Mülliger wollen nicht mit Birr, Birrhard und Lupfig fusionieren

Gemeindefusion Kehrtwende: Bevölkerung in Mülligen will nicht mehr mit Eigenämter Gemeinden anbandeln Der Gemeinderat von Mülligen hat die Machbarkeitsstudie Zusammenschluss Birrfeld mit der Bevölkerung diskutiert und in einer Konsultativabstimmung eine zentrale Frage vom letzten Jahr nochmals gestellt. Dabei ist ein deutliches Resultat herausgekommen. Claudia Meier Jetzt kommentieren 28.08.2022, 12.00 Uhr

Die Luftaufnahme zeigt das Walddorf an der Reuss. Mülligen zählt Ende 2021 knapp 1100 Einwohnerinnen und Einwohner. zvg/Max Gessler

Soll die Gemeinde Mülligen mit den Gemeinden Birr, Birrhard und Lupfig fusionieren? Diese Frage stand am Freitagabend auf den gelben Zetteln, die zusammen mit je einem Kugelschreiber auf den Stühlen in der Mehrzweckhalle Mülligen für die interessierte Bevölkerung bereitlagen. In einer Konsultativabstimmung wollte der Gemeinderat Mülligen so zum Abschluss seiner Infoveranstaltung zur Machbarkeitsstudie Zusammenschluss Birrfeld bei der Bevölkerung den Puls spüren, im Hinblick auf seinen eigenen Behördenentscheid im Herbst.

Abstimmungszettel und Kugelschreiber liegen auf jedem Stuhl bereit. Claudia Meier

Es war die gleiche Frage, die vor gut einem Jahr bei einer Bevölkerungsumfrage durch die beauftragte AWB Comunova AG in Birr, Birrhard, Habsburg, Lupfig und Mülligen gestellt wurde. Habsburg zeigte kein Interesse.

In Mülligen sprachen sich damals 75% von den total 295 an der Umfrage Teilnehmenden für eine Gemeindefusion im Eigenamt aus. Am Freitag war es anders: Aus den 86 ausgefüllten Zetteln resultierten 79 Nein, sechs Ja (entspricht 7%) und eine Enthaltung. Wie bei der Erstpräsentation am 11. August auf dem Flugplatz Birrfeld erwähnt, gab es in Mülligen einen Meinungsumschwung. Der Gemeinde drohte ab 2022 die Einsetzung eines – teuren – Sachwalters, weil es an Kandidierenden für den Gemeinderat fehlte.

Die Gemeinde hat fast kein Bauland mehr

Inzwischen ist die Exekutive aber wieder vollzählig und «es laufe sehr gut, auch die Zusammenarbeit mit der Verwaltung», wie Gemeindeammann Stefan Hänni am Infoanlass betonte.

Stefan Hänni ist seit 2022 Gemeindeammann von Mülligen, zuvor war er Vizeammann. Alex Spichale

Dass es nirgends einfache Antworten auf komplexe Herausforderungen gebe, machte Hänni schon bei der Begrüssung klar:

«Wir haben einen hohen Wohlstand und dürfen uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen.»

Da Mülligen kaum noch über unbebaute Bauzonen verfügt, kann die Gemeinde mit derzeit 1100 Einwohnerinnen und Einwohnern – im Alleingang – nicht mehr gross wachsen. Verschiedene Anwesende fragten: «Müssen wir grösser werden und welche Vorteile bringt das?»

Denn Mülligen hat durchaus ein paar Trümpfe in der Hand. So ist der Steuerfuss mit 109% aktuell am tiefsten im Vergleich zu Birr (117%), Birrhard (115%) und Lupfig (110%). Gemeindeammann Hänni fügte an:

«Ich kann sicher sagen, dass sich der Steuerfuss in Mülligen bei einem Zusammenschluss verändern wird, nicht nach unten.»

Dann zeigte er den aktuellen Investitions- und Finanzplan für die nächsten zehn Jahre.

Mülligen könnte für das Kiesgeld einen Fonds einrichten

Dass Mülligen finanziell so gut abschneidet, ist vor allem auch der 2019 erfolgreich ausgehandelten Entschädigung für den Kiesabbau zu verdanken. Eine kleine, agile Arbeitsgruppe, bei der laut einem Mülliger auch Lupfigs Gemeindeammann Richard Plüss dabei sein wollte, erreichte damals, dass von der Holcim während 21 Jahre jeweils 670'000 Franken sogenanntes Kiesgeld in die Gemeindekasse fliesst.

Da der Betrag an den Zürcher Baukostenindex gekoppelt ist, gibt es laut Hänni dieses Jahr fast 50'000 Franken mehr. Die Gemeinde Mülligen könnte vor der Fusion einen Fonds für das Kiesgeld einrichten und die Zweckbestimmung festlegen.

Einwohnerrat anstatt Gemeindeversammlung

Aus Publikumsfragen zeigte sich, dass nicht klar ist, ob sich das Birrfeld als Agglomerationsort und Konkurrenz zur Stadt Brugg verstehen würde. Auch seien keine anderen Optionen – etwa eine Fusion mit Windisch oder Birmenstorf – betrachtet worden. Vorbehalte gab es unter anderem zur Schule, zum öffentlichen Verkehr und zur politischen Teilhabe (Einwohnerrat statt Gemeindeversammlung).

Den Grundsatzentscheid, ob der Zusammenschluss Birrfeld vertieft geprüft werden soll, fällen die vier Exekutiven im Herbst. Je nach dem wird dem Stimmvolk an der Sommergmeind 2023 ein entsprechender Kreditantrag unterbreitet. Bei einem Ja wäre die Mitarbeit der Bevölkerung in diversen Arbeitsgruppen willkommen. Nur wenn das Projekt alle Hürden schafft, würde die Fusion frühestens per 2027 erfolgen.

