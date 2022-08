Grossfusion: Birrfeld sucht Anschluss in Heitersberg

Gemeindefusion Beim Zusammenschluss Birrfeld wird ein besserer Anschluss nach Heitersberg angestrebt Schon als Scherz und Lupfig heirateten, wurde – erfolglos – ein Ausbau des Busangebots in Aussicht gestellt. Wie nun bei einer Fusion von Birr, Birrhard, Lupfig und Mülligen der öffentliche Verkehr im Eigenamt optimiert werden und wo das Geld dafür herkommen könnte. Claudia Meier Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Vom Bahnhof Mellingen Heitersberg dauert die Fahrt mit der S-Bahn bis zum Hauptbahnhof Zürich 26 Minuten. Sandra Ardizzone

Während sich fünf Grossräte aus Brugg im Juni mit einer Interpellation beim Regierungsrat für eine direkte Bahnverbindung vom Unteren Aaretal in den Westaargau einsetzten, überlegen sich Lokalpolitiker seit Jahren, wie die Busangebote im Eigenamt verbessert werden könnten. Die sternförmig Richtung Bahnhof Brugg angelegten Verbindungen haben zur Folge, dass die Busfahrt vom Ortsteil Scherz nach Lupfig nur mit Umsteigen in Windisch möglich ist und 32 Minuten dauert.

Bevor sich Scherz und Lupfig am 1. Januar 2018 zusammenschlossen, nannte die zuständige Arbeitsgruppe die Fusion als Chance, um künftig eine Verbindung Lupfig–Scherz mit dem öffentlichen Verkehr zu realisieren. Schnell zeigten Abklärungen beim Kanton und bei Postauto Schweiz, dass die nötige Passagierfrequenz für eine neue Busverbindung im Stundentakt nicht gegeben war und ein Zwei-Stunden-Takt keinen Sinn machte. Deshalb und aus Kostengründen wurde der Ausbau des Busangebots abgelehnt.

Am Bahnhof Lupfig gibt es viel Güterverkehr. Gelenkbus Postauto. Claudia Meier

Ein Rundkurs würde neue Verbindungen ermöglichen

Schon damals forderten die Gemeindeammänner Hans Vogel aus Scherz und Richard Plüss aus Lupfig ein neues Buskonzept: Nur der Bahnhof Brugg als Drehscheibe sei nicht ideal.

Vier Jahre später tönt es noch ähnlich, wie sich an den verschiedenen Veranstaltungen zu einem möglichen Zusammenschluss Birrfeld in den vergangenen Monaten zeigte. Nach der Bevölkerungsumfrage in Birr, Birrhard, Lupfig und Mülligen bestätigte Martin Hitz von der AWB Comunova AG: «ÖV-Verbindungen im Birrfeld fehlen und werden als Vor­aussetzung für eine Fusion genannt.»

Im Fall einer Fusion zahlt der Aargau Beiträge Seit 2012 erhalten alle fusionswilligen Einwohnergemeinden vom Kanton Aargau je eine Zusammenschlusspauschale von 400'000 Franken. Zudem gibt es die Zusammenschlussbeitragszahlung. Diese geht an diejenigen Gemeinden, deren relative Steuerkraft (Normsteuer pro Kopf) unter dem Kantonsmittel liegt. Beim Zusammenschluss Birrfeld winken insgesamt etwa 10,2 Mio. Franken vom Kanton. Neben der Gesamtpauschale von 1,6 Mio. Franken erhielte die Gemeinde Birr einen Beitrag von rund 7 Mio., Mülligen 1,8 Mio. und Birrhard 300'000 Franken. Für die Gemeinde Lupfig fiele keine Beitragszahlung an. (cm)

Als am 11. August die Machbarkeitsstudie «Auswirkungen Fusion» auf dem Flugplatz Birrfeld mit der Bevölkerung und Interessierten aus der Umgebung diskutiert wurde, monierte ein Mann aus Birrhard, dass nur die Reisezeiten nach Brugg und Zürich aufgeführt seien, was definitiv ein Manko sei. Gefühlsgeladen fügte er an:

«Da steht nicht, dass ich 42 Minuten brauche, um mit dem Bus von Birrhard nach Lupfig zu reisen.»

Der bisherige Vizeammann Daniel Knappe kandidiert in Birrhard als Gemeindeammann. zvg

Lupfigs Gemeindeammann Richard Plüss betonte, dass man immer wieder versuche, dieses sternförmige System zu ändern. Bisher ohne Erfolg. Neue Busverbindungen müsse man beantragen und notfalls als Gemeinde während dreier Jahren selber finanzieren.

Aus Sicht von Gemeindeammann Daniel Knappe aus Birrhard wäre eine direkte Verbindung zum Bahnhof Mellingen Heitersberg mit Anschluss Richtung Zürich ideal. Heute muss man für diese Strecke am Lindenplatz in Mellingen umsteigen.

Verbindung via Heitersberg als Attraktivitätssteigerung

Auch in der 7. Version der Machbarkeitsstudie vom 12. August, die auf der Website der am Projekt beteiligten Gemeinden aufgeschaltet ist, heisst es:

«Der Übersichtsplan des öffentlichen Verkehrs zeigt, dass alle vier Gemeinden an das ÖV-Netz in Richtung Brugg angebunden sind, eine Ost-West-Verbindung innerhalb der vier Gemeinden fehlt. Ebenso sind die Gemeinden Birrhard und Mülligen nicht an das Bahnnetz angebunden.»

Eine Verbindung an die schnelle Verbindung nach Zürich (Haltestelle Mellingen Heitersberg) bestehe ebenfalls nicht.

Die Bevölkerung von Mülligen wäre auch an besseren Verbindungen Richtung Brugg interessiert, wie sich am Freitagabend, 26. August, zeigte. In Birr und Birrhard hingegen, wo in nächster Zeit viel neuer Wohnraum entstehen wird, ist der Wunsch da, mit optimalen ÖV-Verbindungen gute Steuerzahler aus dem Raum Zürich ins Eigenamt zu locken. Martin Hitz erwähnte die Möglichkeit, einen Teil des Fusionsbeitrags in neue ÖV-Linien zu investieren.

