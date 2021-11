Veloverbindungen und ÖV zwischen Lupfig und Reichholdareal

Fuss- und Veloverkehr GLP-Grossrat Markus Lang: «Der Lückenschluss ist notwendig» GLP-Grossrat Markus Lang aus Brugg erkundigt sich beim Regierungsrat nach der direkten Verbindung für die Fussgänger und den Veloverkehr zwischen Hausen – speziell dem Reichholdareal – sowie dem Bahnhof Lupfig. Michael Hunziker 25.11.2021, 05.00 Uhr

Die Visualisierung zeigt, wie sich der «Campus Reichhold» künftig präsentieren soll. Links zu sehen ist das Gelände des Automobilunternehmens Amag. zvg/Hiag

Für das – derzeit noch brach liegende – Reichholdareal zwischen Hausen

und Lupfig werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Auf den rund 75'000 Quadratmetern entsteht unter dem Namen «Campus Reichhold», so die Absicht, ein attraktiver, lebendiger Werkplatz. Der Gestaltungsplan lag auf, die öffentliche Mitwirkung hat stattgefunden. Ein Thema war in dieser der Verkehr, von der Anbindung an die Hauptstrasse über die Parkplatzzahl bis zu den öffentlichen Fuss- und Velowegen.