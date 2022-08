Fusionen Region Brugg: Windisch wünschte sich andere Diskusssion

Fusionen Region Brugg SVP-Gemeindepräsidentin: «Windisch stellt immer wieder fest, dass wir als Bezirk zwischen Baden und Aarau sehr oft vergessen gehen» Gemeindepräsidentin Heidi Ammon berichtet, wie Windisch mit einem Anliegen im Austausch mit anderen Kommunen abgeblitzt ist. Worauf sich ihre Gemeinde nun konzentriert, wenn Brugg und Villnachern flirten und im Birrfeld eine Grossfusion Thema ist. Claudia Meier Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gemeinde Windisch mit der Fachhochschule Nordwestschweiz im Vordergrund ist aktuell die zweitgrösste Gemeinde im Bezirk Brugg. Michael Hunziker

Die Exekutiven von Brugg und Villnachern wollen einen Gemeindezusammenschluss prüfen und bei einem positiven Entscheid der Stimmberechtigten per 1. Januar 2026 umsetzen. Diese Absicht ist im Legislaturprogramm des Brugger Stadtrats 2022–2025 formuliert und kurz vor den Sommerferien publiziert worden.

SVP-Gemeindepräsidentin Heidi Ammon von Windisch. Michael Hunziker

Vor einem Jahr schrieb die Stadt Brugg alle Mitgliedergemeinden des Planungsverbands Brugg Regio – von Brunegg bis Mandach und von Thalheim bis Mülligen – an, um Interesse anzumelden, wenn sie eine engeren Zusammenarbeit wünschten. Die Idee dahinter war, dass der Bezirkshauptort Brugg nach der Fusion mit Schinznach-Bad per 1. Januar 2020 nicht gleich wieder einzeln mit einer kleinen Gemeinde in Fusionsabklärungen einsteigt, sondern den Prozess für Zusammenarbeitswünsche mit anderen Kommunen bewusst geöffnet wird. Windischs ehemaliger SP-Einwohnerratspräsident Dave Roth schrieb damals in einem Leserbrief, dass Windisch eine Fusion mit Brugg prüfen sollte.

Stärke zwischen Baden und Aarau soll gezeigt werden

Doch ernsthafte Bemühungen, eine Fusion Brugg-Windisch anzugehen, gibt es derzeit nicht. Ob es daran liegt, dass sich niemand die Finger verbrennen will oder sich das Zusammengehen der beiden wichtigsten Zentrumsgemeinden kaum im Projekt mit Villnachern realisieren lässt, sei mal dahingestellt. Windisch hat vor, die Legislaturziele des Gemeinderats in den kommenden Wochen vorzustellen.

Zum Austausch mit allen Gemeindevertretern des Bezirks Brugg im August 2021 sagt Gemeindepräsidentin Heidi Ammon (SVP) nun auf Nachfrage, dass sich Windisch damals für eine etwas anders gewichtete Diskussion zum Thema Fusion eingebracht habe. Und ergänzt:

«Wir wünschten eine breite Diskussion, wie sich die Region in den nächsten Jahren entwickeln will. Windisch stellt immer wieder fest, dass wir als Bezirk zwischen Baden und Aarau sehr oft vergessen gehen und im Grunde genommen ein sehr gewichtiger Partner sind.»

Das Anliegen von Windisch sei allerdings nicht aufgenommen worden, «sondern viele Bezirksgemeinden formulierten ihre Erwartungshaltung, indem sie forderten, dass Brugg und Windisch ihre Fusionsabsichten vorstellen sollen», berichtet Ammon.

Machbarkeitsstudie für Fusion im Eigenamt wird präsentiert

Derzeit konzentriert sich Windisch laut der Gemeindepräsidentin auf eine engere Zusammenarbeit mit den beiden anderen Zentrumsgemeinden Brugg und Hausen. «Diesbezüglich sind wir auf Exekutivebene in einem regelmässigen Austausch», so Ammon. Die Zusammenarbeit der Verwaltungen sei zudem sehr gut, in verschiedenen Bereichen werde eng zusammengearbeitet.

Während eine Vision Region Brugg also weiterhin auf sich warten lässt, wird im Eigenamt an einem möglichen Zusammenschluss Birrfeld per 2026 gearbeitet. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie werden der Bevölkerung am Donnerstag, 11. August, um 19.30 Uhr auf dem Flugplatz Birrfeld präsentiert. Das Podiumsgespräch wird von der AWB Comunova AG mit Martin Hitz moderiert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen