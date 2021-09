Gemeinderatswahl Schinznach: Eggenberger, Baldinger und Ecknauer

Gemeinderatswahlen 2021 «Was bringen Sie für das Amt mit?» Damit wollen die Anwärter für die Schinznacher Exekutive überzeugen Am 26. September wählt die Bevölkerung einen neuen Gemeinderat. In der finalen Folge der Serie stellt die AZ die drei letzten der neun Kandidierenden vor. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Ab 2022 amtet im Gemeindehaus Schinznach ein neu zusammengesetzter Gemeinderat. Claudia Meier

Für die Legislatur 2022/25 steht Kurt Eggenberger neu zur Wahl. Der 45-jährige Unternehmer ist verheiratet und führt die eigene Firma Hu3raum AG. Zudem war er früher Teilhaber sowie COO in einem Schweizer Technologie-Start-up und agierte als Produktchampion wie auch leitender Geophysiker für ein international operierendes Energiedienstleistungsunternehmen.

Für das Amt bringt Eggenberger – als Naturwissenschafter (Master of Science ETH) mit berufsbegleitendem MBA – ein breit gestreutes, relevantes Hintergrundwissen mit. Dieses verfeinere er in der Privatwirtschaft zusammen mit seiner Führungserfahrung weiter, sagt er. Zudem habe sich die Offiziersausbildung des Parteilosen als hilfreich erwiesen wie etwa im methodischen Angehen von Problemstellungen oder im Entwickeln von ganzeinheitlichen Denkweisen.

In seiner Amtszeit möchte Eggenberger die Standortattraktivität von Schinznach für Privatpersonen und Firmen fördern.

Kurt Eggenberger (1976, neu). zvg

Der Oldtimer-Fan führt aus:

«Dies beinhaltet etwa das Ausnutzen sich verändernder Lebens- und Arbeitsgewohnheiten, aber auch das Fördern des Bildungsstandorts und der damit verbundenen Strukturen.»

Weitere Augenmerke sollen auf Synergien sowie der Stärkung von Lokalem gelegt werden, auch auf kultureller Ebene. Zentrale Bausteine seien Integration und Kommunikation.

Zukünftig schwebt dem zweifachen Familienvater eine moderne, selbstbewusste und engagierte Gemeinde mit Vision vor. Diese verstehe es, mit der Zeit zu gehen und aus den sich bietenden Möglichkeiten Kapital zu schlagen. «Als Gemeinde zieht man am gleichen Strick», so Eggenberger, «und man zeichnet sich durch einen umsichtigen Umgang mit Ressourcen aus.» Die Führung von Schinznach werde in fünf Jahren inklusiv, sichtbar und empathisch sein.

Eggenberger ist begeisterter Mountainbiker. Dabei sei er viel in den Juraausläufern unterwegs, kenne Schinznach somit auch in den entlegensten Ecken. Der Kandidat ergänzt: «Ich schätze die Fauna und Flora im Schenkenbergertal und kombiniere dies gerne mit meinem Steckenpferd Fotografie und Film.»

«Schinznach braucht durchlässige und zu Aufenthalt einladende Quartiere»

Erneut für den Gemeinderat kandidiert Ingrid Baldinger. Die Parteilose mit Jahrgang 1965 arbeitet neben ihrer Tätigkeit als Unternehmerin im Bereich Baumanagement als Stiftungsrätin der Stiftung Lebenshilfe in Reinach.

Auf die Frage, welche Voraussetzungen sie für das Amt mitbringt, weist Baldinger darauf hin, dass sie seit 2018 im Gemeinderat für das Ressort Bau verantwortlich ist. Als Kostenplanerin, Bauleiterin und diplomierte Umweltberaterin verfüge sie über das Wissen um die Prozesse und Zusammenhänge im Bau, der Raumplanung und der Umwelt.

Ihre Stärke ist gemäss der gebürtigen Rekingerin, lösungsorientierte, kosten- und ursachenbewusste Ergebnisse zu erzielen. «Dazu gehört langfristiges Denken.»

Als Kernthemen für die Zukunft der Gemeinde nennt die Unternehmerin die nachhaltige Siedlungsentwicklung und eine gemeindeeigene Liegenschaftsstrategie. In Schinznach werde intensiv projektiert und verdichtet gebaut.

Ingrid Baldinger (1965, bisher). zvg

Baldinger führt aus:

«Die Bewohnerzahl und der Verkehr werden weiter zunehmen, gleichzeitig wollen wir entspannt und sicher zu Fuss unterwegs sein. Der Aussenraum wird für alle immer wichtiger.»

Schinznach brauche daher Quartiere, die durchlässig sind und zum Aufenthalt und Austausch einladen.

In fünf Jahren prognostiziert Ingrid Baldinger die Gemeinde als attraktiven Wohn- und Arbeitsort. Mit den Nachbargemeinden werde man gut vernetzt sein. «Wir werden eine Finanzplanung sowie eine Liegenschafts- und Siedlungsentwicklung haben, die eine langfristige, nachhaltige Entwicklung ermöglicht und damit auch einen attraktiven Steuerfuss», führt sie weiter aus.

«Wir pflegen den offenen, respektvollen Dialog. Ich weiss», so Baldinger, «dass wir interessierte und aktive Einwohner haben: Da kommen viele gute Ideen zusammen. Sie sind unser Potenzial!»

Neben Beruf und Politik unternimmt Baldinger, die seit 2004 in Schinznach-Dorf wohnt, gerne Outdooraktivitäten: «Draussen in Bewegung zu sein, im Wald, in den Bergen oder im Wasser, ist Erholung pur, sei es beim Wandern, Velofahren oder Schwimmen.» Zudem bezeichnet die amtierende Gemeinderätin ihren Garten als grosse Freude und immerwährendes Experiment.

Seine Schwerpunkte liegen unter anderem bei Finanzen und Sozialwesen

Konstrukteur und Unternehmer Oliver Ecknauer kandidiert neu für den Gemeinderat. Über 25 Jahre war der gebürtige Herznacher (Jahrgang 1964) für die Creabeton Baustoff AG in Brugg tätig, aktuell baut er als Eigentümer die O'Gold-Nugget-Ranch für Menschen, die eine Auszeit benötigen, in Schinznach-Dorf auf.

In den kommenden Amtsjahren will der Parteilose diese Schwerpunkte setzen: Wassermanagement (Hochwasserschutz, Abwassersanierung), Finanzen (Steuerwesen) sowie Sozialwesen (Reform). Dafür bringt Ecknauer nicht nur seine technische Ausbildung bei BBC Birr, sondern auch langjähriges Fachwissen im Bauwesen – durch die Arbeit bei der Creabeton –, im Stahlbau sowie im KMU-Kader mit. Zudem bezeichnet sich der 57-Jährige als «volksnah» und kommt als privater Mediator zum Einsatz.

Oliver Ecknauer (1964, neu). zvg

Auf die Frage, wo die Gemeinde in fünf Jahren steht, antwortet Ecknauer mit seinem Slogan: «Gemeinsam Neues erreichen.» Gleich fünf Gemeinderatskandidaten hätten sich für einen neu zu besetzenden Sitz in der Schinznacher Exekutive angemeldet.

Der seit 1983 im Ortsteil Wallbach Ansässige erklärt:

«Das gibt Brisanz und die Fragen sind offen, warum besteht so viel Interesse, wo andere Gemeinden Freiwillige suchen müssen.»

Genaueres kann man bei Ecknauers Wahlvorstellung am 18. September erfahren. Dabei bietet der Kandidat nach Termin an, Garten- und Haushaltsarbeiten (jeweils 45 Minuten) für die Bevölkerung zu übernehmen.

In seiner Freizeit geht der zweifache, getrennt lebende Vater seinem Hobby als internationaler Turniertänzer nach. Bereits nahm er mehrmals an Schweizer Weltmeisterschaften teil. Zudem begeistert der Unternehmer sich für Kunst, Architektur und Möbelrestauration.