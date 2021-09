Gemeinderat Schinznach: die Kandidaten Mathys, Landis und Naef

Gemeinderatswahlen «Welche Themen wollen Sie in Schinznach anpacken?»: Was diese Kandidierenden in der nächsten Amtszeit angehen würden Neun Anwärterinnen und Anwärter stellen sich für die Schinznacher Exekutive zur Wahl. Im zweiten Teil der dreiteiligen Serie hat die AZ drei weitere Persönlichkeiten befragt. Maja Reznicek 01.09.2021, 05.00 Uhr

Programmierer und Analytiker Adrian Mathys ist einer von fünf Neuen, die einen Sitz im Gemeinderat anstreben. Als gute Voraussetzung für das Amt in der Periode 2022/25 nennt der 53-Jährige, dass er als ehemaliger Trainer Gemeinschaften fördern und das Miteinander stärken könne. «Mein Interesse an der Meinung der Bevölkerung ist gross, denn nur miteinander sind wir erfolgreich», erklärt Mathys.

Er habe Respekt und Loyalität gegenüber den Mitmenschen und verfüge über die Bereitschaft in allem, was er tue, sein Bestes zu geben. Zudem bereitet es ihm Freude, sich in neue Aufgaben einzuarbeiten.

Insbesondere mit fünf Themen will der SVPler sich in seiner Amtszeit beschäftigen: Einerseits soll die Kommunikation zwischen Gemeinderat und Bevölkerung gefördert sowie eine vertiefte Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden angestrebt werden.

Andererseits gelte es den Finanzhaushalt mit vernünftigem Kostenmanagement anzugehen, um den Steuerfuss stabil zu halten, und die attraktive Gemeinde mit moderatem Wachstum voranzutreiben.

Der geschiedene Vater von zwei Kindern fügt an:

«Die Schule nach Aufhebung der Schulpflege Ende 2021 wird eine grosse Aufgabe.»

In fünf Jahren sieht Mathys Schinznach als «nach wie vor attraktive Gemeinde für Jung und Alt mit zukunftsorientierten Infrastrukturen und Nachhaltigkeit». Die Tendenz der Gemeinden gehe zu Zusammenschlüssen, wie das Beispiel der neuen Gemeinde Böztal zeige. «Wichtig ist es, die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden zu fördern und Ressourcen zu bündeln. Wohin die Reise führt, entscheiden schliesslich die Bevölkerung und die umliegenden Gemeinden», erklärt der Filmliebhaber.

Seine Freizeit verbringt Adrian Mathys gerne mit Freunden bei gutem Essen und Wein oder beim Jassen. Ausserdem bewege er sich ab und zu in der Natur beim Wandern, mit dem Velo oder mit dem Motorrad.



Sie hofft auf den Erhalt des Schulstandorts der Oberstufe

Für eine weitere Amtsperiode kandidiert Elisa Landis (Jahrgang 1962). Neu will die Finanzfachfrau und ausgebildete kantonale Polizeibeamtin die Nachfolge von Peter Zimmermann antreten: Sie stellt sich – wie Anwärter Stephan Burkart – als Vizeammann zur Wahl.

Elisa Landis bringt Erfahrungen aus sechs Jahren im Gemeinderat Schinznach mit. Zudem verfüge sie über gute Kenntnisse in den Finanzen, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der externen Kinderbetreuung. Weiter nennt Landis Fähigkeiten wie vernetztes Denken, Verhandlungsgeschick, Geduld, Durchsetzungsvermögen, Empathie, Teamfähigkeit und, dass sie gut zuhören könne.

Für die mittelfristige Zukunft von Schinznach hofft die amtierende Gemeinderätin, dass «wir unseren Schulstandort der Oberstufe erhalten können». Eine Fusion im Schenkenbergertal sieht die Parteilose eher nicht:

«Ich wünsche mir aber eine Optimierung der Zusammenarbeit mit den Talgemeinden.»

Dafür und für die Synergienutzung mit den anderen Gemeinden würde sich Landis bei einer Wiederwahl einsetzen. Weitere Themen, die sie in der neuen Amtsperiode angehen möchte, sind eine «umsichtige» Finanzstrategie, um eine höhere Nettoverschuldung zu vermeiden, sowie der Erhalt des Schulstandorts.

Elisa Landis ist geschieden und widmet sich neben beruflichem sowie politischem Engagement gerne dem Garten und der Natur. Zudem wirkt sie ehrenamtlich als Redaktionsmitglied bei der Erstellung der «Nachlese» mit. Die Chronik dokumentiert seit 1991 jährlich das Geschehen im Dorf.

Chance, mit Villnachern zu fusionieren, hat Schinznach verpasst

Ebenfalls neu stellt sich der Landschaftsarchitekt Felix Naef zur Wahl. Qualifikationen für das Amt nennt der 61-Jährige insbesondere in Bezug auf seinen Beruf: «Als Geschäftsleiter von Naef Landschaftsarchitekten in Brugg und Co-Inhaber der Creato, Genossenschaft für kreative Umweltplanung, in Ennetbaden habe ich gelernt, in politischen Prozessen zu arbeiten.»

Zusätzlich komme hinzu, dass er viel mit Gemeinderäten sowie regionalen und kantonalen Gremien zusammenarbeite. Deshalb seien ihm die Arbeitsabläufe in der Aargauer Politwelt gut bekannt. «Ich bin offen für Neues, liebe es, Herausforderungen zu lösen», fügt der Parteilose an.

In fünf Jahren, so Felix Naefs Prognose zur Zukunft von Schinznach, wird auch die Bezirksschule nach der Schliessung der Post «kaum mehr in unserem Dorf sein». Dem Schulbus Schinznach-Oberflachs für die Unterstufe folge der Bus nach Brugg für die Oberstufe.

Der gelernte Gärtner führt weiter aus:

«Da wir die Chance verpasst haben, mit Villnachern zu fusionieren, wächst der Sog nach Brugg.»

Doch auch 2026 werde Schinznach noch eigenständig sein.

Aktuell befindet sich die Gemeinde laut dem verheirateten, zweifachen Vater in einem Wachstumsschub. Diesen in den kommenden Jahren gut zu lenken, sei entscheidend, um den ländlichen Charme der Dorfteile Wallbach, Schinznach-Dorf und Oberflachs zu erhalten.

Ebenfalls verantwortungsvoll zu führen, sei in erster Linie Notwendiges wie Infrastruktur, Schule, Soziales und Umwelt. Denn primär müsse eine Gemeinde gut funktionieren.

Als Hobbys nennt Naef Gärtnern und das Wandern in der Natur. Lesen sowie Kulturveranstaltungen seien sein Lebenselixier, Lebensbegleiter die Musik. In Schinznach engagiert sich der seit Jahren in Oberflachs Wohnhafte im Verein Natur + Landschaft, in der IG Ortsbild Schinznach und im Redaktionsteam der «Nachlese».