Badener Robotikteam «mindfactory» präsentiert Legoroboter

Wettbewerb Gewinner der Meisterschaft in Brugg-Windisch ziehen weiter: Badener Robotikteam präsentiert in Deutschland Legoroboter In der deutschen Grossstadt Paderborn fand am Samstag das First Lego League Finale statt. Unter dem Motto «Cargo Connect» traten 24 Teams aus drei Ländern an, um der Jury Ideen für die Zukunft der Logistik zu präsentieren. AZ 31.05.2022, 17.29 Uhr

Das Badener Team belegte am Samstag den vierten Platz. Hinten von links: Jorge Bertran de Lis Orozco, Yuri Honegger, Tobias Nemet und Tim Föhner. Vorne von links: Casimir Winzenried, Ella Robinson, Yaron Traub. zvg

Endlich konnten sich wieder Robotik-Teams vor Ort in sportlich-technischem Wettkampf messen. Wie das Team «mindfactory» aus der Region Baden in einer Mitteilung schreibt, trafen sich am 28. Mai rund 180 technikbegeisterte Jugendliche aus 24 Teams aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Beim diesjährigen Motto «Cargo Connect» ging es um die Zukunft der Logistik.

Das Team «mindfactory» hatte im Vorfeld die Regionalmeisterschaft in Brugg-Windisch gewonnen und sich auch am Schweizerfinale qualifiziert. Das Robotikteam weist zwar schon eine längere Erfolgsgeschichte vor, so heisst es in der Mitteilung, setzte sich aber vor einem Jahr bis auf zwei Mitglieder ganz neu zusammen. Zwei ehemalige Mitglieder, Amos Burchia und Benedikt Amsler, führen «mindfactory» als Coaches in die Zukunft.

Im «Robotgame» auf dem Tisch kämpfte sich das Team ins Viertelfinale

In Paderborn galt es, den Legoroboter, den das Team seit Monaten konstruiert, programmiert und immer wieder verbessert hatte, zu präsentieren. Die Juryfragen konnten gemäss Mitteilung von den Jugendlichen kompetent beantwortet werden, womit der dritte Platz in der Kategorie «Robotdesign» erreicht wurde. Im «Robotgame» auf dem Tisch kämpfte sich das Team bis ins Viertelfinale. Auch die stapelbaren Steckkisten, die «mindfactory» zum Thema Logistik entwickelt hatte, seien in der Kategorie «Forschung» gut angekommen.

Der vierte Gesamtrang sei ein grossartiger Erfolg am Finale gegen starke deutsche und österreichische Teams für die 12- bis 16-jährigen Jugendlichen von «mindfactory».