Lupfig: Obergericht verurteilt 75-Jährigen wegen Geldwäscherei

Geldwäscherei Doch keine Entschädigung: Jetzt muss ein Deutscher wegen 64'000 Euro im Auto ins Gefängnis Das Obergericht hat nach einem Freispruch am Bezirksgericht Brugg die Berufung der Staatsanwaltschaft gutgeheissen und einen in Spanien lebenden Rentner zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Das Strafmass fällt höher aus, als zuerst gefordert wurde. Claudia Meier 04.11.2022, 05.00 Uhr

Richard führte allein in einem Koffer 50’000 Euro in kleinen Noten mit. Symbolbild: Fotolia

Der mittlerweile 75-jährige gebürtige Deutsche reiste im Mai 2021 von seiner Wahlheimat in Spanien extra für einen Prozess wegen Geldwäscherei nach Brugg. Vor dem Bezirksgericht Brugg musste Richard (Name geändert) damals schildern, warum er im Oktober 2019 in seinem Mercedes 64'000 Euro mitführte. Er hatte das Geld in Amsterdam besorgt und geriet in Lupfig in eine Polizeikontrolle. Zuerst gab er an, nur 11'000 Euro Bargeld dabeizuhaben.

Vor dem Brugger Gericht gab Richard an, dass er beabsichtigt habe, mit den 50’000 Euro (in 10er-, 20er- und 50er-Stückelungen) im Metallkoffer im Auftrag der unbekannten Geldgeber einen Firmenmantel einer Schweizer Aktiengesellschaft zu erwerben und eine erste Tranche des Stammkapitals der Firma zu liberieren. Bei den 14'000 Euro in der Ledermappe auf dem Beifahrersitz habe es sich um seine Provision gehandelt.

Die Staatsanwaltschaft forderte zehn Monate Gefängnis

Die Staatsanwaltschaft beantragte für den wegen Drogenhandel Vorbestraften eine unbedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten und eine Busse von 100 Franken. Der amtliche Verteidiger forderte für Richard einen Freispruch vom Vorwurf der Geldwäscherei, weil das beschlagnahmte Geld aus legaler Herkunft stamme.

Im Saal des Bezirksgerichts Brugg gab Richard im Mai 2021 Auskunft. Sandra Ardizzone

Das Bezirksgericht Brugg sprach Richard vom Vorwurf der Geldwäscherei – mangels Nachweis eines Verbrechens im Vorfeld der Geldübergabe – frei und nur schuldig für die Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes, weil er noch zirka 10 Milliliter Cannabis-Öl mitführte. Dem Beschuldigten wurde eine Entschädigung von über 3000 Franken für die Anreise aus Spanien zugesprochen. Gegen das Urteil legte die Staatsanwaltschaft Berufung ein.

Das Staatssekretariat für Migration erliess nach einem Schriftwechsel im vergangenen August eine Suspensionsverfügung und hob das Einreiseverbot von Richard in die Schweiz für die Verhandlung im September am Obergericht des Kantons Aargau auf. Die zweite Gerichtsinstanz sprach nun Richard am 13. Oktober der Geldwäscherei und der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig. Der 75-Jährige wird zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten sowie zu einer Busse von 100 Franken verurteilt.

Die beschlagnahmten Vermögenswerte von 64'000 Euro werden eingezogen. Die Verfahrenskosten von mehreren tausend Franken werden dem Beschuldigten auferlegt.

Geldscheine waren mit Betäubungsmittel kontaminiert

Die Berufung der Staatsanwaltschaft richtete sich gegen den Freispruch des Vorwurfs der Geldwäscherei, die nicht erfolgte Einziehung der Vermögenswerte und eines Mobiltelefons. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft lagen zahlreiche Indizien vor, die auf eine Herkunft des Geldes aus verbrecherischem Betäubungsmittelhandel hinweisen würden. Im Urteil heisst es dazu:

«Eine plausible Erklärung für eine legale Herkunft des Geldes oder dessen Kontamination mit Drogen besteht nicht.»

Um den Tatbeweis der Geldwäscherei zu erfüllen, müssen weder der Täter noch die genauen Umstände der Vortat bekannt sein. Es genüge die Gewissheit, dass die Vermögenswerte aus einem Verbrechen stammten. Umstritten ist, ob die von Richard mitgeführten 64'000 Euro ganz oder teilweise aus deliktischer beziehungsweise verbrecherischer Herkunft stammten.

Das beschlagnahmte Bargeld war in insgesamt 18 Bündel unterteilt und mit Betäubungsmittel kontaminiert. Laut einem Bericht der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) war das Bargeld mit Methamphetamin und THC verunreinigt. Bei den beprobten Noten wurden mit dem Ionen-Mobilitätsspektrometer Spuren von Betäubungsmitteln nachgewiesen. Die EZV hat eine «ungewöhnlich hohe Kontamination» mit den erwähnten Substanzen festgestellt.

Sachdienliche Belege wurden nicht eingereicht

Für das Strafgericht sind keine valablen Nachweise für eine legale Herkunft des Geldes aus einem niederländischen Restaurant-/Barbetrieb ersichtlich, so wie es Richard schilderte und es der angebliche Eigentümer beteuerte. Sachdienliche Belege seien – trotz Rückfrage – nicht eingereicht worden. Der Transport des hohen Geldbetrags ohne Quittung in bar von den Niederlanden in die Schweiz erscheint dem Obergericht «lebensfremd», zumal in der Europäischen Union bei der Ein- und Ausfuhr von Bargeld ab einem Betrag von 10'000 Euro eine Meldepflicht besteht.

Um die Geldgeber machte Richard in den Befragungen wiederholt ein Geheimnis mit widersprüchlichen Aussagen. Schon bei seiner Vorstrafe mit Urteil im 2017 wurde festgestellt, dass Richard Kontakte zum Drogenmilieu in der Niederlande hatte und Gelder aus Verbrechen in Unternehmen investierte.

Für das Obergericht ist klar, dass im Fall Richard ein bandenmässig organisierter Betäubungsmittelhandel mit anschliessender Geldwäschereihandlung vorliegt. Die egoistischen Beweggründe des Beschuldigten, der keine Reue zeigt, sowie die hohe Provision von 14'000 Euro seien verschuldungserhöhend. Zudem wirkt sich die Vorstrafe auf die Erhöhung der Freiheitsstrafe von 15 Monaten unbedingt aus. Ein offenbar für den Drogenhandel manipuliertes Mobiltelefon sowie das Haschischöl werden eingezogen. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Urteil Obergericht SST.2022.119 vom 13. Oktober 2022

