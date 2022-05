Stadt Brugg verbietet Liederwettbewerb an Pfingsten in Windisch

Geissenschachen Warum die Stadt Brugg an Pfingsten den Liedermachern ein Festival auf Windischer Boden verbietet Wäre es nach den Organisierenden gegangen, hätte der Mundart-Liederwettbewerb Troubadix am Sonntagnachmittag, 5. Juni, im Geissenschachen vor etwa 300 Zuhörerinnen und Zuhörern stattfinden sollen. Doch der Anlass ist gar nicht bewilligungsfähig. Claudia Meier Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Unter diesem Dach des Kavallerievereins im Geissenschachen wollten die Troubadix-Organisatoren am Pfingstsonntag bei schlechtem Wetter das Liedermacherinnen-Festival durchführen. Das Bild zeigt das 20-Jahr-Jubiläum des Trionettli vom 26. September 2021. zvg

Es scheint eine verkehrte Welt zu sein: Während den Liedermacherinnen und Liedermachern am Pfingstsonntag verboten ist, auf dem Geissenschachen in Windisch im beschaulichen Rahmen den Troubadix-Wettbewerb durchzuführen, wird im Birrfeld der dritte Tag des Argovia Fäschts vor viel Publikum stattfinden mit Headlinern wie Adrian Stern und – um Mitternacht – Stress.

Das Troubadix wurde 1999 von Gabriel Kramer und Ivo Roesch initiiert. Dabei tragen Liedermacherinnen und Liedermacher selbst geschriebene Werke vor und das Publikum entscheidet, wer gewinnt. In der Vergangenheit fand dieses Festival an verschiedenen Orten – 2008 und 2009 im Amphitheater Windisch – und seit 2010 jeweils am Pfingstsonntag statt. Austragungsorte waren seither etwa der Badplatz und der Laufenplatz in Laufenburg, die Ruine Stein in Baden und die Kraftwerkinsel in Aarau.

Geissenschachen liegt in Bahnhofsnähe und im Grünen

Zum diesjährigen Vorhaben und mit Blick in die nähere Zukunft sagt Gabriel Kramer: «Wir wären gern im Geissenschachen unter dem Dach des Kavallerievereins gewesen, da dies ein idealer Ort für unser Festival ist.» Dort hat das Trionettli, bei dem Kramer ebenfalls mitwirkt, im vergangenen September sein 20-Jahr-Jubiläum gefeiert.

Am letztjährigen Troubadix in Kaisten gewann Gabriel Kramer, im Duett mit Sonja Wunderlin, mit dem Lied «Licht». Peter Schütz

Die Nähe zum Brugger Bahnhof, die Ruhe im Grünen sowie die einfache und ideale Infrastruktur sind die grossen Vorteile im Geissenschachen. Bei schönem Wetter hätte es sich das Publikum nicht unter dem Dach des Kavallerievereins, sondern gerne auf der benachbarten Wiese gemütlich gemacht.

Genau genommen liegt die Insel Geissenschachen auf Windischer Boden. Doch die Gemeinde hat die Bewilligungshoheit für die Insel schon vor vielen Jahren an die Stadt Brugg übertragen. Bruggs Vizeammann Leo Geissmann (Die Mitte) erklärt:

«Da das Liedermacherinnen-Festival beim Fussballplatz geplant war, kommt das Reglement der Stadt Brugg betreffend Sportanlage Geissenschachen zur Anwendung.»

Dieses ist nicht auf der Website der Stadt Brugg aufgeschaltet, sondern muss bei der Stadtkanzlei verlangt werden.

Entsprechendes Reglement wurde 2005 totalrevidiert

In den Benützungsbestimmungen, die einen integrierenden Bestandteil des Reglements über die Benutzung öffentlicher Gebäude und Anlagen bilden, ist unter Punkt 4 festgehalten, dass die Anlagen an Karfreitag, am Oster- und Pfingstsonntag, am Eidg. Bettag, in der Zeit von Weihnachten bis Neujahr sowie am Rutenzug nicht benützt werden dürfen.

Leo Geissmann ist Vizeammann von Brugg. zvg

Dieses Reglement sei letztmals im Jahr 2005 einer Totalrevision unterzogen worden, im Zusammenhang mit der Neuregelung des Gebührenreglements, das im Juni 2006 vom Einwohnerrat beschlossen worden ist, hält Vizeammann Leo Geissmann fest. Diese Benützungseinschränkung sei bislang vorbehaltlos respektiert worden, insbesondere auch von den Organisationen, die den Geissenschachen regelmässig benutzen. Der Vizeammann ergänzt:

«Ausser dem Gesuch des Mundart-Liedermacherinnen-Festivals hat es nie eine Anfrage für die Benützung eines Gebäudes oder einer Anlage der Stadt an einem dieser Tage gegeben.»

Sollte ein generelles Interesse und Bedürfnis an einer Lockerung der Benützungseinschränkungen bestehen, sei eine Überarbeitung des Reglements denkbar.

Stadt hat alternativ den Pfingstmontag angeboten

Nach dem negativen Entscheid aus Brugg fanden die Troubadix-Organisatoren in Vogelsang, Gebenstorf, auf dem ehemaligen BAG-Turgi-Gelände einen passenden Ort. Dort findet das kleine Festival am Pfingstsonntag zwischen 13 und 18 Uhr statt.

Auf die Frage, ob die Stadt nicht an volksnahen Veranstaltungen an einem Nachmittag auf dem Geissenschachen interessiert sei, antwortet Leo Geissmann:

«Selbstverständlich begrüsst und, soweit möglich, unterstützt der Stadtrat ein vielfältiges Angebot von Veranstaltungen in unserer Stadt.»

Den Organisatoren des Mundart-Liedermacherinnen-Festivals sei angeboten worden, auf den Pfingstmontag auszuweichen, was ihnen aber aufgrund anderer terminlicher Verpflichtungen leider nicht möglich gewesen sei.

Für Gabriel Kramer ist dieses Verbot an Feiertagen nicht nachvollziehbar. Er sagt: «Das grösste Geistesflämmchen an Pfingsten findet wohl am Troubadix statt.» Deshalb seien auch alle Pfarrpersonen, katholische Priester und deren Kinder herzlich zum Festival eingeladen.

Zurück nach Brugg: Am 16./17. Juli gastiert auf dem Storchenplatz das Liederfestival «Troubadix auf Touren», organisiert von den gleichen Veranstaltern wie das Troubadix. Dieser Anlass wurde laut Vizeammann Geissmann von der Regionalpolizei ohne Einschränkungen bewilligt. Auch ein finanzieller Beitrag der Stadt Brugg sei den Veranstaltern zugesprochen worden.

