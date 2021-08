Gemeinderatswahl Schinznach: Zimmermann, Wiederkehr und Burkart

Gemeinderatswahlen 2021 «Wo steht Schinznach in fünf Jahren?»: Die ersten drei Anwärter für die Exekutive stellen sich vor Ende September buhlen neun Kandidierende (vier bisherige/fünf neue) um die fünf Sitze im Gemeinderat Schinznach. In einer dreiteiligen Serie hat die AZ die Persönlichkeiten befragt. Maja Reznicek 30.08.2021, 05.00 Uhr

Am 26. September gilt es für die neun Kandidierenden für den Gemeinderat Schinznach ernst. Claudia Meier

Für die Amtsperiode 2022/25 kandidiert der bisherige Vizeammann Peter Zimmermann sowohl als Gemeinderat wie auch neu als Gemeindeammann. Als möglicher Nachfolger von Urs Leuthard (abtretender Gemeindeammann) ist für den Winzer mit Meisterdiplom die Erhaltung des Schulstandorts der Oberstufe im Schenkenbergertal ein wichtiges Thema.

Peter Zimmermann (1962, bisher). zvg

Weiter sei die Finanzplanung – mit Einbezug der Werterhaltung der Infrastruktur – eine Herausforderung, die er anpacken werde. Zimmermann plant zudem, die Ortsentwicklung mit Einbezug der Förderung von erneuerbarer Energie weiter voranzutreiben. «Dabei sollen die bestehenden Vorschriften umgesetzt werden.»

Peter Zimmermann bringt dank 12 Jahren Erfahrung als Gemeinderat sowie durch die aktive Mitwirkung bei der Fusion von Schinznach-Dorf und Oberflachs «viel Wissen über die Gemeinde» für das Amt mit. Ausserdem verfügt der Hobby-Skifahrer und verheiratete Vater von zwei Kindern nach eigener Aussage über eine sehr gute Vernetzung im Dorf, Gewerbe, in diversen Vereinen sowie der Umgebung.

Zimmermann, selbst Mitglied in verschiedenen Dorfvereinen und der IG Oberflachs, ergänzt:

«Als selbstständiger Weinbauer bin ich mich gewohnt, Führungsverantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen.»

Auch 2026 noch sieht der 58-jährige SVPler Schinznach als unabhängig: «Mit einem gesunden Wachstum erreichen wir eine starke eigenständige Gemeinde.» Schinznach bleibe eine attraktive Wohngemeinde mit einem Angebot für alles, was für den Alltag benötigt werde. Durch das starke Gewerbe «sichern wir weiterhin viele gute Arbeitsplätze im eigenen Dorf». Dieses werde durch ein aktives Vereinsleben immer lebendig bleiben.

Gemeinsame Lösungen sind möglich – auch ohne Fusion

Ebenfalls zur Wiederwahl stellt sich Manuela Wiederkehr. Die bald 44-jährige Ergotherapeutin ist seit 2017 im Gemeinderat Schinznach. Dies sieht sie als gute Grundlage für das Amt:

«Ich habe bereits eine Amtsperiode erlebt und bin nun versiert, um auch die neuen Aufgaben, die ein Gemeinderat mit Ressort Schule zu erfüllen hat, wahrzunehmen.»

Manuela Wiederkehr (1977, bisher). zvg

Die Abschaffung der Schulpflege betreute Wiederkehr bisher mit. Sie kenne die Herausforderungen, die die Gemeinde und Schule erwarten, und habe die komplexen Zusammenhänge zwischen Kanton, Schule und Gemeinde verstanden. Zudem bezeichnet die Parteilose sich als jung und belastbar.

Anpacken will Manuela Wiederkehr folgende Themen: An erster Stelle nennt sie das Ermöglichen einer optimalen Integration der Primarschule in der Gemeinde sowie der Musikschule und Oberstufe im Schulverband. Ausserdem soll der Standort Schinznach als lebenswerter Wohnort erhalten und gefördert werden. Auch das Beibehalten und Steigern der Attraktivität von Schinznach für Familien ist ihr ein Anliegen.

Für die mittelfristige Zukunft der Gemeinde lautet die Prognose von Wiederkehr: «Das Schenkenbergertal und damit auch Schinznach wird als ernstzunehmender Teil der Region Brugg wahrgenommen. Dies wohl auch, weil gemeinsame Lösungen möglich sind, auch ohne Fusion.»

Zum Ausgleich zu Politik und Beruf ist Wiederkehr mit ihren Hunden in der Natur unterwegs und geht dort dem Weidwerk nach. Ebenso beteiligt sie sich aktiv am Dorfleben in der Trachtengruppe und der Feuerwehr. Die amtierende Gemeinderätin ist verheiratet und Pflegemutter einer 15-Jährigen.

Er plant Gefässe für den Austausch mit der Bevölkerung

Neu für den Gemeinderat kandidiert Stephan Burkart, Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. Seit 24 Jahren ist das FDP-Mitglied mit Jahrgang 1964 an der Hochschule tätig. Hier unterrichtet und leitet er die Bereiche Career Services sowie Praxistransfer.

Stephan Burkart (1964, neu). zvg

Als Voraussetzung für das Amt nennt der sportinteressierte, aktive Tennisspieler beim TC Bad Schinznach, dass ihm die Gemeinde am Herzen liege und er sich für Politik interessiere. Burkart führt aus: «Warum nicht die Interessen verbinden und sich für Schinznach engagieren?» Das Wirtschaftsstudium und Weiterbildungen in Mediation sowie Kommunikation seien gute Voraussetzungen dafür.

Zudem verfüge er als Vorstand von Work Life Aargau, dem Bildungsnetzwerk Aargau Ost und als Mitglied der Projektgruppe Wirtschaft von Brugg Regio über ein wertvolles Netzwerk.

Um herauszufinden, wie der Gemeinderat der Bevölkerung Unterstützung bieten kann, will der Anwärter für das Amt des Vizeammanns «hören, was die Menschen beschäftigt». Dafür sollen zukünftig Gefässe für den Austausch aufgebaut und etabliert werden:

«Wichtig ist, Bedürfnisse der Anspruchsgruppen wie den Familien, dem Gewerbe, der Unternehmen, der Weinbaubetriebe, der Vereine, der Schulen, der Mitarbeitenden in der Verwaltung, usw. zu kennen.»

Auch der Austausch mit den Nachbargemeinden liege ihm am Herzen.

Gemäss Stephan Burkart ist Schinznach in fünf Jahren «eine noch attraktivere Gemeinde für die Bevölkerung, für Unternehmen, für Erholungsuchende, für Kulturinteressierte, für unsere Weinbaubetriebe und weitere Gruppierungen». Die Gemeinde habe sich nachhaltig weiterentwickelt und sei für die Zukunft gewappnet. «Unsere Nachbargemeinden schätzen uns als verlässlichen und kompetenten Gesprächspartner und arbeiten gerne mit uns zusammen.»

In seiner Freizeit widmet sich Burkart gerne der Gartenarbeit und Kunst und Kultur, lädt Gäste ein oder unternimmt Reisen mit seiner Partnerin.