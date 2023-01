Jurapark Aargau plant neue Veloroute zwischen Brugg und Frick

Freizeit Neue Veloroute über das Juragebirge: Diese verläuft zwischen Brugg und Frick Der Jurapark Aargau erarbeitet in Zusammenarbeit mit verschiedenen Gemeinden zwei neue Tagesetappen. Ab Frühling oder Sommer sollen diese befahrbar sein. Noah Merz 07.01.2023, 05.00 Uhr

Der Jurapark Aargau plant neue Velorouten. Symbolbild: Markus Capirone

Ein neues Velo-Angebot soll ab dem Frühling oder Sommer durch die Hügellandschaften des Juragebirges führen. Gegenwärtig plant der Jurapark Aargau mit verschiedenen Gemeinden eine neue lokale Schweiz-Mobil-Veloroute mit zwei Tagesetappen zwischen Brugg und Frick.

Gemäss Andrea Schäublin von Abteilung Naturnaher Tourismus verbindet die neue Veloroute die Jurapark-Landschaften miteinander und bietet ein Freizeitangebot für Anwohner und Besucherinnen.

Auf Anfrage der AZ zum derzeitigen Planungsstand geben die Jurapark-Zuständigen bekannt, dass sie zurzeit in der Umsetzung der Route und in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden seien. Über weitere Schritte werde man am 1. März informieren.