meier 14.06.2021, 05.00 Uhr

Im Gemeindehaus in Hausen stehen Personalrochaden an. Bild: Sandra Ardizzone

Dass im ersten Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen in Hausen schon so viel entschieden wird, hat wohl kaum jemand erwartet. Von den sechs Neulingen übertrafen vier auf Anhieb das absolute Mehr von 570 Stimmen, allen drei bisherigen Gemeinderäten gelang die Wiederwahl gestern Sonntag nicht. Die Stimmbeteiligung betrug 54%.

Allen Grund zum Feiern – mit Weisswein vom familieneigenen Rebberg in Schinznach-Dorf – hatte der 55-jährige Andreas Arrigoni. Mit 584 Stimmen wurde er bei einem absoluten Mehr von 520 Stimmen gleich zum neuen Gemeindeammann gewählt. Der amtierende Ammann Eugen Bless (67, parteilos) erhielt 338 Stimmen und muss sein Amt Ende Jahr abgeben.

Noch keine Stellungnahme von Ammann Eugen Bless

Zum Wahlausgang kann Eugen Bless erst am Dienstag eine Stellungnahme abgeben, da er bis dann in den Ferien und sehr schwierig zu erreichen sei, teilte er der AZ vergangene Woche mit. Für Andreas Arrigoni steht fest, dass die Bevölkerung ihren Unmut und ihre Unzufriedenheit über die momentane Situation in Hausen zum Ausdruck gebracht und mit dem Wahlresultat ein klares Zeichen gesetzt hat. «Das ist gut für den Neustart», sagt der neue Ammann.

Von einer Kurskorrektur war auf dem gemeinsamen Flugblatt von Corine de Kater (55, GLP), Manuela Obrist (50, FDP), Stefano Potenza (48, FDP) und eben Andreas Arrigoni die Rede. Ausserdem von unerfreulichen Vorkommnissen, der Sanierung der Gemeindefinanzen sowie einer stärkeren Positionierung von Hausen beim Reichhold Campus. Dass Corine de Kater als Einzige von diesem Flugblatt nicht gewählt wurde, hat die Grünliberale nicht enttäuscht. «Ich bin von den vier Kandidierenden im Dorf am wenigsten bekannt, unsere Partei ist jung und ich habe einen ausländischen Nachnamen», sagt de Kater zu ihrem Wahlresultat mit 443 Stimmen. Immerhin sei ihr Name auf etwa einem Drittel der 1250 Wahlzettel notiert worden. Ob sie am 26. September für den zweiten Wahlgang kandidieren werde, will sie mit ihrer Partei besprechen. So oder so freut sie sich über den Neustart.

Persönlich sehr enttäuscht vom eigenen Resultat ist Urs Weilenmann (65, SP). Es zeige sich, dass im Dorf gut vernetzte Persönlichkeiten gewählt würden und die FDP mit genügend Geld sowie Power ihre Ziele erreiche.

Ex-Feuerwehrkommandant betont Unabhängigkeit

Ohne Flyer und Strassenaktion ist dem ehemaligen Feuerwehrkommandanten Lukas Bucher (52, parteilos) die Wahl in den Gemeinderat Hausen gelungen. «Ich habe absolut nicht damit gerechnet», erzählt er der AZ. Für das erwähnte Flugblatt sei er auch angefragt worden, aber er wollte sich neutral verhalten und den bisherigen Gemeinderat nicht kritisieren. Umso mehr freut er sich über das gute Ergebnis mit 831 Stimmen. Auch für das Amt als Vizeammann erzielte er mit 119 Stimmen das zweitbeste Resultat. Denn die bisherige Frau Vizeammann Tonja Kaufmann (34, SVP) holte zwar 449 Stimmen, das absolute Mehr lag aber bei 488 Stimmen und die Wiederwahl in den Gemeinderat verpasste Kaufmann um 32 Stimmen.

Lukas Bucher ist nicht abgeneigt, eine Kandidatur als Vizeammann ernsthaft zu prüfen. Tonja Kaufmann hingegen kann noch nicht sagen, ob sie für den zweiten Wahlgang kandidieren wird. Sie ist sehr enttäuscht über den «hässlichen Wahlkampf», wie er in Hausen geführt wurde mit persönlichen Anschuldigungen. «Dabei macht der Gemeinderat nur seine Arbeit, meistens muss er Aufgaben umsetzen, die andere – das Stimmvolk, der Bund oder der Kanton – beschlossen haben», betont sie. Es würde eine grosse Herausforderung werden, mit vier Neuen im Gemeinderat zu sitzen. Mit diesen Rochaden gehe nun sehr viel Know-how verloren. Kaufmann geht davon aus, dass in Hausen in den nächsten zwei Jahren nicht viel laufen werde, weil die Neuen Zeit bräuchten, um sich in ihre Ressorts einzuarbeiten. Langfristig könnte sich das sogar negativ auf die Finanzen auswirken, vermutet sie.

Für Schulpflegepräsident ist Vizeammannamt Option

Kaufmanns Parteikollegin Sabine Rickli (60, SVP) wird eine erneute Kandidatur als Zweitplatzierte bei den Nichtgewählten in Betracht ziehen. Dass sie die Wahl nicht schaffte, habe sie schon etwas enttäuscht, sagt sie.

Gross ist hingegen die Freude bei Manuel Obrist, die mit 871 Stimmen alle anderen Kandierenden übertraf. «Es ist sehr schön, dass im ersten Wahlgang schon so viel entschieden ist», sagt sie. Das Spitzenresultat schreibt sie ihrer starken Verwurzelung im Dorf zu. Obrist ist in Hausen aufgewachsen und hat fast ihr ganzes Leben in der Gemeinde gewohnt. Vom Vorbereitungskurs wisse sie, wie gross die Vorstellungen am Anfang seien und wie langsam vieles gehe. Deshalb habe sie auch Respekt vor der neuen Aufgabe.

Obrists Parteikollege Stefano Potenza präsidiert noch bis Ende Jahr die Schulpflege Hausen und wechselt dann in den Gemeinderat. «Für mich ist die Kandidatur als Vizeammann definitiv eine Option», sagt er der AZ am Telefon. Auch er hätte nicht erwartet, dass es gleich vier Neue in den Gemeinderat schaffen, sondern vielleicht vorerst zwei, aber die Strategie der FDP habe offenbar funktioniert.

Der neue Gemeindeammann Andreas Arrigoni ist froh, dass er jetzt schon Zeit hat, um sich in die künftigen Geschäfte einarbeiten zu können.