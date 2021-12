Böztal: Über 70 Stimmberechtigte verlassen Gmeind vorzeitig

Fusionsgemeinde Über 70 Stimmberechtigte haben die erste Gemeindeversammlung von Böztal vorzeitig verlassen haben Grüngutmulde, Mutterschaftsurlaub, Referendumshürde und einen günstigeren Wasserpreis für Grossverbraucher: Abstimmungen zu diesen und weiteren Themen hielten die Stimmenzählenden an der historischen Versammlung während über fünf Stunden auf Trab. Claudia Meier Jetzt kommentieren 05.12.2021, 09.02 Uhr

Die erste Gemeindeversammlung der neuen Fusionsgemeinde Böztal findet in der schlecht geheizten Lagerhalle Herzog in Hornussen statt. Roland Schmid

(4. Dezember 2021)

Bei Hudelwetter und unter verschärften Corona-Schutzmassnahmen fand die erste Gemeindeversammlung von Böztal am Samstagnachmittag in der Lagerhalle Herzog in Hornussen statt. Während die Ortsbürger-gmeind (siehe Box) in 24 Minuten abgewickelt war, zeigte sich bei der Einwohnergmeind um 14.30 Uhr ein anderes Bild.

Von den total 2109 Stimmberechtigten nahmen 189 den Weg zur festlich geschmückten Halle auf sich. Weil das Quorum von 422 nicht erreicht wurde, unterstehen die Entscheide dem fakultativen Referendum.

Gemeindeammann Robert Schmid am mit Blumen geschmückten Rednerpult flankiert von Gemeinderat Roger Frey (links) und Verwaltungsleiter Markus Schlatter. Roland Schmid

(4. Dezember 2021)

Gemeindeammann Robert Schmid hielt zu Beginn: «Damit wir mit der neuen Gemeinde am 1. Januar 2022 handlungsfähig sind, müssen wir heute ein paar Beschlüsse fassen.»

In den folgenden gut fünf Stunden wurde die Geduld aller Anwesenden auf die Probe gestellt. Über 70 Stimmberechtigte verliessen die Versammlung vorzeitig. Einigen war es in der ungenügend geheizten Halle zu kalt, anderen ging es zu mühsam vorwärts – oder ein Mix davon.

Stimmbürger sprachen von Frechheit und Zwängerei

Bevor Schmid mit den 17 Traktanden beginnen konnte, wurden die ersten Änderungsanträge gestellt. Ein Stimmbürger verlangte, den Verpflichtungskredit und das Budget vorzuziehen, und ein anderer beantragte, die ersten acht Traktanden (Gemeindeordnung und Reglemente) zurückzuweisen.

An der ersten Gemeindeversammlung von Böztal werden insgesamt über 20 Änderungsanträge gestellt, über welche die Anwesenden abstimmen. Roland Schmid

(4. Dezember 2021)

Mehrere sprachen von Frechheit, Zwängerei von Seite des Gemeinderats und einer Zumutung für das Stimmvolk. Es bestehe keine Hektik, alles vor dem Start der neuen Gemeinde zu behandeln. Im Fusionsvertrag seien Übergangsfristen definiert. Nachdem die Anwesenden die Anpassung der Traktandenliste mit 80:143 respektive mit 54:117 Stimmen abgelehnt hatten, wurden bei jedem Geschäft neue Änderungsanträge gestellt. Die Stimmenzählenden zählten alle Ja und Nein aus, was viel Zeit in Anspruch nahm und stets das gleiche Muster zeigte.

Im Einsatz stehen alle für die Gemeinde Böztal gewählten Stimmenzählerinnen und -zähler inklusive Stellvertretungen. Roland Schmid

(4. Dezember 2021)

So ging es etwa beim Personalreglement um eine Anpassung, dass die ersten acht Wochen des Mutterschaftsurlaubs gleich nach der Geburt und die zweiten acht Wochen innerhalb eines halbes Jahres nach der Niederkunft zu beziehen seien, was mit 7:167 abgelehnt wurde.

Beim Grüngut standen zwei Systeme zur Debatte

In den Schlussabstimmungen wurden alle Anträge des Gemeinderats mit über 150 Stimmen gutgeheissen. Das hatte auch mit den Konsultativabstimmungen an den Infoveranstaltungen und dem Anhören beispielsweise der Vereine im Vorfeld zu tun. Aufgrund entsprechender Signale reduzierte die Exekutive in der Gemeindeordnung etwa die Referendumshürde von 20 auf 12,5%.

Das Wappen der Fusionsgemeinde Böztal umrahmt die Wappen der Teilgemeinden (von links): Hornussen, Bözen, Elfingen und Effingen. Roland Schmid

(4. Dezember 2021)

Die Grüngutmulde in Effingen, für deren Erhalt 200 Unterschriften gesammelt wurden, ist dort auch ein Dorftreffpunkt. Ebenfalls an dieser Sammlungsform festhalten wollten einige Hornusser, obwohl sie auch von Auswärtigen genutzt wird. Gemeinderätin Esther Röthlin machte sich für die Grüngutabfuhr nach dem Verursacherprinzip stark, wie sie in Bözen und Elfingen betrieben wird. Nach dem Abwägen mehrerer Varianten gegeneinander wurde das Abfallreglement wie beantragt mit 156:12 angenommen.

Ortsbürger aus drei von vier Dörfern legten Grundstein Diskussionslos und ohne Gegenstimmen haben die 37 anwesenden Ortsbürgerinnen und -bürger aus Effingen, Elfingen und Bözen das Ortsbürgerreglement, das Waldfonds-Reglement und das Budget 2022 der neuen Ortsbürgergemeinde Böztal gutgeheissen. Da das Quorum von 41 Stimmen (20% der insgesamt 204 Ortsbürger) an der ersten Gmeind am Samstagnachmittag in der Lagerhalle Herzog in Hornussen nicht erreicht wurde, unterstehen diese Entscheide dem fakultativen Referendum. Und weil die Ortsbürgergemeinde Hornussen 1995 aufgelöst wurde, konnten die ehemaligen Ortsbürger von Hornussen nur als Gäste teilnehmen. Wenn sie möchten, können sie ihr Ortsbürgerrecht nächstes Jahr unentgeltlich wieder erlangen. Die Neuaufnahme der einbürgerungswilligen Ortsbürger von Hornussen wird an der Ortsbürgergemeindeversammlung vom Juni 2022 erfolgen. Andreas Thommen, Vizeammann von Böztal, erwähnte, dass sich für die drei- bis siebenköpfige Ortsbürgerkommission erst eine Person interessiert. «Bitte meldet euch, damit wir eine aktive Ortsbürgergemeinde aufbauen können. Es mangelt auch an Nachwuchs», fügte Thommen an. In den Waldfonds Böztal wird das Kapital aus den Fonds von Effingen und Elfingen übertragen. Künftig wird dieser mit Gewinnen aus der Waldbewirtschaftung gespeist. Bözen und Hornussen haben ihre Bilanzüberschüsse seit 2019 in die Gemeinderechnung integriert. (cm)

Als die Versammlung nach zweieinhalb Stunden bei Traktandum 5 war, ordnete der Ammann an, bei eindeutigen Abstimmungsresultaten die Mehrheit nicht mehr auszuzählen, was den Ablauf beschleunigte.

Der Steuerfuss sinkt für einen Grossteil der Bevölkerung

Haarscharf mit 71:72 Stimmen scheiterte danach ein Rückweisungsantrag zum «Reglement über die Finanzierung von Erschliessungsanlagen». Hier werden Beteiligungen der Grundeigentümer an den Kosten für Strassen sowie Wasser- und Abwasserversorgung geregelt. Fünf Änderungsanträge erzielten eine Mehrheit.

Unter anderem soll es beim Wasser eine Preisabstufung von 1.80 auf 1.40 Franken bei einem Bezug ab 1000 Kubikmeter geben. Davon profitieren insbesondere Landwirtschaftsbetriebe. Ohne Gegenstimmen ging es nach einer Sandwich-Pause weiter. Anwesend waren noch 117 Stimmberechtigte.

Der Abstimmungsmarathon erfordert viel Geduld und Konzentration. Roland Schmid

(4. Dezember 2021)

Einzig der Transfer eines Teils des kantonalen Fusionsbeitrags in Spezialfinanzierung Wasserversorgung gab noch kurz zu reden. Mit dem Budget 2022 sinkt für die Böztaler der Steuerfuss auf 114%. Im Ortsteil Elfingen bleibt er gleich. Finanzvorsteher Thommen betonte:

«Wir hoffen, dass wir diesen Steuerfuss ein paar Jahre halten können.»

Am Schluss kritisierte eine Stimmbürgerin den Umgang der Behörden mit den im Sommer erfolgten Beschwerden. Sie sprach von einem Vertrauensverlust.

