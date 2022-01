So gelingt der Einstieg in die neue Gartensaison

Gartensaison Auch auf dem Fenstersims wachsen Beeren und Gemüse: Vier Tipps von Garten-Profis für Hobbygärtner und Einsteigerinnen Heinz Tanner von der Gärtnerei Aareblumen in Veltheim und Christian Zulauf vom Gartencenter Zulauf in Schinznach-Dorf erklären, was im Januar im grünen Reich zu erledigen ist und wie erfolgreicher gegärtnert werden kann. Carla Honold Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

In der Wohnung können Hobbygärtnerinnen und -gärtner Samen aussäen. zvg/Zulauf AG

Heinz Tanner, Betriebsinhaber der Gärtnerei Aareblumen AG in Veltheim, weiss: «Während der Pandemie haben viele, besonders junge Leute das Gärtnern wiederentdeckt.» Da man sich vermehrt hätte zu Hause aufhalten müssen, sei das Bedürfnis nach Grünpflanzen für drinnen aufgekommen. Denn Zimmerpflanzen würden das Raumklima verbessern. «Aber auch die Lust auf eigenes und regionales Gemüse aus dem Garten ist wiedererwacht», freut sich Tanner.

Heinz Tanner ist der Betriebsinhaber der Gärtnerei Aareblumen. zvg

Die Zuwendung zum Thema Garten und Pflanzen bemerkt auch Christian Zulauf. Er ist Gärtnermeister und Co-Geschäftsführer des Gartencenters Zulauf in Schinznach-Dorf. «Das hatte ganz klar damit zu tun, dass man aufgrund des Lockdowns weniger unter die Leute ging.» Dass der Trend bis heute anhält, führt Zulauf darauf zurück, dass viele wegen des Coronavirus weiterhin verunsichert sind. Für ihn steht auch fest:

«Gärtnern ist natürlich eine schöne und positive Freizeitbeschäftigung.»

Man sei draussen an der frischen Luft und mit der Natur verbunden. «Im besten Fall kann man dem eigenen Gemüse oder den Früchten im Garten beim Gedeihen zusehen.»

Die Planung der Gemüsebeete sollte frühzeitig beginnen. zvg/Zulauf AG

Christian Zulauf erklärt: «Der Januar ist in erster Linie der Monat, in dem Pflanzen geschnitten werden.» Auch eigne sich der Monat bestens für die Gartenplanung. «Je nachdem, wie gross das grüne Reich ist, werden jetzt die Beete des Gemüsegartens oder neue Staudenbeete geplant.» Doch nicht nur wer eine eigene Grünfläche hat, soll sich auf das Gartenjahr vorbereiten. «Bei einer Terrasse oder einem Balkon kann man sich überlegen, mit welchen Pflanzen man die Gefässe bestückt», meint Zulauf.

Auch Heinz Tanner rät Hobbygärtnerinnen und -gärtnern, im Januar die Obstbäume und Beerensträucher zu schneiden. Er erklärt weiter:

«In diesem Monat sind besonders die Zimmerpflanzen beliebt.»

Es sind laut Tanner zudem erste Zwiebelpflanzen wie «Schneeglöggli» oder Hyazinthen und farbenfrohe Primeli im Pflanzenverkauf, der in der Gärtnerei Aareblumen von Marianne Gloor geleitet wird, erhältlich. «Mit den Zwiebelpflanzen und mit Lenzrosen kann man im Moment den Balkon verschönern.» Für Weiteres müsse man sich noch gedulden.

Primeln sind in verschiedensten Farben erhältlich. Archiv AZ

Auch wenn es aktuell draussen noch kalt ist, kann laut Christian Zulauf in der Wohnung gegärtnert werden. «In der Wohnung gedeihen nur Zimmerpflanzen und vielleicht Katzengras. Aber man kann bestens Gemüsepflanzen aussäen und anziehen.» Die Samen würden nämlich zum Keimen zuerst vor allem Wärme von zirka 20 Grad und Feuchtigkeit benötigen.

Pflanzen gedeihen in Gefässen auch auf dem Balkon oder der Terrasse. zvg/Zulauf AG

«Ab Mitte Februar können erste Gemüsesorten mit langer Keimdauer wie Peperoni, Auberginen oder Chili ausgesät werden», so Zulauf. Dazu verwende man am besten spezielle Aussaaterde. Ab Anfang und bis Mitte März folgt laut dem Gärtnermeister die Aussaat der meisten Gemüsesamen. Tontöpfe, Eierkartons oder auch kleine Treibhäuschen würden sich als Gefässe dafür eignen. Zulauf erklärt:

«Sobald die Pflänzchen zwei richtige Blattpaare gebildet haben, werden sie vereinzelt.»

Er fährt fort: «Wenn die Temperaturen draussen genügend warm sind, gewöhnt man die Gemüsepflanzen langsam an die Frischluft sowie die Sonne und bald geht es mit dem Umtopfen in grössere Gefässe weiter.» So wüchsen bald Tomaten, Beeren oder andere Gemüse auf dem Balkon oder dem Fenstersims. Das gleiche Verfahren rät Zulauf für Kräuter und Blumen. «Und falls es nicht mit der eigenen Anzucht gelingt, stehen in unserem Gartencenter die fertigen Gemüsesetzlinge und Kräuter ab Ende April zum Verkauf bereit.»

Heinz Tanner rät Neueinsteigerinnen und -einsteigern, die im letzten Jahr wenig Erfolg hatten, ein gutes Gartenbuch im Fachhandel zu besorgen. Im Internet gäbe es ebenfalls einige lehrreiche Quellen. «Auf Blogs und Foren kursieren aber viele Mythen und Unwahrheiten», warnt der Betriebsinhaber. Wenn ein Problem auftritt, sollen Hobbygärtnerinnen und -gärtner ein Foto der Pflanze inklusive des Standorts machen und sich mit einem kranken Zweig in einer Gärtnerei Rat holen.

Christian Zulauf ist Co-Geschäftsführer des Gartencenters Zulauf in Schinznach-Dorf. zvg/Zulauf AG

Gärtnern ist ein dynamisches Hobby, meint Christian Zulauf, und verlangt etwas Gefühl für die Natur und die Pflanzen sowie Know-how. Jenen, die im letzten Jahr noch nicht erfolgreich waren, legt Zulauf ans Herz:

«Bekanntlich ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.»

Trotz der vielen guten Informationen, die man online oder in Büchern finden könne, müsse man sich an die Jahreszeiten und beispielsweise das Abwarten der Frostnächte halten.

«Man sollte sich bewusst sein, dass sich die Natur nicht an ein Schema hält», betont Zulauf. Es gäbe äusserst feuchte oder sehr trockene Jahre oder solche, in denen gewisse Schädlinge überhandnehmen. «Natürlich gibt es herrliche Gartenjahre mit schönem Wetter, genügend Regen und grossen Ernten», sagt der Gärtnermeister. «Am besten nimmt man es einfach, wie es kommt, und so lernt man mit jedem Gartenjahr etwas dazu.»

Neben dem Studium von Fachliteratur und der anderweitigen Informationsbeschaffung sollten Garten-Neulinge gemäss Heinz Tanner mit nicht zu vielen und eher einfachen Kulturen starten. Tanner empfiehlt beispielsweise eigenen Salat, Radieschen oder Snackgemüse zu pflanzen.

In der Gärtnerei Aareblumen Veltheim finden regelmässig Ausstellungen statt. Carolin Frei (19. Februar 2019)

«Eine gute Planung ist die beste Vorbereitung für den Einstieg», weiss Christian Zulauf. Dazu müssen angehende Gärtnerinnen und Gärtner diverse Fragen beantworten. Er nennt die Frage nach dem Platz, der zu Verfügung steht, die Art des Gartens – vom Gemüse über den wilden Naturgarten bis hin zu einem mit vielen Blütenstauden oder einem Naschgarten auf dem Balkon gäbe es viele Möglichkeiten – und die Überlegung, ob man für die Schmetterlinge und Vögel pflanzt oder eher Freude an exotischen Pflanzen hat.

Zulauf fügt hinzu: «Wenn man diese Fragen beantwortet hat, kann man sich das nötige Know-how besorgen, zum Beispiel an einem kostenlosen Fachkurs bei uns im Gartencenter.»

