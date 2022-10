Komitee Villnachern: «Brugg ist an Baulandreserven interessiert»

Gemeindefusion Komitee in Villnachern: «Für uns ist klar, dass Brugg nur an unseren Baulandreserven interessiert ist» In Villnachern formiert sich ein «Komitee gegen eine einseitige Übernahme von Villnachern durch Brugg». Ein Flugblatt, das vor der Wintergmeind dem Stimmvolk verteilt wird, ist in Vorbereitung. Claudia Meier 27.10.2022, 05.00 Uhr

Villnachern zählt rund 1700 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Gemeinde hat eine frisch reparierte Badi (unten rechts). zvg/Gemeinde

Bald werden die ersten Weichen gestellt: Der Einwohnerrat der Stadt Brugg wird bekanntlich am 28. Oktober und die Gemeindeversammlung von Villnachern am 23. November über den Kredit für die vertiefte Abklärung eines Zusammenschlusses entscheiden.

Ob – bei einem Ja – wie bei der Fusion von Brugg und Schinznach-Bad wieder Rechtsanwalt und Mediator Markus Leimbacher für die externe Projektleitung zuständig sein wird, kann die Stadt nicht sagen. Die beiden Gemeinden würden danach gemeinsam darüber befinden, wer als externe Begleitung beigezogen werde, teilt Bruggs Stadtschreiber Matthias Guggisberg mit.

Während sich in der Stadt die SP- und Mitte-Fraktion für die Ausarbeitung eines Fusionsvertrags aussprechen, sind die SVP- und EVP-Fraktion kritisch. Kritik an der Absicht der beiden Kommunen wird jetzt auch in Villnachern lauter. Unternehmensberater Werner Widmer-Martin, knapp 78-jährig, ist zusammen mit Kollegen und Nachbarn daran, ein «Komitee gegen eine einseitige Übernahme von Villnachern durch Brugg» aufzubauen. Er geht davon aus, dass etwa ein Dutzend Personen mit ihrem Namen hinstehen und ein Flugblatt unterzeichnen werden, das wenige Tage vor der Wintergmeind verteilt werden soll.

Er will nicht, dass Brugg über alles entscheidet

Werner Widmer schreibt im Flugblattentwurf, dass es nicht um eine Fusion gehe, sondern um einen «Übernahmeversuch unserer schönen Gemeinde durch die Stadt Brugg». Und: «Über die Gründe lässt sich spekulieren. Für uns ist jedoch klar, dass Brugg lediglich an unseren Baulandreserven interessiert ist.» So wie früher bei der Übernahme von Lauffohr und Altenburg durch den Bezirkshauptort.

Die grossen Fragen lauten: «Wollen wir Villnacherinnen und Villnacherer wirklich unsere Unabhängigkeit aufgeben und zulassen, dass Brugg alle Entscheidungen über unsere Gemeindeziele trifft? Wollen wir wirklich, dass zukünftig Brugg über unser Bauland verfügt und ohne unsere Einflussnahme alles zubaut, was zuzubauen ist?»

Stadt- und Einwohnerrat können die Badi schliessen

Ein Etikettenschwindel sei die Prüfung einer Fusion, so Werner Widmer, weil keine Alternativen zur Diskussion ständen und die Grundzüge des Vorhabens bereits klar seien. Und: «Selbst wenn Brugg einer Weiterführung unserer Badi zustimmen sollte, kann diese Zustimmung nach der Übernahme durch den Stadt- und Einwohnerrat Brugg mit einfacher Mehrheit wieder aufgehoben und unsere Badi geschlossen werden.»

Nach dem 14. Mai 2022 stand in der Badi Villnachern das Schwimmbecken wieder offen. Maja Reznicek

Und weil die Zukunft der Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal unabhängig von einem Zusammenschluss zwischen Brugg und Villnachern geprüft werden müsse, erschwere und verhindere der vorgesehene Projektierungskredit eine solche ergebnisoffene Prüfung.

Noch sei der Steuerfuss in Brugg 23 Prozentpunkte tiefer als in Villnachern mit 120 Prozent. Doch anders als in Brugg stünden in Villnachern derzeit keine teuren Bauprojekte mehr an. Werner Widmer ruft die Bevölkerung von Villnachern dazu auf, sich gegen «diese Übernahme» zu wehren und den Projektierungskredit abzulehnen.