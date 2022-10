Brugg: Baustelle an Bahnhofstrasse 8 weckt Kindheitserinnerung

Gastbeitrag zu Brugg «Der rote Zementsilo konkurrenziert mit dem katholischen Glockenturm»: Diese Baugrube weckt Kindheitserinnerungen An der Bahnhofstrasse 8 in Brugg entsteht ein neues Wohn- und Geschäftshaus. Dafür musste die alte Liegenschaft weichen, in der Peider Ruepp aufgewachsen ist. Was das bei ihm auslöst. Peider Jörg Ruepp* 26.10.2022, 05.00 Uhr

Brugger Gastrobetreiber bauen an der Bahnhofstrasse 8 in der Nähe der katholischen Kirche ein neues Wohn- und Geschäftshaus. Claudia Meier

Bin ich da kürzlich in Bad Schinznach zur Kur und komme in Brugg an die mir sehr bekannte Bahnhofstrasse und stelle fest, die Acht gibt es nicht mehr. Laute Baumaschinen kratzen im Untergrund und entfernen die letzten von uns in den 1950er-Jahren vergrabenen Vögel und Mäuse.

Der rote Zementsilo konkurrenziert mit dem katholischen Glockenturm. Das nun gut sichtbare prächtige Pfarrhaus zeigt die Bedeutung der einstigen Seelsorger zur Zeit von Pfarrer Reinle und Vikar Hänggi, dem späteren Bischof von Basel.

Das Haus an der Bahnhofstrasse 8 wurde im August 2022 abgerissen. Claudia Meier

Die unzähligen Patienten der Dres. Ruepp und Flückiger haben keinen Zugang mehr zu Konsultation und zum Warten im Wartezimmer. Kein Rekrut bringt mehr im Fläschchen von einstigen Hustentropfen sein noch warmes Wasser gerade dann, wenn die Familie Ruepp zum Mittagessen zusammengekommen ist.

Unser Gelände erweitern wir fünf Kinder grosszügig um den Garten von Regierungsrat Zaugg und das Dr. med. dent. Nachbarhaus. Der brevierende Hänggi wirft uns – wenn immer nötig – den in den Pfarrgarten gefallenen Fussball wieder aufs Spielfeld zurück. Die sehr nahen Kirchenglocken mahnen uns regelmässig:

Es ist Zeit, in die Schule zu gehen; es ist Zeit, den Gottesdienst zu besuchen.

Nach glücklichen Jugendjahren folgt der brutale Bruch: 1949 stirbt die fünffache Mutter Romilda aus dem Engadin weg an Leukämie. Peider hat eben die Bezirksschule begonnen, erlebt noch die Kadetten und verschwindet im Herbst für acht Jahre an die Stiftsschule Engelberg. Er ist so stolz, mit zwölf Jahren noch den Karabiner Heim bekommen zu haben. Doch die aus vielen Kantonen kommenden Klassenkameraden in Engelberg lachen ihn aus und platzieren ihn nahe der Hitlerjugend (1949).

1953 verlässt die Familie ihr geliebtes Brugg. Vater hat wieder geheiratet: eine wienerische Arztkriegswitwe mit Tochter. Diese und das Aargauer Städtchen finden sich in Sprache und Mentalität nicht. So zieht die Familie in eine grössere Stadt und die Anonymität von Luzern. Dort trifft sie wieder auf Pfarrer Reinle in den Franziskanern. Die Ruepps haben nun der Familie Dr. med. Flückiger Platz gemacht.

Vieles und die Mutter auf dem Friedhof haben wir zurückgelassen. Wir können Brugg nicht vergessen.

*Peider Jörg Ruepp lebte von 1938 bis 1953 im Haus an der Bahnhof 8 in Brugg. Der Sekundarlehrer wurde später Berufsoffizier und hatte die Funktion des Chefs Operativer Nachrichtendienst inne. Die letzten Berufsjahre verbrachte er im Lehrkörper der Militärakademie an der ETH. Während 50 Jahren spielte er Orgel in Gottesdiensten und leitete mehrere Chöre. Er wohnt im Kanton Luzern.