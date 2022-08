FC Veltheim feiert 100-Jahr-Jubiläum mit Grossanlass

Fussball In seiner 100-jährigen Geschichte spielte der FC Veltheim schon im Schweizer Cup – geriet aber auch in grosse Schwierigkeiten Am Freitag startet das zweitägige Jubiläumsfest des Vereins bei der Schulanlage. Die Besuchenden erwarten neben zwei Abendveranstaltungen unter anderem eine Film- und Fotoausstellung. Maja Reznicek 11.08.2022, 16.45 Uhr

Mit elf Männern startete die Ära des FC Veltheim, heute hat der Verein über 300 Mitglieder. Das Bild stammt von 1947. zvg

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Seit knapp einer Woche steht bei der Schulanlage das Bar- und das Hauptzelt mit 730 Plätzen für das Jubiläumsfest des Fussballclubs Veltheim. Täglich sind laut Stefan Bürkler zwischen 12 und 20 Vereinsmitglieder mit dem Aufbau der Infrastruktur beschäftigt.

Mit der Planung und Ausarbeitung des Festkonzepts hätte das Organisationskomitee, so verrät dessen Präsident, aber bereits vor drei Jahren begonnen. In den letzten Tagen vor dem Anlass am 12. und 13. August läuft alles wie am Schnürchen. Bürkler erklärt Mitte dieser Woche:

«Wir sind gut im Plan, eher etwas voraus.»

Vom Freitagabend bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags feiert der FC Veltheim sein 100-jähriges Bestehen.

Bei der Schulanlage Veltheim findet am Freitag und Samstag das Jubiläumsfest statt. Flavia Rüdiger (18. Juni 2022)

Seine Geburtsstunde schlug im Januar 1922. Bürkler erklärt: «Elf Männer, die Freude am Fussball hatten, haben den Verein gegründet und allen Widrigkeiten zum Trotz die ersten 12 bis 14 schwierigen Jahre überstanden.» Von diesen gab es in den Anfängen einige.

1965 wird die Juniorenabteilung gegründet

Wie in der Vereinschronik zu lesen ist, prägten die ersten Jahre besonders Platz- und Geldprobleme. Anfang 1923 heisst es: «Der alte Ball wurde endlich einmal abbezahlt.» In den Protokollen, lässt sich dem Eintrag von 1928 entnehmen, sei zudem immer wieder «die leidige Platzangelegenheit» aufgegriffen worden.

Teils verlangte der Besitzer der benützten Wiese mit 180 Franken pro Jahr einen sehr hohen Zins, teils stand gar kein Platz zur Verfügung. Zu 1929 schreibt der FC Veltheim:

«Der Verein hat sehr grosse Schwierigkeiten (Platz) und kämpft um sein Überleben.»

Zwei Jahre später dann endlich die Kehrtwende: Der Schachen wird dem Team als Spielort zugeteilt. Der Platz verlangt aber so viel Frondienst – sprich Rodung, Einebnung, Vergrösserung –, dass er erst 1933 bespielbar wird.

Der Sportplatz Schachen zeigte sich 1935 noch von einer anderen Seite als heute. zvg

Die kommenden Jahre brachten viele Hochs und Tiefs für den Verein mit sich: Konnte 1935 eine 2. Mannschaft ins Leben gerufen werden, brannte 1939 die Klubhütte ab. 1965 wurde die Juniorenabteilung gegründet, später folgte eine Seniorenmannschaft. Anfang der 80er-Jahre sicherte sich die 1. Mannschaft den erstmaligen Aufstieg in die 3. Liga.

Den «grössten sportlichen Erfolg seiner Geschichte» feierte der Verein aber 1995: «Durch Siege gegen verschiedene 3.- und 2.-Liga-Teams wird der Aargauer Cupfinal erreicht.» Trotz knapper Niederlage gelang eine erstmalige Qualifikation für den Schweizer Cup.

Nach 23 Jahren gelang der Aufstieg in die 3. Liga wieder

Als weiteren Meilenstein wird die Einweihung des neuen Klubhauses 2003 bezeichnet. Dieses konnte aber erst ein Jahr später fertiggestellt werden. 2018 nahmen die Junioren A, B und C der Gruppierungen Auenstein, Schinznach-Bad und Veltheim die neue Saison unter dem Namen Aaretal United zusammen in Angriff.

Lange dauerte die gemeinsame Aktivität nicht an. In der Chronik heisst es beim Eintrag zu 2021:

«Zum Leidwesen der Juniorinnen und Junioren kündigt Schinznach-Bad die Zusammenarbeit auf die neue Saison 2021/2022 auf.»

Wie viele andere kämpfte der FC Veltheim während der Pandemie mit Verboten von Training und Spielbetrieb. Trotzdem gelang ihm im 2022 ein weiterer sportlicher Höhepunkt: Nach 23 Jahren wurde der Aufstieg in die 3. Liga Realität. Inzwischen ist der Verein auf über 300 Mitglieder angewachsen.

Nina Burri tritt am Freitagabend in Veltheim auf. Peter Klaunzer / Keystone (11. August 2017)

Mehr zur 100-jährigen Geschichte zeigt der Fussballklub am 12. und am 13. August ab 17 Uhr in der Turnhalle der Schule Veltheim. Auf vier Grossbildschirmen und auf 26 Fotopostern, erklärt Stefan Bürkler, zeigt der Verein eine gratis begehbare Film- und Fotoausstellung.

Parallel dazu läuft im Festzelt mit Festwirtschaft ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Ticketpflicht: Nach der Türöffnung am Freitag um 18 Uhr treten zirka um 20 und 21 Uhr die Schweizer Artistin und Schlangenfrau Nina Burri sowie die Band Route 65 mit einer modernen Richtung der Countrymusik sowie die Coverband Nüüt Noise auf.

Mitte Woche wird mit 1100 Besucherinnen und Besuchern gerechnet

Am Samstag spielen – Türöffnung ist ebenfalls um 18 Uhr – das Duo Players aus dem Schenkenbergertal und die «Örbn Ländlr»-Band Stubete Gäng auf. An beiden Abenden legt zusätzlich DJ Monsieur Fischer auf und fungiert als Moderator. Jeweils zwischen 21 und 3 Uhr wird Barbetrieb geboten.

Zusätzlich findet am Samstagnachmittag ab 13.30 Uhr ein internes Juniorenturnier im Schachen mit Gratiseintritt statt. Anschliessend spielt im Plauschmatch Radio Argovia / Tele M1 gegen AFV PluSport Team 2000. Dabei wird für PluSport, die Fachstelle für Behindertensport in der Schweiz, gesammelt.

Aktuell rechnet das Organisationskomitee des Jubiläumsfests mit 400 Besucherinnen und Besuchern an der ersten Abendveranstaltung, am Folgetag sei man mit 700 Gästen voraussichtlich ausverkauft. Präsident Bürkler fügt an:

«95 Prozent der Samstagstickets sind im Vorverkauf weggegangen.»

Ab vier Personen könne man nach dem Ticketkauf auch telefonisch einen Tisch reservieren. Auch hier sollte man sich sputen: Für den Samstag waren Mitte dieser Woche bereits über 400 Plätze reserviert.